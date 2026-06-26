Когда в Стамбуле жаркие дни, всё сильнее тянет к Босфору — туда, где веет освежающей прохладой и пахнет солью Мраморного моря.
Я предлагаю провести несколько часов на большой красивой яхте и взглянуть на город так, как его столетиями видели султаны — с воды. Но сначала вместе доберёмся из Эминёню до тихой рыбацкой деревни Арнавуткёй.
Я предлагаю провести несколько часов на большой красивой яхте и взглянуть на город так, как его столетиями видели султаны — с воды. Но сначала вместе доберёмся из Эминёню до тихой рыбацкой деревни Арнавуткёй.
Описание экскурсии
Башни и крепости
- Девичья башня (Kız Kulesi) стоит на островке у берегов Ускюдара ещё с византийской эпохи. Окутана легендами о принцессе и пророчестве
- Румелихисар (Rumeli Hisarı) — крепость, возведённая султаном Мехмедом II в 1452 году перед завоеванием Константинополя для контроля судов через Босфор
- Анадолухисар (Anadolu Hisarı) — старейшая османская цитадель Стамбула на азиатском берегу
Дворцы
- Долмабахче (Dolmabahçe Sarayı) — главная резиденция последних султанов, которую возвели в 1856 году в европейском стиле. Здесь скончался Мустафа Кемаль Ататюрк
- Бейлербейи (Beylerbeyi Sarayı) — летний дворец султанов 1865 года, где останавливались иностранные монархи и высокие гости
- Чыраган (Çırağan Sarayı) — роскошный замок 19 века на берегу Босфора, восстановленный после пожара и сегодня входящий в состав престижного отеля
А ещё вы увидите мечеть Ортакёй (Büyük Mecidiye Camii) — Египетское консульство (Mısır Konsolosluğu) — военное училище Кулели (Kuleli) — два моста через Босфор.
Организационные детали
- В стоимость входит 2-часовая морская прогулка и переезд с пристани Эминёню до пристани Арнавуткёй на пароме общественного транспорта
- Дополнительно оплачивается обратная дорога после прогулки: из Арнавуткёй до Эминёню на пароме — 70 лир ($1,5)
- Идём на моторной яхте длиной 21,5 м и вместимостью 12 чел. На судне: открытая верхняя палуба, бесплатный Wi-Fi, музыкальная система, LCD-телевизор. На борту можно заказать еду и напитки
- Перед выходом капитан проводит инструктаж по технике безопасности и предоставляет спасательные жилеты
- В случае плохой погоды или запрета береговой охраны предложу перенести или отменить прогулку
- Я буду вас сопровождать и расскажу немного о достопримечательностях Босфора. Если возникнут вопросы, их можно задать моему турецкому коллеге, я переведу
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У причала Эминёню
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 459 туристов
С 2016 года я живу в Стамбуле. Увлекаюсь историей и достопримечательностями города. Секретарь-переводчик, прохожу обучение по специальности «Культурное наследие Турции и туризм». Мама двоих детей. Как и любая мама, каждые выходные думаю, куда сходить с детьми, чтобы они провели время с пользой. Хочу поделиться своими наблюдениями и с гостями города.
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