Древний Константинополь по-прежнему живёт в сердце Стамбула. Его храмы и дворцы, крепостные стены и потайные улочки хранят воспоминания о временах, когда город был крупнейшим центром православия. В этом путешествии мы обойдём стороной достопримечательности центрального Стамбула и пройдём по следам Византии в поисках намоленных святынь. А в финале побалуем себя местной кухней.

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Описание экскурсии

В Стамбул ежегодно стекаются путешественники со всего мира, чтобы посетить святыни города, просить высшие силы о покровительстве, защите и исполнении сокровенных желаний. Православным паломникам приходится непросто: практически все спасённые православные иконы Константинополя хранятся далеко от туристических мест. Я буду вашим проводником на этом пути — и вот как пройдёт наш день:

Поездка через Босфор

На пароме (совсем как местные жители!) мы отправимся через Босфору, где продолжим пешую прогулку.

Стамбульские святыни

В Соборе Святого Георгия вы прикоснетесь к столпу бичевания Христа, сможете увидеть 4-метровый трон патриарха, датируемый 380-400 гг., и мощи святой Евфимии. Икона этой почитаемой великомученицы до сих пор сохранилась в церкви Марии Монгольской.

От Халкидона до Кадыкёя

Здесь стоит церковь Святой Евфимии — и хранится память о деяниях ветхозаветной святой. Я расскажу, как древний город Халкидон стал районом Кадыкёй и какими святынями он богат.

Турецкая гастрономия

Места, по которым мы будем гулять, — это гастрономический рай для любого, поэтому сюда вы абсолютно точно вернётесь. Вкусная еда в исторических ресторанах под рассказы о жизни в Турции — и вам не захочется заканчивать экскурсию!

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