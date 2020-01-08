47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Лицом к лицу со Стамбулом

Наша прогулка начнется у вокзала, куда прибывал легендарный «Восточный экспресс». Вы узнаете интересные факты и о составе, его маршруте и известных пассажирах. Затем по пути к Египетскому рынку мы встретим архитектурные памятники османского стиля и ар-нуво, наслаждаясь запахом кофе, с лучшей точки рассмотрим Галатский мост, мечеть Сулеймание, Айя-Софию и дворец Топкапы. На набережной Золотого Рога поговорим о стратегическом расположении Стамбула и вспомним легенду об основании города. А после пройдем по следам русской эмиграции и отыщем самые вкусные шедевры турецкой уличной еды.

Все оттенки улицы Истикляль

Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль. Здесь сосредоточено все разнообразие красок города и его жителей — настоящий евразийский калейдоскоп! Вы рассмотрите детали местной архитектуры, встретите многочисленные магазины мировых брендов и турецкие лавочки. А напоследок пообедаете одним из любимых блюд турецких султанов — знаменитым пловом Kalkangolu.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся.