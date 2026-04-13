Мои заказы

Главное в Стамбуле за 5 часов: Старый город, Азиатская сторона и гастрономия

Раскрыть символику мечетей и храмов, погулять по колоритному району и насладиться чудесными видами
На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и весёлыми котами.

Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
5
165 отзывов
Главное в Стамбуле за 5 часов: Старый город, Азиатская сторона и гастрономия
Главное в Стамбуле за 5 часов: Старый город, Азиатская сторона и гастрономия
Главное в Стамбуле за 5 часов: Старый город, Азиатская сторона и гастрономия

Описание экскурсии

Старый город

Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков — на площади Султанахмет. Вы узнаете о первых греческих поселениях и причинах выбора этого мыса для основания города. Проследите путь от древнего Византия до Константинополя — столицы Византийской и Османской империй. Увидите Айя-Софию, Голубую мечеть и Цистерну Базилика.

Прогулка по Босфору

Начнём с пристани Эминёню и отправимся в Ускюдар на комфортабельном корабле. За 20 минут вы увидите самые красивые панорамы Стамбула и услышите легенду о Босфоре и Девичьей башне. По пути откроются виды на Топкапы, Долмабахче, Девичью башню, Золотой Рог и мечеть Сулеймание.

Взгляд на Европу из Азии

В азиатском Ускюдаре вас встретит спокойная набережная и невероятный вид на европейскую часть города. Я расскажу историю Хрисополя и императоров, а вы увидите две знаменитые работы архитектора Синана — мечети Михримах-султан и Шемси Паша.

Кузгунджук — тихий и уютный Стамбул

Неподалёку расположен Кузгунджук — зелёный район с яркими домами, антикварными лавками и атмосферой старого Стамбула. Здесь рядом стоят мечеть, церковь и синагога, а в одном из местных заведений можно попробовать отличный искендер-кебаб и знаменитый чизкейк Сан-Себастьян.

После экскурсии я провожу вас к причалу, откуда вы сможете вернуться в Старый Город, Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галату.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Айя-Софию — около €28 с человека, в Цистерну Базилика — 2250 лир с человека. Билет для гида в Цистерну Базилику не требуется. В Айя-Софию и Цистерну Базилику проходим без очереди
  • Для проезда необходима красная Istanbulkart с балансом 200 лир (1 проездной карты достаточно для 5 чел.)
  • Часть экскурсии пешеходная, поэтому обязательна удобная обувь
  • Для входа в мечети требуется соответствующая одежда: женщинам — закрытая одежда и платок на голову, мужчинам — брюки или шорты ниже колена

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€35
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Султанахмет / Немецкий фонтан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Омер и Али
Омер и Али — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 4117 туристов
Я лицензированный гид от Министерства культуры и туризма Турции. Живу в Стамбуле и изучаю этот город как историк, теолог и путешественник. Живой и многослойный, он вдохновляет меня снова и снова,
читать дальшеуменьшить

ведь здесь всегда есть что открыть заново. С юности увлечён историей и культурой, поэтому и стал гидом. У меня профильное образование: магистратура по экскурсоведению и бакалавриат по теологии. Это помогает передавать знания доступно и интересно. Для меня экскурсия — не просто рассказ, а живой диалог и путь к погружению в атмосферу Стамбула. Я внимателен к людям и к деталям. Объясняю архитектурные и религиозные особенности. Владею арабским языком и разбираюсь в исламской каллиграфии, поэтому расшифровываю надписи и орнаменты. Стараюсь открыть вам Стамбул так, чтобы он остался с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 165 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
158
4
7
3
2
1
Ю
Я не первый раз погружаюсь в великолепие Стамбула с помощью Омара) И Вам все рекомендую!!!
Выражаю благодарность за отличную работу, настоящий профессионализм и дружелюбный подход. Как всегда поражает количество интересных фактов и то, с какой душой Омар относится к своему делу. Спасибо тебе большое за экскурсию!!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
I
У нас была замечательная экскурсия. Омер- потрясающий гид!!! Отлично знает историю османской империи,много и интересно говорили о религии,о местных традициях. Ни один вопрос не остается без ответа. Самый лучший гид. Однозначно рекомендуем!
У нас была замечательная экскурсия. Омер- потрясающий гид!!! Отлично знает историю османской империи,много и интересно говорили
У нас была замечательная экскурсия. Омер- потрясающий гид!!! Отлично знает историю османской империи,много и интересно говорили
У нас была замечательная экскурсия. Омер- потрясающий гид!!! Отлично знает историю османской империи,много и интересно говорили
У нас была замечательная экскурсия. Омер- потрясающий гид!!! Отлично знает историю османской империи,много и интересно говорили
У нас была замечательная экскурсия. Омер- потрясающий гид!!! Отлично знает историю османской империи,много и интересно говорили
Вам был полезен этот отзыв?
И
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Мы встретились с Омером очень тепло. Сложилось впечатление, что мы знали друг друга очень давно, как
читать дальшеуменьшить

