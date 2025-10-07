Сочетание современности и истории удивит и очарует каждого. Интересные факты о стране и её жителях. Всего за 4 часа вы увидите город во всем многообразии.
Какой он, нетуристический Стамбул? Я с удовольствием проведу вас по популярным местам в городе, учитывая ваши пожелания.
Какой он, нетуристический Стамбул? Я с удовольствием проведу вас по популярным местам в городе, учитывая ваши пожелания.
Описание экскурсииВас ожидает: Начнем нашу прогулку с одного из современных районов Стамбула, который особо любим местными жителями. Эта часть города напоминает европейские улочки с кофейнями и бутиками. Яркий, модный, динамичный, но в то же время имеющий свою историю с османских времён. Не секрет, что турецкие завтраки это настоящая церемония и посетив улицу завтраков, вы сможете оценить это. Прогулявшись по шумным улицам, мы заглянем в султанский сад, где вас встретят цветущие магнолии и завораживающая архитектура султанского павильона. На набережной мы увидим усыпальницу знаменитого пирата, узнаем какую лепту внёс он в развитие Османской империи. Затем на пароме мы переправимся через Босфор. Оказавшись в азиатской части Стамбула, мы посетим одну из старинных мечетей, заглянем в самый уютный уголок азиатского Стамбула, сделаем фото на одной из самых популярных набережных, именно отсюда открывается великолепный вид на самую большую мечеть в городе и Босфорский мост, узнаем легенду о загадочной Девичьей башне. Отведаем вкуснейший османский кофе, посетим музей кукол Османской династии. Мы не только увидим город, но и попробуем его на вкус. Самая популярные точки с уличной едой встретят вас по пути, чтобы удивить вас разнообразием вкусов. .
Каждый день в 10.00, кроме понедельника
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Улицы шопинга
- Мечеть Тешвикие
- Павильон султана Абдул-Меджида
- Улица турецких завтраков
- Усыпальница и площадь Барбаросса
- Босфор
- Набережная в Азиатской части города
- Девичья башня
- Мечеть Михримах султан
- Музей кукол Османских султанов
- Турецкий базар
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Проезд на общественном транспорте (паром - 6 лир за человека). Расходы на гастро остановки (по желанию).
Где начинаем и завершаем?
Начало: Выход с метро Османбей
Завершение: Причал на Азиатской части, район Ускюдар
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день в 10.00, кроме понедельника
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Прекрасное время в Стамбуле! Спасибо Ольге: провела по интересующим районом, в приятной беседе узнала много нового о любимом городе. Советую тем, кто видел основные достопримечательности и тем, кто хочет понять, почему это город контрастов. Экскурсия лёгкая, ненапряжная, скорее приятная колоритная прогулка. Спасибо, Ольга!
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Н
Спасибо Ольге за первое знакомство с городом, за готовность подстроиться под индивидуальный запрос, за полезные советы.
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Н
Спасибо Ольге за первое знакомство с городом, за готовность подстроиться под индивидуальный запрос, за полезные советы.
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И
Большое спасибо нашему гиду Ольге! Мы узнали и полюбили Стамбул!
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