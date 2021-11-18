Киоск с турецким мороженым дондурма и веселой подачей
Собор Айя София
Голубая мечеть
Цистерна Шерифие
Мечеть Нуруосмание
Гранд Базар
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Этот авторский маршрут познакомит вас с исторически значимой, туристической частью Стамбула. Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться с городом и его строгими фактами, узнать, чем город жил тысячелетия назад и чем живет сейчас.
Вы пройдете по самым топовым достопримечательностям Стамбула – от знаменитого вокзала, от которого отходил Восточный экспресс, через известные во всем мире мечети, – до Гранд Базара – атмосферного старейшего рынка.
Вы узнаете, чем вдохновлялась Агата Кристи, когда писала "Убийство в Восточном экспрессе", почему турецкие чиновники уничтожали армян, в честь чего на самом деле назван Собор Святой Софии и много другое.
Отправляйтесь исследовать вторую столицу Турции!
Ответы на вопросы
Что входит?
Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
Рекомендации мест, где можно побаловать себя десертами - сувенирными, или уличными
Памятка по местным блюдам и их названиям
Что не входит?
Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
Наушники не включены — необходимо взять свои
Входные билеты — вы можете посетить достопримечательности по пути самостоятельно
1. В течение часа после оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Заказы» вам будут доступен аудиогид.
4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95.
Когда и сколько длится?
Когда: Вы можете выбрать любое удобное время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
Что если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы можете выбрать любое удобное время
WeGoTrip
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