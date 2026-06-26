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Старый Стамбул и прогулка по Босфору

Погрузиться в историю трёх империй
Вы познакомитесь с главными символами Стамбула — от наследия Византийской империи до эпохи османских султанов. Увидите известные достопримечательности исторического центра.

Узнаете о людях, которые меняли судьбу города, и услышите истории любви: Юстиниана и Феодоры, Сулеймана и Хюррем, Ахмеда I и Кёсем-султан.
Старый Стамбул и прогулка по Босфору
Старый Стамбул и прогулка по Босфору
Старый Стамбул и прогулка по Босфору

Описание экскурсии

9:00 — Площадь Ипподром (Султанахмет)

Во времена Древнего Рима здесь проходили спортивные состязания. Сегодня на площади сосредоточены главные памятники исторического центра Стамбула.

9:30 — Голубая мечеть (посещение)

Величественный памятник архитектуры XVII века, построенный по приказу султана Ахмеда I.

10:00 — Собор Святой Софии (внешний осмотр)

Именно здесь в 957 году приняла Святое Крещение княгиня Ольга.

10:20 — Главные ворота дворца Топкапы (внешний осмотр)

Парадный вход в резиденцию османских султанов.

10:30 — Парк Гюльхане

Когда-то территория парка принадлежала дворцу Топкапы. Здесь можно сделать красивые фотографии и, если повезёт, увидеть зелёных попугаев и аистов.

11:00 — Гранд-базар

Один из крупнейших и старейших крытых рынков мира. Был основан в XV веке султаном Мехмедом II Завоевателем.

11:20 — Чаепитие на крыше Гранд-базара

Во время небольшой паузы попробуем турецкий чай и полюбуемся панорамой города. Именно здесь снимались сцены фильмов «Скайфолл» и «Заложница 2».

11:45 — Стамбульский университет

Одно из старейших учебных заведений мира, основанное в XV веке.

12:00 — Акведук Валента

Один из символов города, сохранившийся почти без изменений с IV века.

12:15 — Мечеть Сулеймание (посещение)

Шедевр великого османского архитектора Синана.

12:30 — Мавзолеи султана Сулеймана и Хюррем (посещение)

13:00 — Египетский базар

Здесь вас ждут ароматы специй, восточные сладости и традиционные напитки. Торговля ведётся на этом месте с XVII века.

13:30 — Прогулка по Босфору

Продолжительность прогулки — около 1,5 часа. Отправление и возвращение осуществляются с одного и того же причала на городском муниципальном теплоходе. Прогулка по Босфору станет прекрасным завершением знакомства с городом. Вы увидите дворцы, мечети, особняки и другие достопримечательности с воды, а морской бриз и виды на берега пролива подарят особую атмосферу путешествия.

Темы

  • Узнаете, как проходили состязания на Ипподроме — главной площади Константинополя, и поймёте, как формировался исторический центр города.
  • Познакомитесь с историей древних памятников площади Султанахмет.
  • Полюбуетесь архитектурой собора Святой Софии — одного из важнейших храмов христианского мира.
  • Услышите удивительную историю любви императора Юстиниана и Феодоры — бывшей танцовщицы, ставшей одной из самых влиятельных женщин Византии.
  • Узнаете о расцвете Османской империи, её султанах и выдающихся архитекторах.
  • Погрузитесь в историю Стамбула — города, который был столицей трёх великих империй.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят билеты на трамвай
  • Билеты на паром приобретаются самостоятельно в официальной кассе причала. Стоимость — 300 турецких лир (€10). Перевозку осуществляют лицензированные операторы Mavi Marmara и Turyol. На борту работают квалифицированные сотрудники и имеются все необходимые средства безопасности.
  • Обратите внимание: по понедельникам закрыт вход в усыпальницу Сулеймана, Гранд-базар закрыт по воскресеньям, Голубая мечеть — по пятницам
  • Все мечети по программе осматриваем снаружи и внутри (кроме Айя-Софии — её только снаружи). Для посещения мечетей дамам желательно иметь при себе платок
  • С вами будет один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€200
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У дворца Ибрагима-паши
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмут
Махмут — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 10251 туриста
Я профессиональный гид по одному из самых завораживающих городов мира, Стамбулу. Здесь пересечения истории и культуры разных народов разнообразны и увлекательны. Эти процессы всегда были для меня необыкновенно интересны, поэтому
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я обучался в Москве в РГГУ и получил диплом магистра по специальности «Международные отношения». Я собрал команду профессионалов, влюбленных в наш город и в свою дело. Мы будем рады познакомить вас с самыми интересными достопримечательностями города, с его культурой, особенностями и традициями.

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