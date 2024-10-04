Эта встреча позволит вам глубже понять богатое наследие Константинополя, смешение культур, традиций и судьбоносных исторических событий. Причём без штампов и заученных по методичкам фактов! Наш гид-проводник обеспечит непринуждённую обстановку и познакомит с двумя эпохами города — республиканской и константинопольской — на прогулке по особому маршруту.

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Описание экскурсии

Часть 1: современный Стамбул

Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь

Именно на площади Таксим началась история Турецкой Республики: здесь мы поговорим о деятельности и жизни Ататюрка

началась история Турецкой Республики: здесь мы поговорим о деятельности и жизни Ататюрка Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах

за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах Попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником

«Пера Палас», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и богемные улочки

В районе Бейоглу отыщем отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах

отыщем отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах После полюбуемся одним из символов города — Галатской башней

Часть 2: Султанахмет, или Сердце Стамбула-Константинополя

Макет Константинополя. Сперва побываем в месте, которое подготовит вас к знакомству с районом Султанахмет. Вы рассмотрите его макет, поймёте, как всё устроено, увидите исторические фото, а затем отправитесь смотреть всё воочию.

Дворец Топкапы (по желанию). Зайдём в главную резиденцию султанов Османской империи до середины 19 века. Вы увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.

Обед в рыбном ресторане с видом на Босфор и Голубую мечеть. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами, золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле.

Собор Святой Софии. История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба святыни.

Голубая мечеть (по желанию). Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.

Цистерна Базилика. Размер этого подземного водохранилища поражает! Вы увидите голову Медузы горгоны, выясните, какие фильмы здесь снимались и кто из знаменитостей посещал это место.

Византийский ипподром. На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.

Часть 3: кульминация

Крыша самого высокого небоскрёба в Стамбуле добавит контрастности этому дню. С открытой площадки на 56-м этаже вы понаблюдаете, как гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой, вечерний Стамбул.

А достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню.

Организационные детали

Ходить будем много! Но также будем делать паузы, отдыхать, попивая кофе, и передвигаться на общественном транспорте — трамвае и метро

Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы уже были в каких-то локациях, мы предложим альтернативы, например, мечеть Сулеймание или Египетский рынок

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы: