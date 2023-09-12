У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей

Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам

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Стамбул настолько же разный, насколько и огромный: почти 40 округов в пределах городской черты! Я не буду описывать каждый, а покажу самые занимательные: аутентичный Балат, колоритный Эминёню и многолюдный Таксим. Здесь переплетаются история и живописные пейзажи Босфора. А ещё все они находятся рядом с морем — поэтому в программе будет посещение Морского музея.
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
У моря в Старом городе: колоритные районы Стамбула и Морской музей
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Описание

Что вас ожидает

Самые интересное в Стамбуле следует искать в старой части города, между Босфорским проливом, бухтой Золотой Рог и Мраморным морем. Гулять по этому району можно бесконечно. Множество боковых улочек и переулков, древности, оставшиеся еще со времен Константинополя, и сотни достопримечательностей на любой вкус. Я выбрал те, которые непременно стоит увидеть:

  • Морской музей — здесь вы узнаете, на каких яхтах султаны переплывали пролив Босфор, и познакомитесь с местными артефактами. Среди картин, которыми украшены стены музея, есть даже работы И. К. Айвазовского.
  • Район Таксим — «туристическое сердце Стамбула». Обсудим историю его названия, посетим парк и старинное кладбище.
  • Трамвай «ностальжик» — ретро-вагончик отвезёт нас по старинным улицам мимо российского консульства и Галатской башни.
  • Район Каракёй — в устье залива Золотой Рог мы перейдём Галатский мост, попробуем «балык экмек» (рыбу в хлебе) и прочие местные деликатесы.
  • Район Балат — яркая мозаика из зданий прошлых эпох и концептуальных современных строений. Я расскажу, как в бывшем еврейском квартале появились хипстерские кафе и разноцветные домики. Здесь же мы выпьем турецкого кофе.

Организационные детали

Это пешеходная прогулка в сопровождении профессионального гида

Дополнительные расходы

  • ретро-трамвай — 3,5 TL
  • вход в Морской музей — от 12TL с человека
  • еда/напитки в кафе и уличных киосках (по желанию)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Морского музея
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Музеи
Летние
Площадь Таксим
Популярные места
Бухта Золотой Рог
Галатская башня
Галатский мост
Улицы и переулки
Водные развлечения
Старый город

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