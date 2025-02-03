По следам Константинополя

Побывать в паломнических местах на двух берегах Стамбула и окунуться в их историю
Древний Константинополь по-прежнему живёт в сердце Стамбула.

Его храмы и дворцы, крепостные стены и потайные улочки хранят воспоминания о временах, когда город был крупнейшим центром православия.

В этом путешествии мы обойдём стороной достопримечательности центрального Стамбула и пройдём по следам Византии в поисках намоленных святынь. А в финале побалуем себя местной кухней.
По следам Константинополя
По следам Константинополя
По следам Константинополя
Ближайшие даты:
3
фев4
фев5
фев6
фев7
фев10
фев11
фев
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

В Стамбул ежегодно стекаются путешественники со всего мира, чтобы посетить святыни города, просить высшие силы о покровительстве, защите и исполнении сокровенных желаний. Православным паломникам приходится непросто: практически все спасённые православные иконы Константинополя хранятся далеко от туристических мест. Я буду вашим проводником на этом пути — и вот как пройдёт наш день:

Поездка через Босфор

На пароме (совсем как местные жители!) мы отправимся через Босфору, где продолжим пешую прогулку.

Стамбульские святыни

В Соборе Святого Георгия вы прикоснетесь к столпу бичевания Христа, сможете увидеть 4-метровый трон патриарха, датируемый 380-400 гг., и мощи святой Евфимии. Икона этой почитаемой великомученицы до сих пор сохранилась в церкви Марии Монгольской.

От Халкидона до Кадыкёя

Здесь стоит церковь Святой Евфимии — и хранится память о деяниях ветхозаветной святой. Я расскажу, как древний город Халкидон стал районом Кадыкёй и какими святынями он богат.

Турецкая гастрономия

Места, по которым мы будем гулять, — это гастрономический рай для любого, поэтому сюда вы абсолютно точно вернётесь. Вкусная еда в исторических ресторанах под рассказы о жизни в Турции — и вам не захочется заканчивать экскурсию!

Организационные детали

  • Необходимо заранее приобрести Istanbul kart и пополнить баланс из расчета 50 лир на человека, предстоит поездка на пароме
  • Просьба предусмотреть одежду, позволяющую зайти в церковь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Haliç
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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