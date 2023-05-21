По базарам СтамбулаАудиопрогулка познакомит вас Египетским базаром или базаром специй. Считается, что на Египетском базаре в Стамбуле можно купить то, чего нигде больше нет. Продавцы здесь свободно общаются на русском, арабском, японском и китайском языках, что значительно упрощает процесс торгов.

Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей здания Мечети Сулеймание. Она является одним из наиболее изящных и величественных храмов Стамбула. На прогулке вы также сможете осмотреть Мечеть Соколлу Мехмед-паши, которую называют стамбульским бриллиантом — именно так окрестили этот исторический памятник туристы. Здание расположено в стамбульском районе Фатих. Мечеть Соколлу Мехмед-паши — это одна из наиболее древних мечетей в Стамбуле. Она до сих пор является действующей.

Затем вы пройдете к Акведуку Валента — инженерное сооружение в составе системы водоснабжения Константинополя, в которую также входили открытые водоемы и более ста подземных водохранилищ — цистерн.

Полюбуетесь на Голубую мечеть — одну из самых известных достопримечательностей Стамбула, расположенную в самом центре старого города. Вы также побываете на удивительном Гранд базаре —настоящем восточном рынке, представляющем собой огромную площадь, распростершуюся на много кварталов города.

Далее вас ждёт аудиоэкскурсия к восьмому чуду света — Мечети Айя София. Величественный собор является одним из немногих монументальных памятников, сохранившихся до наших дней во всем своем великолепии. Здесь христианские мозаики соседствуют с арабской вязью, энергетика не поддается описанию, а легенды меркнут в сравнении с реальностью.

Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).