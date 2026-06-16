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Стамбул: уличная еда на двух континентах, скрытые локации и жизнь местных

Насытиться не только едой, но и впечатлениями
Уличная еда Стамбула — это буйство вкусов и ароматов, мимо которого невозможно пройти.

Мы заглянем в проверенные кафе, где любят перекусывать местные, и вы попробуете лучшее, что предлагают городские улицы. Не обойдем стороной историю — в Стамбуле это сделать просто невозможно. Параллельно покажем вам другой город с его неочевидными достопримечательностями. Между дегустациями заглянем в укромные исторические места.
Стамбул: уличная еда на двух континентах, скрытые локации и жизнь местных
Стамбул: уличная еда на двух континентах, скрытые локации и жизнь местных
Стамбул: уличная еда на двух континентах, скрытые локации и жизнь местных

Описание экскурсии

Начнём в укромном уголке Старого города с чашечки турецкого кофе в одной из старейших исторических кофеен XVI века. Обсудим, почему его варят на песке, как по кофейной гуще читают судьбу и как этот ритуал объединяет поколения.

Пройдём через Египетский рынок и заглянем в Павильон султана — скрытую жемчужину при мечети, где оценим изящные интерьеры, украшенные уникальными изникскими изразцами и витражами. Либо свернём с туристических маршрутов и посетим художественную галерею в загадочной византийской башне. Её история окутана тайнами, а сегодня в древних стенах разместилось современное арт-пространство, создающее интересный диалог эпох.

Далее по Галатскому мосту мы буквально перейдём из османского Стамбула в космополитичный Каракёй — район моряков, банкиров и художников. Здесь будем пробовать блюда, которые любят сами стамбульцы: балык-дюрюм, фаршированные мидии, а также заглянем в знаменитый «Дом супов», где можно выбрать один из многочисленных традиционных супов.

После этого отправимся в азиатскую часть Стамбула на самом любимом транспорте местных жителей — пароме. По пути через Босфор увидим одну из самых красивых панорам города, которая особенно впечатляет именно с воды.

Наша цель — Ускюдар, спокойный и консервативный район, где живут местные жители и куда нечасто добираются туристы. Здесь мы выберем для неспешной прогулки одну из величественных мечетей — Валиде-султан или Михримах-султан, построенную великим архитектором Синаном.

А ещё попробуем местные блюда: донер или кебаб, сарму или манты, пиде или лахмаджун, знаменитый чи-кёфте, а самые смелые смогут познакомиться с кокоречем.

Завершим день в чайном доме среди местных жителей за стаканчиком настоящего турецкого чая — с ощущением, будто вы прожили один день как настоящий стамбулец.

О чём поговорим:

  • о современной жизни Стамбула: какие радости, привычки и вызовы есть у его жителей сегодня.
  • скрытых деталях города: на что обращать внимание на улицах, базарах и в интерьерах, чтобы лучше понимать его историю.
  • культурных особенностях и традициях, которые делают Турцию такой самобытной.

Организационные детали

  • Дополнительно оплачиваются проезд на пароме — около 50 лир в одну сторону (лучше иметь Istanbulkart) и блюда и напитки — около 200 лир за блюдо
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Рядом с Египетским рынком
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 1709 туристов
Мы живём и дышим Стамбулом. И мы не просто проводим экскурсии — мы делимся глубоким знанием его истории, культуры и сокровенных тайн. Наши маршруты — не набор фактов, а тщательно выверенные и качественные программы, которые мы с гордостью предлагаем тем, кто ищет яркие впечатления.

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