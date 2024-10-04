Большое знакомство со Стамбулом: полное погружение

Готовы целых 10 часов гулять, заходить в известные и не очень места? Вы устанете, но не пожалеете
Эта встреча позволит вам глубже понять богатое наследие Константинополя, смешение культур, традиций и судьбоносных исторических событий.

Причём без штампов и заученных по методичкам фактов! Наш гид-проводник обеспечит непринуждённую обстановку и познакомит с двумя эпохами города — республиканской и константинопольской — на прогулке по особому маршруту.
5
10 отзывов
Большое знакомство со Стамбулом: полное погружение
Большое знакомство со Стамбулом: полное погружение
Большое знакомство со Стамбулом: полное погружение
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Часть 1: современный Стамбул

Площадь Таксим, улица Истикляль, русский Константинополь

  • Именно на площади Таксим началась история Турецкой Республики: здесь мы поговорим о деятельности и жизни Ататюрка
  • Затем прогуляемся по улице Истикляль: за шумным суетливым фасадом вы обнаружите великолепные пассажи 19 века, уютные дворики, готические соборы и истории о русских эмигрантах
  • Попьём ароматный кофе в аутентичной кофейне под виноградником

«Пера Палас», «Убийство в „Восточном экспрессе“» и богемные улочки

  • В районе Бейоглу отыщем отель «Пера Палас», где Агата Кристи писала свой прославленный детектив, а мы насладимся кофе в роскошных интерьерах
  • После полюбуемся одним из символов города — Галатской башней

Часть 2: Султанахмет, или Сердце Стамбула-Константинополя

Макет Константинополя. Сперва побываем в месте, которое подготовит вас к знакомству с районом Султанахмет. Вы рассмотрите его макет, поймёте, как всё устроено, увидите исторические фото, а затем отправитесь смотреть всё воочию.

Дворец Топкапы (по желанию). Зайдём в главную резиденцию султанов Османской империи до середины 19 века. Вы увидите драгоценные камни, оружие, керамику, мусульманские и христианские реликвии. Пройдёте по зелёному саду и полюбуетесь видами на залив и Мраморное море. Гид расскажет, по чьей инициативе был построен гарем, кто такая Роксолана и что случилось с её сыновьями.

Обед в рыбном ресторане с видом на Босфор и Голубую мечеть. В меню охлаждённое вино из местных погребов, традиционные мезе из запечённых баклажанов с хрустящим хлебом, оливки с вялеными томатами, золотистые креветки с пряностями и, конечно, сочная рыбка на гриле.

Собор Святой Софии. История этого шедевра византийского зодчества насчитывает полтора тысячелетия. Вы узнаете, кто и когда его создал и как складывалась непростая судьба святыни.

Голубая мечеть (по желанию). Её считают самым важным памятником исламской архитектуры. Гид объяснит, какие стили сочетает храм. Вы узнаете о прихотях султана Ахмеда, который приказал построить мечеть, и о конфликтах, возникших во время её создания.

Цистерна Базилика. Размер этого подземного водохранилища поражает! Вы увидите голову Медузы горгоны, выясните, какие фильмы здесь снимались и кто из знаменитостей посещал это место.

Византийский ипподром. На главной площади Стамбула вы узнаете много интересных фактов о гладиаторах, рассмотрите греческие колонны, египетский обелиск, змеевидную колонну и декорированный золотом фонтан.

Часть 3: кульминация

Крыша самого высокого небоскрёба в Стамбуле добавит контрастности этому дню. С открытой площадки на 56-м этаже вы понаблюдаете, как гаснет солнечный, шумный мегаполис — и начинает играть огнями другой, вечерний Стамбул.

А достойным завершением такого насыщенного дня станет ужин под бокал холодного шампанского в ресторане с традиционной восточной кухней — мы проводим вас туда и дадим рекомендации по меню.

