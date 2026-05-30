Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть Стамбул ярким и многослойным — всего за один день. Мы объединили главные символы города в один маршрут: роскошный дворец Долмабахче, старинные районы, атмосферные мечети и прогулку по Босфору с обедом на борту. Сначала вы погрузитесь в историю Османской империи, а затем полюбуетесь дворцами, крепостями и мостами с воды.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

За день вы посетите знаковые места европейской части Стамбула и увидите город сразу с нескольких ракурсов — с улиц исторического центра и с воды.

В программе автобусной экскурсии:

дворец Долмабахче — роскошная резиденция последних османских султанов

гарем дворца, где вы услышите реальные истории придворной жизни без мифов и стереотипов

мечеть Сулеймание — один из величайших архитектурных символов Стамбула

Малая Айя-София — одну из самых атмосферных старинных церквей и мечетей города

цистерна Феодосия или Бинбирдирек

После насыщенной исторической части вас ждёт более спокойная прогулка по Босфору — возможность передохнуть, пообедать и увидеть город в его самом эффектном ракурсе.

Во время круиза вы узнаете:

как формировалась Османская империя и почему Стамбул стал её сердцем

чем дворец Долмабахче отличался от прежних султанских резиденций

как на самом деле был устроен гарем

почему Босфор веками оставался важнейшим торговым и стратегическим путём

как в облике Стамбула переплелись европейские и восточные архитектурные традиции

как менялся город в разные эпохи и каким он стал сегодня

Организационные детали

Едем на комфортабельном автобусе или микроавтобусе

В высокий сезон возможны очереди на вход в достопримечательности

С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит