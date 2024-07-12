Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи
Живописные виды пролива и архитектурных памятников под аккомпанемент турецкого завтрака сделают ваше утро идеальным.
На теплоходе вместимостью до 100 человек вы оцените панорамы дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни, мечети Ортакёй и других символов Стамбула. На борту для вас накроют стол. А во время остановки вы сможете погулять по району Бейлербейи.
🚌 Мы заберём вас из отеля (если он в центре города) и привезём к пристани Эминоню, где вы пересядете на теплоход и отправитесь в двухчасовое путешествие по Босфору.
⛴ «Парадный» Стамбул с воды. Вы проплывёте вдоль фасадов дворца султанов Топкапы, увидите вблизи Девичью башню, рассмотрите дворцы Долмабахче и Бейлербейи. Перед вами предстанут панорамы крепости Румелихисари и мечети Ортакёй. Кроме того, вы минуете Галатский мост, а также первый и второй Босфорские мосты. По пути гид расскажет о местах маршрута и будет рад ответить на ваши вопросы.
🚶 Остановка в районе Бейлербейи. У вас будет час свободного времени, после чего вы продолжите путешествие на теплоходе. Можно дойти до самого дворца Бейлербей, прогуляться по благоустроенному парку и набережной, рассмотреть вблизи старинную мечеть. Также неподалёку есть городской парк и торговые центры.
🥗 Завтрак на борту. Завтрак в Турции — не просто еда, а особый ритуал. А когда фоном выступают сапфировые воды пролива и живописные стамбульские берега, такое утро — залог прекрасного настроения на весь день. На теплоходе для вас накроют стол с несколькими видами блюд. В меню: сырная нарезка, выпечка, овощи, яйца и, конечно, ароматный чай в тюльпанообразных стаканчиках.
🚌 Завершится путешествие на пристани, с которой вы отплывали. Вас отвезут обратно в отель, или вы сможете остаться и продолжить знакомство с городом.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер из отелей в центре города, прогулка на теплоходе вместимостью до 100 человек, завтрак, сопровождение гида на водной прогулке
Дополнительные расходы: личные траты во время прогулки по району Бейлербейи
Экскурсию на борту теплохода для вас проведёт один из гидов нашей команды
ежедневно в 10:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зэки — Организатор в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 17.5 часов
Провёл экскурсии для 94 туристов
Здравствуйте! На протяжении трёх лет наше туристическое агентство предоставляет качественный туристический продукт в Стамбуле и на территории всей Турции. С радостью поможем организовать ваше путешествие как в групповом, так и читать дальшеуменьшить
в индивидуальном формате. Мы предлагаем полный перечень услуг: от трансферов до проведения корпоративных поездок и встреч. Наша команда на связи со своими клиентами 24/7. Все наши инструменты разработаны для оказания высокого уровня сервиса гостям Стамбула и всей Турецкой Республики.
Отзывы и рейтинг
3.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Александра
Хороший вариант, чтобы посмотреть на Стамбул с пролива. Трансфер вовремя забрал с отеля, а после экскурсии доставил обратно. Гид рассказывал про места, мимо которых мы проплывали. Ответил на интересующие меня читать дальшеуменьшить
вопросы. Насладилась шикарными видами. Неплохой завтрак как раз был к месту. Остановка на прогулку тоже понравилась, так как хотелось немного пройтись. В общем, советую для посещения, чтобы сделать очень красивые фото и увидеть город с другого ракурса.
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Вера
Полагаю, что это лучшее предложение за подобную сумму. Не имея повышенных ожиданий можно сказать, что всё отлично! Менеджер, говорящая на русском языке, ответила на все наши вопросы, трансфер из отеля читать дальшеуменьшить
вовремя, еды было вполне достаточно, чтобы наесться. Отдельно хотелось бы похвалить задумку с возможностью самостоятельно прогуляться на азиатской стороне. Есть гид, которому можно позадавать интересующие вопросы (на наши доходчиво ответили). Считаю, что по соотношению цена/качество это 10/10.
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Е
Евгений
Для "обычной" экскурсии на кораблике вполне неплохо. Вид на достопримечательности с воды стоит того; гиды, однако, рассказывают довольно общую информацию - говорили по-очереди на русском и английском, набор фактов несколько отличался. Завтрак скромный, стоит рассматривать как перекус на первую половину прогулки. В середине экскурсии была остановка для самостоятельно прогулки, как раз вовремя чтобы немного походить.
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K
Kristina
Сегодня посетили данную экскурсию. Трансфер подъехал к отелю в указанное время, приехали на кораблик. Подали вкусный завтрак. Была одна остановка для прогулки/магазинов. Сделали очень красивые фотографии в этом месте. Все очень понравилось. Приятные организаторы и сопровождающие. Рекомендую данную экскурсию к посещению. 🌺
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С
Светлана
Обычная прогулка. Трансфер вовремя, завтрак был, виды за бортом были, здесь все ок. Но в остальном описание не вполне соответствовало действительности. Отправление и прибытие с других пристаней - не критично (так как читать дальшеуменьшить
был трансфер), но по приезду мы не поняли, не перепутал ли водитель экскурсии, а по возвращении планировали с заявленной пристани прогуляться, но вернулись в отель. Судно полное - очевидно больше 35 пассажиров. На судне гиды по очереди в громкоговоритель озвучивали примерно одинаковый текст на 3-х языках - английский, испанский, русский. Все слышно, но информация достаточно общая. Остановка в Бейлербей по факту меньше часа, гид повела всех по направлению к магазинам с кожей, а не парку (нам покупки были не интересны). Прогуляться по парку не получилось.
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Ирина
Прогулка обычная, ни чего особенного Завтрак более чем скромный. В целом позитивно, но нам очень повезло с погодой. Из отеля не забрали, пришлось добираться самим и искать корабль, Тут были трудности, так как посредников было несколько и неправильно указали название корабля.
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