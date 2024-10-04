Причём без штампов и заученных по методичкам фактов! Наш гид-проводник обеспечит непринуждённую обстановку и познакомит с двумя эпохами города — республиканской и константинопольской — на прогулке по особому маршруту.
Описание экскурсии
Часть 1: современный Стамбул
Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь
- Именно на площади Таксим началась история Турецкой Республики: здесь мы поговорим о деятельности и жизни Ататюрка
- Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах
- Попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником
«Пера Палас», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и богемные улочки
- В районе Бейоглу отыщем отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах
- После полюбуемся одним из символов города — Галатской башней
Часть 2: Султанахмет, или Сердце Стамбула-Константинополя
Макет Константинополя. Сперва побываем в месте, которое подготовит вас к знакомству с районом Султанахмет. Вы рассмотрите его макет, поймёте, как всё устроено, увидите исторические фото, а затем отправитесь смотреть всё воочию.
Дворец Топкапы (по желанию). Зайдём в главную резиденцию султанов Османской империи до середины 19 века. Вы увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.
Обед в рыбном ресторане с видом на Босфор и Голубую мечеть. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами, золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле.
Собор Святой Софии. История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба святыни.
Голубая мечеть (по желанию). Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.
Цистерна Базилика. Размер этого подземного водохранилища поражает! Вы увидите голову Медузы горгоны, выясните, какие фильмы здесь снимались и кто из знаменитостей посещал это место.
Византийский ипподром. На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.
Часть 3: кульминация
Крыша самого высокого небоскрёба в Стамбуле добавит контрастности этому дню. С открытой площадки на 56-м этаже вы понаблюдаете, как гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой, вечерний Стамбул.
А достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню.
Организационные детали
- Ходить будем много! Но также будем делать паузы, отдыхать, попивая кофе, и передвигаться на общественном транспорте — трамвае и метро
- Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы уже были в каких-то локациях, мы предложим альтернативы, например, мечеть Сулеймание или Египетский рынок
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы:
- проезд — €10 с человека за весь день
- входной билет в Цистерну Базилику без очереди — €25 с человека
- входной билет в Айя-Софию — €25 с человека
- дворец Топкапы — бесплатно до второго двора. При желании посетить его полноценно — €45 за билет (средняя продолжительность посещения — 2 часа)
- входной билет на крышу небоскрёба — €15 с человека
- ужин на крыше видового ресторана — от €30 с человека (без алкоголя)
- кофе и обед
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€171
|Дети до 12 лет
|Бесплатно
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
А тот рыбный ресторан, который вы порекомендовали, — это вишенка на торте!
Будем всегда вспоминать с теплотой и город, и вас!
Мы обратились к гиду Жумали по рекомендации и тоже остались очень довольны. Рекомендуем от всей души!
Спасибо!
1. Интересные и непохожие темы за один день — это
Ребята, спасибо за экскурсию — я впервые на