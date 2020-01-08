47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Прогуляться от Султанахмета до улицы Истикляль, раскрывая все грани евразийскиго города

Мария
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Мария – ваш гид
Если вы хотите в самом начале путешествия сложить полное и красочное представление о Стамбуле, эта прогулка для вас! Наш маршрут пройдет по самым интересным, самобытным и значимым местам города: вы услышите историю «Восточного экспресса», узнаете о политических интригах на берегу Босфора, перенесетесь во времена султанов и вдохнете ароматы восточного базара.
130 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 1 друга
Пешеходная
Продолжительность 5 часов
До 2 человек
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У этой экскурсии47 отзывов
4.81
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула

Что вас ожидает

Лицом к лицу со Стамбулом
Наша прогулка начнется у вокзала, куда прибывал легендарный «Восточный экспресс». Вы узнаете интересные факты и о составе, его маршруте и известных пассажирах. Затем по пути к Египетскому рынку мы встретим архитектурные памятники османского стиля и ар-нуво, наслаждаясь запахом кофе, с лучшей точки рассмотрим Галатский мост, мечеть Сулеймание, Айя-Софию и дворец Топкапы. На набережной Золотого Рога поговорим о стратегическом расположении Стамбула и вспомним легенду об основании города. А после пройдем по следам русской эмиграции и отыщем самые вкусные шедевры турецкой уличной еды.

Все оттенки улицы Истикляль
Немного отдохнув и отведав самой вкусной баклавы в городе, мы продолжим покорение Стамбула посещением старейшего в городе тоннеля и прогулкой по улице Истикляль. Здесь сосредоточено все разнообразие красок города и его жителей — настоящий евразийский калейдоскоп! Вы рассмотрите детали местной архитектуры, встретите многочисленные магазины мировых брендов и турецкие лавочки. А напоследок пообедаете одним из любимых блюд турецких султанов — знаменитым пловом Kalkangolu.

Кому подойдет прогулка

Путешественникам, которые хотят сделать первое знакомство со Стамбулом ярким, глубоким и запоминающимся.

Организационные детали

Дополнительные расходы: кофе, плов и пахлава по лучшим ценам в Стамбуле, а также транспортные расходы (по желанию)

Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула
Сложить мозаику Стамбула

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Мария
Мария
Merhaba! Меня зовут Мария. В Стамбуле живу 15 лет. По образованию историк. Стамбул — это мегаполис контрастов, старинные кварталы, уникальные музеи и средиземноморская кухня, восточные базары и турецкий хамам. Я помогу вам узнать этот город, насладиться его культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное. До встречи!
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47 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

8 января 2020
Экскурсией остались довольны. Сразу в первый день пребывания в Стамбуле окунулись в круговорот этого мегаполиса, и сделать наше знакомство с ним комфортным Марие удалось.
5 января 2020
Мария отличный гид!
Несмотря на то, что наша экскурсия выпала на очень дождливый день, и прогулка была под угрозой, Мария ее спасла!
Экскурсия была невероятно интересной, гид смогла подправить маршрут так, чтобы нам было удобно.
Мы узнали многое об истории Стамбула, в том числе об истории Византии и Османской империи. Мария по профессии историк, а потому экскурсия была наполнена интересными историческими фактами. Каждый уголок Стамбула начинал играть новыми красками, когда гид рассказывала нам о прошлом того или иного места.
С Марией можно узнать о таких местах Стамбула, о которых и не все жители знают. Например, закрытое и с виду неприглядное здание оказывается одним из лучших ресторанов белой эмиграции прошлого века, а стоило лишь заглянуть в пыльные окна.

Мария также посоветовала нам много кафе и ресторанов, и ещё магазинов, где можно купить специи, сыр или восточные сладости.
26 декабря 2019
Большое спасибо за прекрасную экскурсию!
Мария прекрасный рассказчик, с отличным образованием и знанием города и истории! Нас никто не торопил уложиться строго в заявленное в экскурсии время, мы задавали вопросы, гуляли по городу и получали удовольствие! Мария порекомендовала отличные кафе и магазины.
2 декабря 2019
Очень приятная женщина, насыщенная и интересная экскурсия . Получили огромное удовольствие.
21 ноября 2019
Сложить мозаику Стамбула не так то просто..., но нам удалось! Это заслуга нашего гида - Марии))
Она очень интересно и доступно рассказала о важных моментах в истории Стамбула, о его рождении...отвечала на все интересующие нас вопросы, провела по прекрасным местам, куда сами бы мы не попали..., мы пили чай и вкусный кофе, пробовали бесподобные восточные сладости....фотографировались... одним словом время проведённое с Марией не прошло зря, хотелось больше и дольше, но день подошёл к концу. Очень надеемся на новую встречу!
Всем рекомендуем , не пожалеете!
20 ноября 2019
Наша задача была получить удовольствие от экскурсии, провести ее в нашем ритме,
и увидеть многогранность города.
Гида выбирали долго. Хотелось интеллигентного, спокойного и с хорошей информационной базой. Интересного рассказчика, чувствующего и умеющего адаптироваться под клиентов.
Мария справилась с нашими задачами на все 100.
После экскурсии была лёгкость, удовольствие и приятные воспоминания.
Спасибо Мария за прекрасный день.
5 ноября 2019
Отличная экскурсия с великолепно подготовленным профессиональным гидом. Нам было очень приятно общаться с Марией в теплой дружеской непринуждённой обстановке, даже когда она рассказывала об очень серьезных вещах. Экскурсия длилась 5 часов, но время пролетело незаметно. Ловишь себя на мысли, что расставаться не хотелось. Помимо того, что Мария прекрасный гид, она еще и очень доброжелательный неравнодушный человек. С первых же минут общения кажется, что знаком с ней давно. Желаем ей много интересных встреч и знакомств!
Екатерина
5 ноября 2019
Гид Мария это ЧЕЛОВЕК с большой буквы! Я ей безумно благодарна. Экскурсия была очень интересной, не нудной, не скучной, а очень познавательной, очень весёлой. Мы с подругой ни капли не устали ходить 8 часов с Марией. Настолько правильно расставлен маршрут, настолько правильно поставлена речь и понятна. Я так долго выбирала гида и не прогадала в выборе. На все 100% рекомендую данную экскурсию. С погодой нам повезло, настроение было хорошее, Мария располагает к себе. Спасибо Вам огромное! Спасибо за Ваши рекомендации, за лучезарность и доброту, которую Вы несете для людей на данной экскурсии.
19 октября 2019
Огромное спасибо Марии за прекрасную экскурсию! Мария очень хороший профессионал, образованный и эрудированный человек. Рассказывает как о далеком прошлом, так и о современности. Экскурсию рекомендую для тех у кого мало времени, но хочет узнать максимально много об этом удивительном городе. Особенно интересно было про белую иммиграцию: как они преобразили жизнь города, об их быте. Удивительно было побывать в доме где наверху церковь! Я такого никогда не видел. Получили от экскурсии больше чем ожидали! Спасибо!
15 октября 2019
Очень понравилось! увидели много замечательных мест в Стамбуле,получили огромное количество информации и советов. Мария прекрасно разбирается в истории,культуре, провела нас по местам,о которых и не слышали. Очень рекомендуем!
Ещё 37 отзывов

Мария проводит ещё 2 экскурсии

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