В Стамбуле множество ярких и необычных кварталов, о которых не пишут в путеводителях, но их знают и любят местные жители. С удовольствием покажу Вам совершенно разный Стамбул на Азиатской части Стамбула. Экскурсия автомобильно-пешеходная, очень комфортная. Зайдём в волшебную мечеть Михримах, погуляем по красочному району Кузгунджук, побываем во дворце Бейлербейи. По пути увидим Девичью башню и обязательно попробуем национальную турецкую кухню!

Описание экскурсии

Мечеть Михримах Мы посетим мечеть, построенную для любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем, известным архитектором мимаром Синаном, который, по легенде, влюбился в принцессу, увидев её лишь однажды, — и возвёл в её честь целый архитектурный ансамбль. Вы полюбуетесь интерьерами мечети и услышите историю удивительной жизни Михримах. Отведаем, по желанию, вкуснейший в Стамбуле сан Себастьян! Колоритный Кузгунджук Мы прогуляемся по очень необычному району с антикварными лавками, старинными аптеками и мастерскими. Увидим необычный огород, места в котором разыгрываются в лотерею. Местные жители выращивают своими руками овощи, фрукты, зелень и тут же продают. И всё это на мощёных улочках с цветными домами! Любителям сериала «Постучись в мою дверь» я покажу цветочный магазин тётушки Эды. По желанию мы зайдём в уютное кафе при нём и оценим турецкое блюдо искандер-кебаб, за которым часто выстраивается очередь или посетим старейший рыбный ресторан прям на Босфоре со свежайшей рыбой. Дворец Бейлербейи Это летняя резиденция султанов, построенная Абдул-Азизом, с интереснейшей историей и великолепным видом на Босфор! Вы оцените великолепное убранство дворца, прилегающий к нему прекрасный сад, и всё это — без толп туристов.