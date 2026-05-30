Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть Стамбул ярким и многослойным — всего за один день.
Мы объединили главные символы города в один маршрут: роскошный дворец Долмабахче, старинные районы, атмосферные мечети и прогулку по Босфору с обедом на борту.
Сначала вы погрузитесь в историю Османской империи, а затем полюбуетесь дворцами, крепостями и мостами с воды.
Описание экскурсии
За день вы посетите знаковые места европейской части Стамбула и увидите город сразу с нескольких ракурсов — с улиц исторического центра и с воды.
В программе автобусной экскурсии:
- дворец Долмабахче — роскошная резиденция последних османских султанов
- гарем дворца, где вы услышите реальные истории придворной жизни без мифов и стереотипов
- мечеть Сулеймание — один из величайших архитектурных символов Стамбула
- Малая Айя-София — одну из самых атмосферных старинных церквей и мечетей города
- цистерна Феодосия или Бинбирдирек
После насыщенной исторической части вас ждёт более спокойная прогулка по Босфору — возможность передохнуть, пообедать и увидеть город в его самом эффектном ракурсе.
Во время круиза вы узнаете:
- как формировалась Османская империя и почему Стамбул стал её сердцем
- чем дворец Долмабахче отличался от прежних султанских резиденций
- как на самом деле был устроен гарем
- почему Босфор веками оставался важнейшим торговым и стратегическим путём
- как в облике Стамбула переплелись европейские и восточные архитектурные традиции
- как менялся город в разные эпохи и каким он стал сегодня
Организационные детали
- Едем на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
- В высокий сезон возможны очереди на вход в достопримечательности
- С вами будет один из гидов нашей команды
В стоимость входит
- Билеты во дворец Долмабахче и гарем
- Круиз по Босфору продолжительностью около 2 часов
- Обед на борту (без напитков)
ежедневно в 08:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Комфортный дневной тур по Стамбулу с трансфером
|€117
|Детский тариф (3–7 лет)
|€90
|Младенцы (0–2 года)
|Бесплатно
|VIP-тур с персональным гидом (до 4 человек)
|€360
|VIP-тур с персональным гидом (до 6 человек)
|€450
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Стамбуле или в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 43 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру. Для меня
