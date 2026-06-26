Вы познакомитесь с главными символами Стамбула — от наследия Византийской империи до эпохи османских султанов. Увидите известные достопримечательности исторического центра. Узнаете о людях, которые меняли судьбу города, и услышите истории любви: Юстиниана и Феодоры, Сулеймана и Хюррем, Ахмеда I и Кёсем-султан.

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от €200 за человека

Описание экскурсии

9:00 — Площадь Ипподром (Султанахмет)

Во времена Древнего Рима здесь проходили спортивные состязания. Сегодня на площади сосредоточены главные памятники исторического центра Стамбула.

9:30 — Голубая мечеть (посещение)

Величественный памятник архитектуры XVII века, построенный по приказу султана Ахмеда I.

10:00 — Собор Святой Софии (внешний осмотр)

Именно здесь в 957 году приняла Святое Крещение княгиня Ольга.

10:20 — Главные ворота дворца Топкапы (внешний осмотр)

Парадный вход в резиденцию османских султанов.

10:30 — Парк Гюльхане

Когда-то территория парка принадлежала дворцу Топкапы. Здесь можно сделать красивые фотографии и, если повезёт, увидеть зелёных попугаев и аистов.

11:00 — Гранд-базар

Один из крупнейших и старейших крытых рынков мира. Был основан в XV веке султаном Мехмедом II Завоевателем.

11:20 — Чаепитие на крыше Гранд-базара

Во время небольшой паузы попробуем турецкий чай и полюбуемся панорамой города. Именно здесь снимались сцены фильмов «Скайфолл» и «Заложница 2».

11:45 — Стамбульский университет

Одно из старейших учебных заведений мира, основанное в XV веке.

12:00 — Акведук Валента

Один из символов города, сохранившийся почти без изменений с IV века.

12:15 — Мечеть Сулеймание (посещение)

Шедевр великого османского архитектора Синана.

12:30 — Мавзолеи султана Сулеймана и Хюррем (посещение)

13:00 — Египетский базар

Здесь вас ждут ароматы специй, восточные сладости и традиционные напитки. Торговля ведётся на этом месте с XVII века.

13:30 — Прогулка по Босфору

Продолжительность прогулки — около 1,5 часа. Отправление и возвращение осуществляются с одного и того же причала на городском муниципальном теплоходе. Прогулка по Босфору станет прекрасным завершением знакомства с городом. Вы увидите дворцы, мечети, особняки и другие достопримечательности с воды, а морской бриз и виды на берега пролива подарят особую атмосферу путешествия.

Темы

Узнаете, как проходили состязания на Ипподроме — главной площади Константинополя, и поймёте, как формировался исторический центр города.

Познакомитесь с историей древних памятников площади Султанахмет.

Полюбуетесь архитектурой собора Святой Софии — одного из важнейших храмов христианского мира.

Услышите удивительную историю любви императора Юстиниана и Феодоры — бывшей танцовщицы, ставшей одной из самых влиятельных женщин Византии.

Узнаете о расцвете Османской империи, её султанах и выдающихся архитекторах.

Погрузитесь в историю Стамбула — города, который был столицей трёх великих империй.

Организационные детали