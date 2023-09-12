Райм — ваш гид в Стамбуле

Провёл экскурсии для 1037 туристов

Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Райм, я с 2009 года живу в Стамбуле, хорошо знаю город, его историю и отлично разбираюсь в теологии, так как закончил профильный факультет. Свободно владею русским языком. Все мои экскурсии — душевные прогулки с друзьями! Я стараюсь показывать столицу так, чтобы люди открыли ее с лучших ракурсов. Буду рад видеть вас в гостях!

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