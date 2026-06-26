Узнаете о людях, которые меняли судьбу города, и услышите истории любви: Юстиниана и Феодоры, Сулеймана и Хюррем, Ахмеда I и Кёсем-султан.
Описание экскурсии
9:00 — Площадь Ипподром (Султанахмет)
Во времена Древнего Рима здесь проходили спортивные состязания. Сегодня на площади сосредоточены главные памятники исторического центра Стамбула.
9:30 — Голубая мечеть (посещение)
Величественный памятник архитектуры XVII века, построенный по приказу султана Ахмеда I.
10:00 — Собор Святой Софии (внешний осмотр)
Именно здесь в 957 году приняла Святое Крещение княгиня Ольга.
10:20 — Главные ворота дворца Топкапы (внешний осмотр)
Парадный вход в резиденцию османских султанов.
10:30 — Парк Гюльхане
Когда-то территория парка принадлежала дворцу Топкапы. Здесь можно сделать красивые фотографии и, если повезёт, увидеть зелёных попугаев и аистов.
11:00 — Гранд-базар
Один из крупнейших и старейших крытых рынков мира. Был основан в XV веке султаном Мехмедом II Завоевателем.
11:20 — Чаепитие на крыше Гранд-базара
Во время небольшой паузы попробуем турецкий чай и полюбуемся панорамой города. Именно здесь снимались сцены фильмов «Скайфолл» и «Заложница 2».
11:45 — Стамбульский университет
Одно из старейших учебных заведений мира, основанное в XV веке.
12:00 — Акведук Валента
Один из символов города, сохранившийся почти без изменений с IV века.
12:15 — Мечеть Сулеймание (посещение)
Шедевр великого османского архитектора Синана.
12:30 — Мавзолеи султана Сулеймана и Хюррем (посещение)
13:00 — Египетский базар
Здесь вас ждут ароматы специй, восточные сладости и традиционные напитки. Торговля ведётся на этом месте с XVII века.
13:30 — Прогулка по Босфору
Продолжительность прогулки — около 1,5 часа. Отправление и возвращение осуществляются с одного и того же причала на городском муниципальном теплоходе. Прогулка по Босфору станет прекрасным завершением знакомства с городом. Вы увидите дворцы, мечети, особняки и другие достопримечательности с воды, а морской бриз и виды на берега пролива подарят особую атмосферу путешествия.
Темы
- Узнаете, как проходили состязания на Ипподроме — главной площади Константинополя, и поймёте, как формировался исторический центр города.
- Познакомитесь с историей древних памятников площади Султанахмет.
- Полюбуетесь архитектурой собора Святой Софии — одного из важнейших храмов христианского мира.
- Услышите удивительную историю любви императора Юстиниана и Феодоры — бывшей танцовщицы, ставшей одной из самых влиятельных женщин Византии.
- Узнаете о расцвете Османской империи, её султанах и выдающихся архитекторах.
- Погрузитесь в историю Стамбула — города, который был столицей трёх великих империй.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят билеты на трамвай
- Билеты на паром приобретаются самостоятельно в официальной кассе причала. Стоимость — 300 турецких лир (€10). Перевозку осуществляют лицензированные операторы Mavi Marmara и Turyol. На борту работают квалифицированные сотрудники и имеются все необходимые средства безопасности.
- Обратите внимание: по понедельникам закрыт вход в усыпальницу Сулеймана, Гранд-базар закрыт по воскресеньям, Голубая мечеть — по пятницам
- Все мечети по программе осматриваем снаружи и внутри (кроме Айя-Софии — её только снаружи). Для посещения мечетей дамам желательно иметь при себе платок
- С вами будет один из гидов нашей команды
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|€200