Роскошный Стамбул: дворец Долмабахче, гарем и круиз по Босфору

Провести день среди султанских дворцов, древних мечетей и панорам Босфора
Эта экскурсия создана для тех, кто хочет увидеть Стамбул ярким и многослойным — всего за один день.

Мы объединили главные символы города в один маршрут: роскошный дворец Долмабахче, старинные районы, атмосферные мечети и прогулку по Босфору с обедом на борту.

Сначала вы погрузитесь в историю Османской империи, а затем полюбуетесь дворцами, крепостями и мостами с воды.
Описание экскурсии

За день вы посетите знаковые места европейской части Стамбула и увидите город сразу с нескольких ракурсов — с улиц исторического центра и с воды.

В программе автобусной экскурсии:

  • дворец Долмабахче — роскошная резиденция последних османских султанов
  • гарем дворца, где вы услышите реальные истории придворной жизни без мифов и стереотипов
  • мечеть Сулеймание — один из величайших архитектурных символов Стамбула
  • Малая Айя-София — одну из самых атмосферных старинных церквей и мечетей города
  • цистерна Феодосия или Бинбирдирек

После насыщенной исторической части вас ждёт более спокойная прогулка по Босфору — возможность передохнуть, пообедать и увидеть город в его самом эффектном ракурсе.

Во время круиза вы узнаете:

  • как формировалась Османская империя и почему Стамбул стал её сердцем
  • чем дворец Долмабахче отличался от прежних султанских резиденций
  • как на самом деле был устроен гарем
  • почему Босфор веками оставался важнейшим торговым и стратегическим путём
  • как в облике Стамбула переплелись европейские и восточные архитектурные традиции
  • как менялся город в разные эпохи и каким он стал сегодня

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном автобусе или микроавтобусе
  • В высокий сезон возможны очереди на вход в достопримечательности
  • С вами будет один из гидов нашей команды

В стоимость входит

  • Билеты во дворец Долмабахче и гарем
  • Круиз по Босфору продолжительностью около 2 часов
  • Обед на борту (без напитков)

ежедневно в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Комфортный дневной тур по Стамбулу с трансфером€117
Детский тариф (3–7 лет)€90
Младенцы (0–2 года)Бесплатно
VIP-тур с персональным гидом (до 4 человек)€360
VIP-тур с персональным гидом (до 6 человек)€450
Для бронирования достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Стамбуле или в районе Султанахмет
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 38% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльман
Эльман — ваша команда гидов в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провели экскурсии для 43 туристов
Я основатель проекта по организации экскурсий и туристических программ в Стамбуле. Уже много лет занимаюсь координацией путешествий по городу и хорошо знаю его атмосферу, особенности логистики и туристическую инфраструктуру.
важно не просто предложить экскурсию, а сделать так, чтобы всё прошло комфортно и без лишних забот. Я лично координирую программы, подбираю лицензированных гидов и проверенных партнёров, контролирую трансферы, сервис и организационные детали. Наша команда проводит как исторические прогулки с профессиональными гидами, так и вечерние программы, круизы по Босфору, семейные поездки и индивидуальные маршруты. Мы делаем упор на качество организации, удобство и атмосферу. Моя цель — создать надёжный туристический сервис в Стамбуле, которому гости смогут доверять и к которому захотят возвращаться снова.

