Аудиоэкскурсия к Акведуку Валента: погрузитесь в историю водоснабжения Стамбула
Приглашаем вас на аудиопрогулку по старому Стамбулу. Крупнейшая торговая столица не только Турции, но и Европы, откроется для вас с новой стороны. А турецкие базары — это особый мир, в котором царят свои правила.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей главных рынков города, найдёте лучшие специи, сладости и ткани, а также сможете отведать знаменитый «балык экмек», и, конечно, узнать больше об истории и об основных достопримечательностях района Фатих.
Во время экскурсии вы познакомитесь с историей главных рынков города, найдёте лучшие специи, сладости и ткани, а также сможете отведать знаменитый «балык экмек», и, конечно, узнать больше об истории и об основных достопримечательностях района Фатих.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Египетский базар
- Сулеймание
- Мечеть Соколлу Мехмед-паши
- Акведук Валента
- Голубая мечеть
- Гранд базар
- Айя София
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
По базарам СтамбулаАудиопрогулка познакомит вас Египетским базаром или базаром специй. Считается, что на Египетском базаре в Стамбуле можно купить то, чего нигде больше нет. Продавцы здесь свободно общаются на русском, арабском, японском и китайском языках, что значительно упрощает процесс торгов.
Во время аудиоэкскурсии вы познакомитесь с историей здания Мечети Сулеймание. Она является одним из наиболее изящных и величественных храмов Стамбула. На прогулке вы также сможете осмотреть Мечеть Соколлу Мехмед-паши, которую называют стамбульским бриллиантом — именно так окрестили этот исторический памятник туристы. Здание расположено в стамбульском районе Фатих. Мечеть Соколлу Мехмед-паши — это одна из наиболее древних мечетей в Стамбуле. Она до сих пор является действующей.
Затем вы пройдете к Акведуку Валента — инженерное сооружение в составе системы водоснабжения Константинополя, в которую также входили открытые водоемы и более ста подземных водохранилищ — цистерн.
Полюбуетесь на Голубую мечеть — одну из самых известных достопримечательностей Стамбула, расположенную в самом центре старого города. Вы также побываете на удивительном Гранд базаре —настоящем восточном рынке, представляющем собой огромную площадь, распростершуюся на много кварталов города.
Далее вас ждёт аудиоэкскурсия к восьмому чуду света — Мечети Айя София. Величественный собор является одним из немногих монументальных памятников, сохранившихся до наших дней во всем своем великолепии. Здесь христианские мозаики соседствуют с арабской вязью, энергетика не поддается описанию, а легенды меркнут в сравнении с реальностью.
Как проходит аудиоэкскурсия• После бронирования и оплаты вы получите e-mail и СМС со ссылкой на скачивание приложения и экскурсии. Перейдите по ссылке и установите мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- Зайдите в приложение, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон.
- Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- Если вы купили экскурсию для нескольких человек, перешлите сообщение со ссылкой людям, которые идут вместе с вами, они тоже смогут скачать аудиогид.
- Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбанк (внешний аккумулятор для телефона).
Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Интерактивная аудиоэкскурсия в приложении WeGoTrip
- Захватывающие истории от местного жителя
- Авторский спланированный маршрут по Стамбулу с удобной навигацией
- Что не входит
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения
- Наушники не включены — необходимо взять свои
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Sultan Ahmet, Ayasofya Meydanı No:1,Fatih / İstanbulЗавершение: Beyazıt, 39, İç Bedesten No: 37, 34126 Fatih / İstanbul, Türkiye
- Когда и сколько длится?
- Когда: Аудиоэкскурсия доступна к прохождению в любое удобное для Вас времяЭкскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Инструкция по установке аудиогида
- 1. После оплаты вы получите письмо на электронную почту и СМС со ссылкой для доступа к экскурсии.
- 2. На вашем мобильном устройстве перейдите по ссылке, которую вы получите по смс и электронной почте. Вам будет предложено установить бесплатное мобильное приложение WeGoTrip (доступно в App Store и Google Play).
- 3. После установки приложения зайдите в него, используя свой номер телефона. Во вкладке «Покупки» вам будут доступен аудиогид.
- 4. Нажмите на кнопку «Скачать», чтобы загрузить аудиоэкскурсию на телефон. Аудиогиды работают с использованием геолокации: экскурсия начнётся автоматически, когда вы окажется в первой точке маршрута. Все истории будут включаться автоматически в нужных местах.
- 5. Возьмите с собой на экскурсию наушники и пауэрбэнк (внешний аккумулятор для телефона).
- Если вы не получили письмо или SMS с экскурсией в течение 24 часов, звоните или пишите в WhatsApp на +7 (812) 602 74-95
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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