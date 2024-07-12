Живописные виды пролива и архитектурных памятников под аккомпанемент турецкого завтрака сделают ваше утро идеальным. На теплоходе вместимостью до 100 человек вы оцените панорамы дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни, мечети Ортакёй и других символов Стамбула. На борту для вас накроют стол. А во время остановки вы сможете погулять по району Бейлербейи.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

🚌 Мы заберём вас из отеля (если он в центре города) и привезём к пристани Эминоню, где вы пересядете на теплоход и отправитесь в двухчасовое путешествие по Босфору.

⛴ «Парадный» Стамбул с воды. Вы проплывёте вдоль фасадов дворца султанов Топкапы, увидите вблизи Девичью башню, рассмотрите дворцы Долмабахче и Бейлербейи. Перед вами предстанут панорамы крепости Румелихисари и мечети Ортакёй. Кроме того, вы минуете Галатский мост, а также первый и второй Босфорские мосты. По пути гид расскажет о местах маршрута и будет рад ответить на ваши вопросы.

🚶 Остановка в районе Бейлербейи. У вас будет час свободного времени, после чего вы продолжите путешествие на теплоходе. Можно дойти до самого дворца Бейлербей, прогуляться по благоустроенному парку и набережной, рассмотреть вблизи старинную мечеть. Также неподалёку есть городской парк и торговые центры.

🥗 Завтрак на борту. Завтрак в Турции — не просто еда, а особый ритуал. А когда фоном выступают сапфировые воды пролива и живописные стамбульские берега, такое утро — залог прекрасного настроения на весь день. На теплоходе для вас накроют стол с несколькими видами блюд. В меню: сырная нарезка, выпечка, овощи, яйца и, конечно, ароматный чай в тюльпанообразных стаканчиках.

🚌 Завершится путешествие на пристани, с которой вы отплывали. Вас отвезут обратно в отель, или вы сможете остаться и продолжить знакомство с городом.

Организационные детали