Организационные детали

  • Ходить будем много! Но также будем делать паузы, отдыхать, попивая кофе, и передвигаться на общественном транспорте — трамвае и метро
  • Маршрут может быть изменён в соответствии с вашими предпочтениями. Если вы уже были в каких-то локациях, мы предложим альтернативы, например, мечеть Сулеймание или Египетский рынок
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы:

  • проезд — €10 с человека за весь день
  • входной билет в Цистерну Базилику без очереди — €25 с человека
  • входной билет в Айя-Софию — €25 с человека
  • дворец Топкапы — бесплатно до второго двора. При желании посетить его полноценно — €45 за билет (средняя продолжительность посещения — 2 часа)
  • входной билет на крышу небоскрёба — €15 с человека
  • ужин на крыше видового ресторана — от €30 с человека (без алкоголя)
  • кофе и обед

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€171
Дети до 12 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
Zhanna
4 окт 2024
Я решила отметить свой день рождения с самым красивым и обаятельным гидом Стамбула! Такой оригинальный подарок мне сделали друзья, которые уже знакомы с Керимом. Как же здорово я провела этот
читать дальше

день – запомню его навсегда!

Керим, вы настоящий подарок! Спасибо вам за прогулку, за уютные беседы, интересные факты и невероятно красивые места. Ваша забота и внимание к деталям — выше всяких похвал.

Благодарю вас и желаю вам много счастливых туристов!

Татьяна
27 сен 2024
Керим! Огромное спасибо за невероятное путешествие по Стамбулу! Этот прекрасный город в вашей компании воспринимается ещё ярче! Вы — настоящее сокровище!
А тот рыбный ресторан, который вы порекомендовали, — это вишенка на торте!
Будем всегда вспоминать с теплотой и город, и вас!
Алина
1 сен 2024
Благодарим за прекрасный день и невероятно интересную экскурсию! Мы до сих пор под впечатлением! Хочется снова и снова ходить, разговаривать, обсуждать, фотографировать, пить кофе, любоваться, плакать и смеяться! Такие интересные темы, столько величия, красоты и судьбоносных историй.

Мы обратились к гиду Жумали по рекомендации и тоже остались очень довольны. Рекомендуем от всей души!

Спасибо!
Заурe
31 авг 2024
Ну что вам сказать — мы в восторге! Всем, кто планирует поездку в Стамбул и ищет интересные экскурсии, рекомендуем экскурсию «2 в 1» — большую экскурсию на две мегаинтересные темы:
читать дальше

про исторические достопримечательности и про белую эмиграцию в Константинополе. Это обязательно к посещению!

За один день можно узнать про две эпохи! Когда мы только договаривались с Керимом и обсуждали все нюансы, то буквально замучили его вопросами, но он всегда вежливо, своевременно и спокойно нам всё разъяснял, давал советы и рекомендации. Честное слово, приятно общаться с таким человеком, и хочется, чтобы как можно больше людей узнали, какие бывают настоящие профессионалы.

Не представляю даже, что бы мы делали без Керима! Всё было быстро, интересно, весело и легко!

Огромное спасибо!

Камилла
29 авг 2024
Огромная сердечная благодарность нашему гиду Кериму за прекрасно организованную экскурсию на две темы за один день! Узнали столько интересного! Посмотрели на историческое византийское великолепие и узнали много про белоэмигрантов, увидели, где они жили, чем занимались, и в каком ресторане любили выпивать — мы, кстати, тоже там обедали на следующий день! Восторг! Спасибо, Керим! Мы отлично провели время благодаря вам!
Э
26 авг 2024
Друзья подарили мне экскурсию, на которой они уже побывали и остались очень довольны. Хочу поделиться мыслями об экскурсии «2 в 1».

1. Интересные и непохожие темы за один день — это
читать дальше

расширяет кругозор и экономит время.
2. Правильно составленный маршрут — успеваешь без спешки посмотреть и осмыслить важные моменты.
3. Продуман вопрос с очередями и билетами.
4. Личность гида — очень важна. Жумали — хороший, образованный парень с правильно поставленной речью. Эрудированный, воспитанный, с чувством такта и юмора.

Провести целый день, полностью погрузившись в историю и Истории с интересными людьми, — это отдельное удовольствие. Спасибо вам, Жумали!

