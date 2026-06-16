Уличная еда Стамбула — это буйство вкусов и ароматов, мимо которого невозможно пройти. Мы заглянем в проверенные кафе, где любят перекусывать местные, и вы попробуете лучшее, что предлагают городские улицы. Не обойдем стороной историю — в Стамбуле это сделать просто невозможно. Параллельно покажем вам другой город с его неочевидными достопримечательностями. Между дегустациями заглянем в укромные исторические места.

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Начнём в укромном уголке Старого города с чашечки турецкого кофе в одной из старейших исторических кофеен XVI века. Обсудим, почему его варят на песке, как по кофейной гуще читают судьбу и как этот ритуал объединяет поколения.

Пройдём через Египетский рынок и заглянем в Павильон султана — скрытую жемчужину при мечети, где оценим изящные интерьеры, украшенные уникальными изникскими изразцами и витражами. Либо свернём с туристических маршрутов и посетим художественную галерею в загадочной византийской башне. Её история окутана тайнами, а сегодня в древних стенах разместилось современное арт-пространство, создающее интересный диалог эпох.

Далее по Галатскому мосту мы буквально перейдём из османского Стамбула в космополитичный Каракёй — район моряков, банкиров и художников. Здесь будем пробовать блюда, которые любят сами стамбульцы: балык-дюрюм, фаршированные мидии, а также заглянем в знаменитый «Дом супов», где можно выбрать один из многочисленных традиционных супов.

После этого отправимся в азиатскую часть Стамбула на самом любимом транспорте местных жителей — пароме. По пути через Босфор увидим одну из самых красивых панорам города, которая особенно впечатляет именно с воды.

Наша цель — Ускюдар, спокойный и консервативный район, где живут местные жители и куда нечасто добираются туристы. Здесь мы выберем для неспешной прогулки одну из величественных мечетей — Валиде-султан или Михримах-султан, построенную великим архитектором Синаном.

А ещё попробуем местные блюда: донер или кебаб, сарму или манты, пиде или лахмаджун, знаменитый чи-кёфте, а самые смелые смогут познакомиться с кокоречем.

Завершим день в чайном доме среди местных жителей за стаканчиком настоящего турецкого чая — с ощущением, будто вы прожили один день как настоящий стамбулец.

О чём поговорим:

о современной жизни Стамбула: какие радости, привычки и вызовы есть у его жителей сегодня.

скрытых деталях города: на что обращать внимание на улицах, базарах и в интерьерах, чтобы лучше понимать его историю.

культурных особенностях и традициях, которые делают Турцию такой самобытной.

Организационные детали