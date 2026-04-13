На один день вы станете настоящими местными жителями: зайдёте в мечети, погуляете по ярким улочкам, поплаваете на пароме, выпьете восточный кофе и, наконец, сбежите из мегаполиса в тихий квартал со старинными домами и весёлыми котами. Я буду вашим надежным и дружелюбным проводником, который расшифрует увиденное и поможет понять Стамбул!

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Описание экскурсии

Старый город

Знакомство со Стамбулом начнётся с его истоков — на площади Султанахмет. Вы узнаете о первых греческих поселениях и причинах выбора этого мыса для основания города. Проследите путь от древнего Византия до Константинополя — столицы Византийской и Османской империй. Увидите Айя-Софию, Голубую мечеть и Цистерну Базилика.

Прогулка по Босфору

Начнём с пристани Эминёню и отправимся в Ускюдар на комфортабельном корабле. За 20 минут вы увидите самые красивые панорамы Стамбула и услышите легенду о Босфоре и Девичьей башне. По пути откроются виды на Топкапы, Долмабахче, Девичью башню, Золотой Рог и мечеть Сулеймание.

Взгляд на Европу из Азии

В азиатском Ускюдаре вас встретит спокойная набережная и невероятный вид на европейскую часть города. Я расскажу историю Хрисополя и императоров, а вы увидите две знаменитые работы архитектора Синана — мечети Михримах-султан и Шемси Паша.

Кузгунджук — тихий и уютный Стамбул

Неподалёку расположен Кузгунджук — зелёный район с яркими домами, антикварными лавками и атмосферой старого Стамбула. Здесь рядом стоят мечеть, церковь и синагога, а в одном из местных заведений можно попробовать отличный искендер-кебаб и знаменитый чизкейк Сан-Себастьян.

После экскурсии я провожу вас к причалу, откуда вы сможете вернуться в Старый Город, Таксим, Бешикташ, Кабаташ и Галату.

Организационные детали