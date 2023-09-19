Эксклюзивная прогулка на яхте из Стамбула: ужин и шоу-программа на Босфоре
Мы предлагаем вам подняться на борт алого корабля, откуда вы сможете любоваться видами Стамбула и наслаждаться оригинальной шоу-программой в кругу своих близких, в безупречной обстановке и со вкусным ужином!
Ближайшие даты:
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29
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окт
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Шоу «Турецка ночь»
- Пролив Босфор
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Вы отправитесь в путешествие по Босфору на эксклюзивном Алом корабле с потрясающим ужином от шеф-повара. Эта прогулка станет для вас незабываемой экскурсией вдоль живописного побережья двух континентов Стамбула.
- Алый корабль является визитной карточкой Стамбула и предназначен специально для проведения ужинов. Увлекательная шоу-программа познакомит вас с традициями страны.
Наша водная прогулка даст вам возможность насладиться живописными видами сказочных берегов Босфора и полюбоваться почти всеми главными достопримечательностями города с воды!
Обратите внимание:
Это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из/в отель
- Шоу-программа
- Ужин на корабле
- Безалкогольные напитки
- Что не входит
- Алкогольные напитки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ресепшн вашего отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Спасибо за покупку нашей экскурсии! В случае необходимости менеджер свяжется с Вами по указанному Вами номеру.
- Обратите внимание: это круиз с развлекательной программой, который не предполагает сопровождение гида
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 46 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
T
Tatiana
19 сен 2023
Нам очень понравилась организация. вся команда работает сложенно,четко. забрали во время из гостиницы и вернули. ужин,и программа шоу на уровне. да и в конце даже танцы. спасибо
D
Dzhonibek
4 сен 2023
Все классно всё как в описании всё как в фото) все понравилась спасибо большое) до 2часа начало оформили билетик🥹 приехали за мной забрали отвезли накормили напоили показали хороший шоу концерт. все супер всем советую 👍👍🔥🔥🔥
А
Анна
1 сен 2023
Т
Татьяна
29 авг 2023
Хороший ужин и зажигательная программа, команда корабля молодцы. Обслуживание быстрое, традиционные турецкие закуски, овощной салат и горячее на выбор.
М
Мирослава
28 авг 2023
Очень нам понравился вечерний круиз, и вообще организация тура, вовремя забрали, вовремя привезли, спасибо большое.
T
Tamila
26 авг 2023
М
Милана
25 авг 2023
Спасибо за отличный вечер и знакомство с турейкой культурой.
М
Марк
24 авг 2023
Ужин был вкусный, спасибо шеф повару, и всему остальному персоналу, потому что сервис был отличный, все приносили быстро и без лишних вопросов.
А
Алексей
23 авг 2023
В целом не плохо. Поздняя отправка, соответственно быстро потемнело. Берега в огнях, но не более того. Еда на любителя. Концертная программа - танцы с национальным колоритом. На мой субъективный вкус мероприятие затянуто. Отплытие примерно в 20:30 прибытие в 1м часу ночи.
Л
Леонид
22 авг 2023
Спасибо большое, вечер на Босфоре прошел супер, трансфер немного опаздал но в целом это не испортило вечер.
Н
Нина
20 авг 2023
Отмечали день рождение, сделали нам хорошую скидку и угостили поздравительным коктейлем, благодарим!
К
Кира
17 авг 2023
Ездили всей нашей дружной компанией на экскурсию Звезды Стамбула, нам понравилось, самое главное было весело и вкусно. Покупали алкоголь на месте, но лучше покупать на сайте, потому что на корабле дороже получается.
С
Светлана
15 авг 2023
Мы ездили с сестрой тусоваться на вечерний кораблик, нам понравилось, сначала было шоу в стиле турецких традиций затем дискотека, всем советуем.
Г
Георгий
13 авг 2023
Хотим оставить отзыва на экускурсию, мы решили ехать буквально за пару часов до начала, и менеджер нас быстро успела оформить, за что большое спасибо. Красивые огни на берегах очень нас впечатлили.
М
Мария
13 авг 2023
Спасибо за потрясающий вечер, хотелось бы добавить что б трасфер приезжал вовремя, потому что мы ждали 30 минут, но в целом все супер, мы остались довольны.
Ещё 31 отзыв
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