Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!
Описание экскурсии
Старый город
Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков — на площади Султанахмет. Вы узнаете о первых греческих поселениях и причинах выбора этого мыса для основания города. Проследите путь от древнего Византия до Константинополя — столицы Византийской и Османской империй. Увидите Айя-Софию, Голубую мечеть и Цистерну Базилика.
Прогулка по Босфору
Начнём с пристани Эминёню и отправимся в Ускюдар на комфортабельном корабле. За 20 минут вы увидите самые красивые панорамы Стамбула и услышите легенду о Босфоре и Девичьей башне. По пути откроются виды на Топкапы, Долмабахче, Девичью башню, Золотой Рог и мечеть Сулеймание.
Взгляд на Европу из Азии
В азиатском Ускюдаре вас встретит спокойная набережная и невероятный вид на европейскую часть города. Я расскажу историю Хрисополя и императоров, а вы увидите две знаменитые работы архитектора Синана — мечети Михримах-султан и Шемси Паша.
Кузгунджук — тихий и уютный Стамбул
Неподалёку расположен Кузгунджук — зелёный район с яркими домами, антикварными лавками и атмосферой старого Стамбула. Здесь рядом стоят мечеть, церковь и синагога, а в одном из местных заведений можно попробовать отличный искендер-кебаб и знаменитый чизкейк Сан-Себастьян.
После экскурсии я провожу вас к причалу, откуда вы сможете вернуться в Старый Город, Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галату.
Организационные детали
- Дополнительно оплачиваются входные билеты: в Айя-Софию — около €28 с человека, в Цистерну Базилика — 2250 лир с человека. Билет для гида в Цистерну Базилику не требуется. В Айя-Софию и Цистерну Базилику проходим без очереди
- Для проезда необходима красная Istanbulkart с балансом 200 лир (1 проездной карты достаточно для 5 чел.)
- Часть экскурсии пешеходная, поэтому обязательна удобная обувь
- Для входа в мечети требуется соответствующая одежда: женщинам — закрытая одежда и платок на голову, мужчинам — брюки или шорты ниже колена
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€35
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Выражаю благодарность за отличную работу, настоящий профессионализм и дружелюбный подход. Как всегда поражает количество интересных фактов и то, с какой душой Омар относится к своему делу. Спасибо тебе большое за экскурсию!!
ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!!
Мы встретились с Омером очень тепло. Сложилось впечатление, что мы знали друг друга очень давно, как