Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула

По следам знаменитого сериала «Великолепный век»: экскурсия по местам действия

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Вас ждет погружение в великолепную эпоху, показанную в популярном турецком сериале.

Мы пройдемся по местам, где разворачивались его события: посетим роскошную резиденцию султанов — дворец Топкапы, заглянем в знаменитый гарем, где бушевали страсти, и побываем в великой мечети Стамбула — Сулеймание.
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
Великолепный век: интриги и роскошь Стамбула
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

  • Дворец Топкапы
  • Султанахмет
  • Дворец Ибрагим-паши
  • Мечеть Сулеймание
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Описание

По следам дворцовых интригЛюбителей истории, поклонников знаменитого сериала «Великолепный век» и просто гостей Стамбула, несомненно, восхитит Дворец Топкапы — старинная резиденция турецких султанов, представляющая собой целый дворцовый городок. Он раскинулся на высоком мысе Сарайбурну, вдающемся в Босфор. Общая площадь дворцовой застройки составляет 70 гектаров, и каждый квадратный метр здесь утопает в роскоши. Склонные к пышным метафорам мусульманские поэты называли Топкапы Дворцом вечного счастья, ниспосланного его обитателям. Вы посетите важнейшие места действия знаменитого сериала, узнаете о традициях и устоях жизни султанов, а также увидите знаменитый гарем, где плелись интриги и кипели страсти.
Османская старинаЗатем мы перейдем в район Султанахмета и посетим Голубую мечеть, где расположены гробницы Османской династии, например Валиде Султан, и пройдемся вокруг хаммама Хюррем Султан — старинной османской бани, которая открыта для посетителей по сей день и была построена знаменитым придворным архитектором Мимар Синаном.
После вы увидите Дворец Ибрагим-паши и узнаете, за какие заслуги султан Сулейман подарил его своему ближайшему другу и соратнику и какие события в нем происходили. А еще узнаете, какой музей размещается здесь в наши дни.
Великая мечеть СтамбулаЗавершим мы нашу экскурсию самой великой мечетью Стамбула — Сулеймание. Построена она была в период рассвета Османского царства и пережила без последствий 89 землетрясений. Вы осмотрите усыпальницы султана Сулеймана и Роксоланы, их дочери Мехримах и узнаете об отношениях главных героев сериала в реальной жизни. Сулеймание мечеть со зданиями бань, медресе, кухонь, библиотек, больниц и обсерваторией образует комплекс, по размерам сопоставимый с городским кварталом. Частью архитектурного комплекса является библиотека Сулеймание, одна из крупнейших ориентальных библиотек, предоставляющая доступ к манускриптам VIII—XIX веков.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги русскоговорящего лицензированного гида
Что не входит
  • Билеты в музеи и дворец
  • Обед в кафе или ресторане
Место начала и завершения?
Ваш отель или район Султанахмета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Так как в программу входит посещение действующей мечети, девушкам необходимы шарф, мужчинам — желательно брюки.
  • Если при бронировании Вы не указали номер телефона для связи, просим Вас как можно раньше связаться с организаторами в Whatsapp по номерам:
  • +90 544 157 34 33
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Религиозные
Популярные места
Дворцы, замки и особняки
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Голубая мечеть
Сулеймание
Дворец Ибрагим-паши
Великолепный век

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