На экскурсии мы увидим главные сокровища Стамбула: древний Ипподром с византийскими обелисками, роскошный дворец Топкапы — сердце Османской империи, величественный Собор святой Софии с многовековой историей и изящную Голубую мечеть. Посетим таинственную Цистерну Базилику – подземное чудо Византии с загадочными колоннами. Узнаем, как переплелись судьбы двух великих империй в облике города.
Описание экскурсииСтамбул: сердце двух империй На этой экскурсии вы увидите самые важные достопримечательности дворцового полуострова Сарайбурну, расположенные на площади Султанахмет. Здесь вас вас ждут главные архитектурные сокровища Стамбула: на Ипподроме окунетесь в историю древнего Константинополя, а у дворца Топкапы приоткроете завесу тайн султанской жизни. Собор святой Софии поразит сочетанием христианских и исламских традиций, а Голубая мечеть — совершенством архитектуры. Наконец, в таинственной Цистерне Базилике узнаете, для чего и откуда поступала вода и полюбуетесь необыкновенной атмосферой византийских колон в сочетании с водными бликами. Завершится путешествие чашечкой турецкого чая и рассказами о самых интересных фактах великих империй. Важная информация:
- На экскурсию нужно надеть удобную одежду с закрытыми плечами и коленями, спортивную обувь и головной убор от солнца. При посещении храмов женщинам понадобится платок.
- Возьмите с собой бутылку воды, наличные деньги для оплаты входа в исторические места и сувениров.
Начало экскурсии возможно в 09:00 и в 14:30
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворец Топкапы (первый двор, вход бесплатно)
- Собор святой Софии (снаружи)
- Голубая мечеть (внутри)
- Ипподром
- Цистерна Базилика (вход платный)
- Дворцовый Парк Гюльхане
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Цистерну Базилику - 1500 TRY, оплата принимается только картой.
- Входной билет в Собор святой Софии - 25 EUR.
- Входной билет в Дворец Топкапы - 60 EUR
- Индивидуальная или груповая прогулка по Босфору на катере за дополнительную оплату (по желанию)
- Обед в рыбном ресторане на Золотом роге (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Султанахмет у фонтана
Завершение: Район Фатих
Когда и сколько длится?
Когда: Начало экскурсии возможно в 09:00 и в 14:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 20 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- На экскурсию нужно надеть удобную одежду с закрытыми плечами и коленями, спортивную обувь и головной убор от солнца. При посещении храмов женщинам понадобится платок
- Возьмите с собой бутылку воды, наличные деньги для оплаты входа в исторические места и сувениров
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
