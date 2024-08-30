В Стамбуле множество ярких и необычных кварталов, о которых не пишут в путеводителях, но их знают и любят местные жители. С удовольствием покажу Вам совершенно разный Стамбул на Азиатской части Стамбула. Экскурсия автомобильно-пешеходная, очень комфортная.
Зайдём в волшебную мечеть Михримах, погуляем по красочному району Кузгунджук, побываем во дворце Бейлербейи. По пути увидим Девичью башню и обязательно попробуем национальную турецкую кухню!
Зайдём в волшебную мечеть Михримах, погуляем по красочному району Кузгунджук, побываем во дворце Бейлербейи. По пути увидим Девичью башню и обязательно попробуем национальную турецкую кухню!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсии
Мечеть Михримах Мы посетим мечеть, построенную для любимой дочери султана Сулеймана и Хюррем, известным архитектором мимаром Синаном, который, по легенде, влюбился в принцессу, увидев её лишь однажды, — и возвёл в её честь целый архитектурный ансамбль. Вы полюбуетесь интерьерами мечети и услышите историю удивительной жизни Михримах. Отведаем, по желанию, вкуснейший в Стамбуле сан Себастьян! Колоритный Кузгунджук Мы прогуляемся по очень необычному району с антикварными лавками, старинными аптеками и мастерскими. Увидим необычный огород, места в котором разыгрываются в лотерею. Местные жители выращивают своими руками овощи, фрукты, зелень и тут же продают. И всё это на мощёных улочках с цветными домами! Любителям сериала «Постучись в мою дверь» я покажу цветочный магазин тётушки Эды. По желанию мы зайдём в уютное кафе при нём и оценим турецкое блюдо искандер-кебаб, за которым часто выстраивается очередь или посетим старейший рыбный ресторан прям на Босфоре со свежайшей рыбой. Дворец Бейлербейи Это летняя резиденция султанов, построенная Абдул-Азизом, с интереснейшей историей и великолепным видом на Босфор! Вы оцените великолепное убранство дворца, прилегающий к нему прекрасный сад, и всё это — без толп туристов.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мечеть Михримах султан
- Девичья башня
- Дворец Бейлербеи
- Район Кузгунджук
Что включено
- Услуги гида
- Комфортабельный автомобиль.
Что не входит в цену
- Билеты во дворец (около 10 евро)
- Кофе, чай, обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: Район Кузгунджук
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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