Этот авторский маршрут познакомит вас с исторически значимой, туристической частью Стамбула. Экскурсия будет интересна тем, кто хочет познакомиться с городом и его строгими фактами, узнать, чем город жил тысячелетия назад и чем живет сейчас.

Вы пройдете по самым топовым достопримечательностям Стамбула – от знаменитого вокзала, от которого отходил Восточный экспресс, через известные во всем мире мечети, – до Гранд Базара – атмосферного старейшего рынка.

Вы узнаете, чем вдохновлялась Агата Кристи, когда писала "Убийство в Восточном экспрессе", почему турецкие чиновники уничтожали армян, в честь чего на самом деле назван Собор Святой Софии и много другое.

Отправляйтесь исследовать вторую столицу Турции!