Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Сочетание современности и истории удивит и очарует каждого. Интересные факты о стране и её жителях. Всего за 4 часа вы увидите город во всем многообразии.



Какой он, нетуристический Стамбул? Я с удовольствием проведу вас по популярным местам в городе, учитывая ваши пожелания. 5 4 отзыва

Ольга Ваш гид в Стамбуле Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €220 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 4 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-4 человека Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Вас ожидает: Начнем нашу прогулку с одного из современных районов Стамбула, который особо любим местными жителями. Эта часть города напоминает европейские улочки с кофейнями и бутиками. Яркий, модный, динамичный, но в то же время имеющий свою историю с османских времён. Не секрет, что турецкие завтраки это настоящая церемония и посетив улицу завтраков, вы сможете оценить это. Прогулявшись по шумным улицам, мы заглянем в султанский сад, где вас встретят цветущие магнолии и завораживающая архитектура султанского павильона. На набережной мы увидим усыпальницу знаменитого пирата, узнаем какую лепту внёс он в развитие Османской империи. Затем на пароме мы переправимся через Босфор. Оказавшись в азиатской части Стамбула, мы посетим одну из старинных мечетей, заглянем в самый уютный уголок азиатского Стамбула, сделаем фото на одной из самых популярных набережных, именно отсюда открывается великолепный вид на самую большую мечеть в городе и Босфорский мост, узнаем легенду о загадочной Девичьей башне. Отведаем вкуснейший османский кофе, посетим музей кукол Османской династии. Мы не только увидим город, но и попробуем его на вкус. Самая популярные точки с уличной едой встретят вас по пути, чтобы удивить вас разнообразием вкусов. .

Каждый день в 10.00, кроме понедельника Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Улицы шопинга

Мечеть Тешвикие

Павильон султана Абдул-Меджида

Улица турецких завтраков

Усыпальница и площадь Барбаросса

Босфор

Набережная в Азиатской части города

Девичья башня

Мечеть Михримах султан

Музей кукол Османских султанов

Турецкий базар Что включено Услуги гида Что не входит в цену Проезд на общественном транспорте (паром - 6 лир за человека). Расходы на гастро остановки (по желанию). Где начинаем и завершаем? Начало: Выход с метро Османбей Завершение: Причал на Азиатской части, район Ускюдар Когда и сколько длится? Когда: Каждый день в 10.00, кроме понедельника Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.