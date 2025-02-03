Его храмы и дворцы, крепостные стены и потайные улочки хранят воспоминания о временах, когда город был крупнейшим центром православия.
В этом путешествии мы обойдём стороной достопримечательности центрального Стамбула и пройдём по следам Византии в поисках намоленных святынь. А в финале побалуем себя местной кухней.
Описание экскурсии
В Стамбул ежегодно стекаются путешественники со всего мира, чтобы посетить святыни города, просить высшие силы о покровительстве, защите и исполнении сокровенных желаний. Православным паломникам приходится непросто: практически все спасённые православные иконы Константинополя хранятся далеко от туристических мест. Я буду вашим проводником на этом пути — и вот как пройдёт наш день:
Поездка через Босфор
На пароме (совсем как местные жители!) мы отправимся через Босфору, где продолжим пешую прогулку.
Стамбульские святыни
В Соборе Святого Георгия вы прикоснетесь к столпу бичевания Христа, сможете увидеть 4-метровый трон патриарха, датируемый 380-400 гг., и мощи святой Евфимии. Икона этой почитаемой великомученицы до сих пор сохранилась в церкви Марии Монгольской.
От Халкидона до Кадыкёя
Здесь стоит церковь Святой Евфимии — и хранится память о деяниях ветхозаветной святой. Я расскажу, как древний город Халкидон стал районом Кадыкёй и какими святынями он богат.
Турецкая гастрономия
Места, по которым мы будем гулять, — это гастрономический рай для любого, поэтому сюда вы абсолютно точно вернётесь. Вкусная еда в исторических ресторанах под рассказы о жизни в Турции — и вам не захочется заканчивать экскурсию!
Организационные детали
- Необходимо заранее приобрести Istanbul kart и пополнить баланс из расчета 50 лир на человека, предстоит поездка на пароме
- Просьба предусмотреть одежду, позволяющую зайти в церковь