По следам дворцовых интригЛюбителей истории, поклонников знаменитого сериала «Великолепный век» и просто гостей Стамбула, несомненно, восхитит Дворец Топкапы — старинная резиденция турецких султанов, представляющая собой целый дворцовый городок. Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. Склонные к пышным метафорам мусульманские поэты называли Топкапы Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям. Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала, узнаете о традициях и устоях жизни султанов, а также увидите знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти.

Османская старинаЗатем мы перейдем в район Султанахмета и посетим Голубую мечеть, где расположены гробницы Османской династии, например Валиде Султан, и пройдемся вокруг хаммама Хюррем Султан — старинной османской бани, которая открыта для посетителей по сей день и была построена знаменитым придворным архитектором Мимар Синаном.

После вы увидите Дворец Ибрагим-паши и узнаете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни.

Великая мечеть СтамбулаЗавершим мы нашу экскурсию самой великой мечетью Стамбула — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства и пережила без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы, их дочери Мехримах и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни. Сулеймание мечеть со зданиями бань, медресе, кухонь, библиотек, больниц и обсерваторией образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Частью архитектурного комплекса является библиотека Сулеймание, одна из крупнейших ориентальных библиотек, предоставляющая доступ к манускриптам VIII—XIX веков.