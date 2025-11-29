Трансфер из Нового аэропорта Стамбула/аэропорта имени Сабихи Гёкчен + обзорная экскурсия

Я заберу вас в любом из двух аэропортов и по пути устрою небольшую обзорную экскурсию. Вы увидите главные символы исторического центра или уютные уголки азиатской части — как захотите. Со всеми удобствами и приятными разговорами о городе доберётесь до места назначения.
Описание трансфер
Встреча в Новом аэропорту Стамбула (IST)
- Если вы впервые в городе, поедем на площадь Султанахмет, где сосредоточены все основные достопримечательности
- Вы увидите Ипподром, Голубую мечеть, Айя-Софию, дворец Топкапы (без посещения). По желанию — кофе/чай или обед на террасе с красивым видом
- Если вы уже бывали в Стамбуле — можно посетить монастырь Хора и мечеть Михримах
Встреча в аэропорту имени Сабихи Гёкчен (SAW)
- Можем осмотреть дворец Бейлербей — жемчужину османской архитектуры — и пообедать в атмосферном районе Кузгунджук
- Альтернативный маршрут — мечеть Михримах и Девичья башня
В обоих случаях я расскажу об истории Стамбула и его современной жизни, посоветую, где вкусно пообедать, что интересно посетить и какие сувениры стоит увезти с собой.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на автомобиле Mercedes-Benz C180. Его вместимость — 3 взрослых человек, два чемодана или три дорожных сумки. Детских кресел нет
- В личных сообщениях обсудим маршрут, остановки, время пребывания на каждой локации и другие детали
- Билет во дворец Бейлербей оплачивается дополнительно — 600 лир, билет только в сад дворца — 50 лир
- При заказе напишите номер рейса, время и аэропорт прибытия
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Стамбуле
Провела экскурсии для 339 туристов
Я провожу авторские экскурсии по Стамбулу и показываю его таким, каким вижу его я. Противоречивым, ярким, волшебным. С радостью открою вам самые красивые нетривиальные места города, которые сложно найти самостоятельно.
