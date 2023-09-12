Открыть новую сторону мегаполиса на прогулке по прибрежным старинным районам
Стамбул настолько же разный, насколько и огромный: почти 40 округов в пределах городской черты! Я не буду описывать каждый, а покажу самые занимательные: аутентичный Балат, колоритный Эминёню и многолюдный Таксим. Здесь переплетаются история и живописные пейзажи Босфора. А ещё все они находятся рядом с морем — поэтому в программе будет посещение Морского музея.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Самые интересное в Стамбуле следует искать в старой части города, между Босфорским проливом, бухтой Золотой Рог и Мраморным морем. Гулять по этому району можно бесконечно. Множество боковых улочек и переулков, древности, оставшиеся еще со времен Константинополя, и сотни достопримечательностей на любой вкус. Я выбрал те, которые непременно стоит увидеть:
- Морской музей — здесь вы узнаете, на каких яхтах султаны переплывали пролив Босфор, и познакомитесь с местными артефактами. Среди картин, которыми украшены стены музея, есть даже работы И. К. Айвазовского.
- Район Таксим — «туристическое сердце Стамбула». Обсудим историю его названия, посетим парк и старинное кладбище.
- Трамвай «ностальжик» — ретро-вагончик отвезёт нас по старинным улицам мимо российского консульства и Галатской башни.
- Район Каракёй — в устье залива Золотой Рог мы перейдём Галатский мост, попробуем «балык экмек» (рыбу в хлебе) и прочие местные деликатесы.
- Район Балат — яркая мозаика из зданий прошлых эпох и концептуальных современных строений. Я расскажу, как в бывшем еврейском квартале появились хипстерские кафе и разноцветные домики. Здесь же мы выпьем турецкого кофе.
Организационные детали
Это пешеходная прогулка в сопровождении профессионального гида
Дополнительные расходы
- ретро-трамвай — 3,5 TL
- вход в Морской музей — от 12TL с человека
- еда/напитки в кафе и уличных киосках (по желанию)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Морского музея
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Райм — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1037 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Райм, я с 2009 года живу в Стамбуле, хорошо знаю город, его историю и отлично разбираюсь в теологии, так как закончил профильный факультет. Свободно владею русским языком. Все мои экскурсии — душевные прогулки с друзьями! Я стараюсь показывать столицу так, чтобы люди открыли ее с лучших ракурсов. Буду рад видеть вас в гостях!
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