Г
24 авг 2024
Благодарю моего гида за очень интересную экскурсию! Решила рискнуть и выбрала необычный формат — две темы за один день. Конечно, сначала сомневалась, не представляла, как это возможно. Но после экскурсии
читать дальше

поняла, как важно найти «своих» людей и доверять им как профессионалам.

Мы провели этот день незабываемо! Были очарованы историей и красотой Стамбула.

Керим так интересно рассказал про русских эмигрантов — мы и прослезились, и посмеялись! Огромное спасибо за незабываемые впечатления! Желаем вам всех благ!

Давид
23 авг 2024
Я терпеть не могу высказываться публично о чем бы то ни было, но в этот раз решил написать своё мнение. Точнее, выразить благодарность.

Ребята, спасибо за экскурсию — я впервые на
читать дальше

таком маршруте. Как вам удалось так удачно совместить такие серьёзные темы — отдельный респект!

Мы осмотрели Исторический Стамбул, все самые значимые достопримечательности: Айя-Софию, дворец Султанов, потрясающую Базилику. А ещё узнали много интересных подробностей про жизнь эмигрантов из России первой волны — до мурашек!

Экскурсия прошла спокойно и интересно, с такими подробностями, о которых ни я, ни мои спутники даже не догадывались!

Гиды — классные ребята: заботливые, эрудированные, лёгкие в общении.

Спасибо большое!

Даша
22 авг 2024
Огромная благодарность за невероятно интересную экскурсию по Стамбулу! Впервые выбрали такую тему — классический Стамбул и «по следам белой эмиграции» — два увлекательных маршрута за один день. Сначала переживали, как
читать дальше

все успеем, ведь хотелось и все узнать, и не мчаться сломя голову.

Но спасибо нашим гидам — они так умело и грамотно провели экскурсию, что время пролетело незаметно!

Потом обсуждали с друзьями, и все были в полном восторге!

Благодарим от всего сердца и рекомендуем от души!

Алиса
21 авг 2024
Хочу поделиться впечатлениями от экскурсии, которую я сегодня посетила в Стамбуле. Я всегда тщательно подхожу к выбору маршрутов: изучаю отзывы, анализирую и отбираю самые интересные варианты. В этот раз меня
читать дальше

заинтересовала экскурсия, где за один день предлагали две захватывающие темы —"Исторический Стамбул" и "По местам Белой эмиграции". Это именно то, что я люблю!

Сначала были сомнения — целый день на ногах, как я выдержу? Но профессионализм организаторов превзошел все ожидания: маршрут был идеально выстроен, и мы в спокойном темпе прекрасно погуляли, настолько, что даже огорчилась, когда пришло время заканчивать.

Отличная работа, а сам гид Жумали оказался потрясающими человеком — душевными, заботливыми и внимательными. Я в восторге, очень благодарна и от души рекомендую!

Входит в следующие категории Стамбула

Похожие экскурсии из Стамбула

Стамбул для новичков
Пешая
скидка
5%
87 отзывов
3 часа
Билеты
Экскурсия «Стамбул для новичков»: путешествие по эпохам
Погрузитесь в уникальный мир Стамбула: от древних храмов до живописных улиц. Откройте город с новой стороны
Начало: В районе Султанахмет
Завтра в 09:30
28 окт в 14:30
155148 за всё до 4 чел.
Стамбул для своих
Пешая
скидка
9%
166 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 2 чел.
Стамбул для своих: эксклюзивный тур
Исследуйте Стамбул изнутри, открыв для себя его скрытые сокровища и уникальные истории в компании знающего гида
Начало: В районе места проведения - путешественники добира...
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
128116 за всё до 2 чел.
Неизвестный Стамбул
На машине
96 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизвестный Стамбул: уникальное путешествие по знаковым местам
Приглашаем вас на уникальное путешествие по Стамбулу, где вы увидите город с неожиданных сторон
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 10:00
28 окт в 10:00
365 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Стамбуле
ХорошоТам