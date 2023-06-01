Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком

Прокатиться на теплоходе, рассмотреть обе части Стамбула с воды и погулять по району Бейлербейи

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Живописные виды пролива, архитектурных памятников и сытный турецкий завтрак сделают ваше утро идеальным.

На теплоходе вместимостью до 100 человек вы оцените панорамы дворцов Топкапы и Долмабахче, Девичьей башни, мечети Ортакёй и других визитных карточек Стамбула. На борту для вас накроют стол с традиционными блюдами. А во время остановки вы сможете самостоятельно погулять по району Бейлербейи.
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
Утренняя прогулка по Босфору с турецким завтраком
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🚌 Мы заберём вас из отеля (если он в центре города) и привезём к пристани Эминоню, где вы пересядете на теплоход и отправитесь в двухчасовое путешествие по Босфору.

«Парадный» Стамбул с воды. Вы проплывёте вдоль фасадов величественного дворца султанов Топкапы, увидите вблизи Девичью башню, рассмотрите дворцы Долмабахче и Бейлербейи. Перед вами предстанут панорамы монументальной крепости Румелихисари и знаменитой мечети Ортакёй. Кроме того, вы минуете Галатский мост, а также первый и второй Босфорские мосты. По пути гид расскажет о местах маршрута и будет рад ответить на ваши вопросы.

🚶 Остановка в районе Бейлербейи. У вас будет час свободного времени, после чего вы продолжите путешествие на теплоходе. Можно дойти до самого дворца Бейлербей, прогуляться по благоустроенному парку и набережной, рассмотреть вблизи старинную мечеть. Также неподалёку есть большой городской парк и торговые центры.

🥗 Завтрак на борту. Завтрак в Турции — не просто еда, а особый ритуал и событие. А когда фоном выступают сапфировые воды пролива и живописные стамбульские берега, такое утро — залог прекрасного настроения на весь день. На теплоходе для вас накроют стол с несколькими видами блюд. В меню: сырная нарезка, выпечка, овощи, яйца и, конечно, ароматный чай в тюльпанообразных стаканчиках.

🚌 Завершится путешествие на пристани, с которой вы отплывали. Вас отвезут обратно в отель, или вы сможете остаться и продолжить знакомство с городом.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер из отелей в центре города, прогулка на теплоходе вместимостью до 100 человек, завтрак, сопровождение гида на водной прогулке
  • Дополнительные расходы: личные траты во время прогулки по району Бейлербейи
  • Экскурсию на борту теплохода для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 10:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в центре или на пристани Эминоню
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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