хорошие знакомые. Омер прекрасно говорит на русском языке, обладает широкими знаниями истории, интересно подает материал, отвечает на любые интересующие вопросы.
Омер не только замечательный гид, но и честный, открытый и хороший человек. За все время, которое мы посвятили экскурсии, он дал нам множество полезных советов, касающихся жизни в Стамбуле, поделился своими знаниями в интересующих нас областях, фотографировал и снимал для нас видеоролики, а также дополнительно поделился маршрутом в экскурсионное место, до которого мы смогли добраться без помощи гида. Более того, у дочери была мечта посетить место, которое стояло в программе другой экскурсии Омера, но он с удовольствием провел нас в это место и подарил тем самым уйму чудесных впечатлений.
Ассоциации с экскурсией- яркие краски, положительные эмоции! Однозначно рекомендуем экскурсию всем заинтересованным 🙏 От всей души благодарим Омера за подаренные впечатления и желаем дальнейшего процветания, благодарных туристов и сил на интересные маршруты! 🗺️😊

Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.+2
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Хотим поделиться невероятными впечатлениями от экскурсии, которую нам провел гид Омер 6 мая 2025 года.
Вам был полезен этот отзыв?
А
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный, с широким кругозором, терпеливый, знающий свое дело гид! Мы начали экскурсию с небольшой поездки
читать дальшеуменьшить

на пароме, где Омер сразу расположил к себе, угостив чаем и неспешно начал погружать нас в историю Стамбула и Турции. Омер показал уютные, спрятанные от туристов места, предлагал удачные ракурсы для съемки, сделал нам много красивых кадров! Мы посетили новую современную мечеть университета Мармара, впечатляющее строение! Омер приоткрыл нам мир мусульманской культуры, был очень интересным рассказчиком, и даже спел коран в опустевшей вечером мечети под занавес нашей программы. Восхищение! 🤩 Гид с большой буквы! 👏 Рекомендуем! 💁🏼♀️

Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,+2
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Были с подругами на экскурсии с Омером, все остались в полном восторге! 👏👏👏 Интеллигентный, образованный, умный,
Вам был полезен этот отзыв?
Елена
Очень интересная, информативная экскурсия, посетили красивейший дворец Бейлербей, аутентичный и уютный район Кузгунджук, прокатились на всех видах транспорта в Стамбуле, попробовали чизкейк Сан-Себастьян, и еще много чего, и все это нам показал и рассказал Омер, профессионал своего дела, гид с лицензией, и просто замечательный, интеллигентный и тактичный молодой человек 👌🤗👍если еще будем в Стамбуле, непременно обратимся снова🤝
Очень интересная, информативная экскурсия, посетили красивейший дворец Бейлербей, аутентичный и уютный район Кузгунджук, прокатились на всех
Очень интересная, информативная экскурсия, посетили красивейший дворец Бейлербей, аутентичный и уютный район Кузгунджук, прокатились на всех
Очень интересная, информативная экскурсия, посетили красивейший дворец Бейлербей, аутентичный и уютный район Кузгунджук, прокатились на всех
Очень интересная, информативная экскурсия, посетили красивейший дворец Бейлербей, аутентичный и уютный район Кузгунджук, прокатились на всех
Вам был полезен этот отзыв?
P
Выражаю благодарность Омару за такую замечательную экскурсию! То, что он рассказывает вряд ли можно с легкостью найти в Википедии. Очень приятно, что были ответы на все наши вопросы, даже если не очень связанные с местами, которые мы посещали во время экскурсии. Всем советую! Не знаю есть ли экскурсии лучше)
Выражаю благодарность Омару за такую замечательную экскурсию! То, что он рассказывает вряд ли можно с легкостью
Выражаю благодарность Омару за такую замечательную экскурсию! То, что он рассказывает вряд ли можно с легкостью
Выражаю благодарность Омару за такую замечательную экскурсию! То, что он рассказывает вряд ли можно с легкостью
Выражаю благодарность Омару за такую замечательную экскурсию! То, что он рассказывает вряд ли можно с легкостью
Выражаю благодарность Омару за такую замечательную экскурсию! То, что он рассказывает вряд ли можно с легкостью
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии на «Главное в Стамбуле за 5 часов: Старый город, Азиатская сторона и гастрономия»

Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
На машине
4 часа
-
5%
77 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Азиатский Стамбул: авторская экскурсия с огоньком и душой
Исследовать в дружеском формате аутентичные места азиатской стороны на автопешеходной экскурсии
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от €276€290 за всё до 3 чел.
Азиатский Стамбул: кварталы, панорамы и история
4 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Азиатский Стамбул: кварталы, панорамы и история
Заглянуть в атмосферные районы Кадыкёй, Ускюдар, Кузгунджук и внимательно их изучить
Начало: На пристани Эминёню
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
от €199 за всё до 7 чел.
Стамбул 3 в 1: Старый город, Босфор и район Балат
Пешая
На пароме
6 часов
168 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Стамбул 3 в 1: Старый город, Босфор и район Балат
Увидеть достопримечательности, прокатиться на пароме и погулять по кварталу с разноцветными домами
Начало: На площадь Султанахмет
Расписание: ежедневно в 09:00
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
€39 за человека
Главные мечети Стамбула: Айя-София, Сулеймание и Голубая мечеть
Пешая
2.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Главные мечети Стамбула: Айя-София, Сулеймание и Голубая мечеть
Изучить фасады и интерьеры самых красивых храмов города и познакомиться с их богатой историей
Начало: Возле Айя-Софии
Расписание: во вторник и субботу в 16:00
Завтра в 16:00
22 авг в 16:00
€58 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
от €35 за человека