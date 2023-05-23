Вкусные секреты проспекта Истикляль

Групповой гастрономический тур по местам, где обожают проводить время сами стамбульцы

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Проспект Истикляль — не только сердце города, но и рай для гурманов. Тут найдутся угощения на любой вкус. Мы разведали секретные места Стамбула, где вы попробуете аутентичные турецкие блюда.

Омаровый крем-суп, сочный кебаб, османские десерты, турецкий чай и кофе — только проверенные блюда из заведений, где едят местные. И про духовную пищу не забудем!
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Вкусные секреты проспекта Истикляль
Ближайшие даты:
23
мая
26
мая
30
мая
2
июн
6
июн
9
июн
13
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все гости Стамбула обязательно оказываются на проспекте Истикляль. Но за толпой и суетой не всем удаётся увидеть его истинное лицо. Секретные чайные, надёжно укрытые от глаз церкви, старинные кафе и лавки, панорамы Босфора и Золотого рога — со мной вы заглянете в удивительный Стамбул прошлого. Побываете в местах, куда нечасто забредают туристы, и попробуете турецкую кухню в местах, проверенных временем.

Что вы увидите, услышите и попробуете

  • Начнём с завтрака в месте, где уже более ста лет подают лакомства из буйволиного молока и мяса.
  • Затем посетим старинную лавку, где президент Турции покупает подарки для глав других стран.
  • Попробуем лукум — турецкие сладости на основе крахмала, а также соленые овощи в пряном рассоле.
  • Затем побалуем себя сочным и аппетитным кебабом. Для вегетарианцев мы подобрали альтернативу — особое яркое блюдо без мяса.
  • Отыщем места, где продают различные морепродукты, фрукты, овощи и свежевыжатые соки.
  • Далее нас ждут удивительные османские десерты, такие как молочные пудинги с фисташками и мастикой, пирожное с шафраном, а также десерты из айвы с каймаком.
  • Если вы готовы к экспериментам, советуем попробовать десерт с курицей и другие необычные угощения.
  • По пути поговорим об истории традиционных турецких напитков, таких как чай и кофе, и научимся определять их качество.

А экскурсия будет?

Обязательно! Вы узнаете истории об итальянцах, французах, греках, евреях, армянах и англичанах, которые сформировали облик района. Увидите роскошные здания в стиле модерн и другие примеры эклектичной стамбульской архитектуры. Краем глаза посмотрите на настоящие трущобы. Кроме того, я научу вас нескольким турецким словам, чтобы вы почувствовали себя местным.

Организационные детали

  • Расходы на еду не включены в стоимость и зависят от того, какое количество блюд вы захотите попробовать. Ориентировочная сумма расходов — до $25 на человека.
  • Вас ждут приятные сюрпризы-угощения от гида
  • Если у вас есть пожелания или особые требования к рациону, гид постарается учесть их и скорректировать маршрут согласно вашим вкусам

во вторник и пятницу в 13:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле станции Istanbul Tunel
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Стамбула

Групповые
Пешеходные
Можно с детьми
Необычные
Летние
Истикляль
Популярные места
Гастрономические
Водные развлечения

Похожие туры из Стамбула

Секреты Стамбула
🚶 Пешая
Мини-группа
4.5 часа
333 отзыва
Популярное предложение
Секреты Стамбула
Открыть визитные карточки и атмосферные места города через легенды, историю и неизведанные факты
в районе Султанахмет
6 июня
8 июня
10 июня
13 июня
30 за человека
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
🚶 Пешая
Групповая
4 часа
9 отзывов
Европейская роскошь Стамбула: дворец Долмабахче и улица Истикляль
Посетить турецкий Версаль и познакомиться с достопримечательностями самой атмосферной улицы города
Дворец Долмабахче
Завтра
25 мая
28 мая
30 мая
35 за человека
Истикляль - часть русской и турецкой истории
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
194 отзыва
Истикляль - часть русской и турецкой истории
Увидеть улицу, на которой погибала Имперская Россия и «последнее Великое Кочевье»
в районе Каракёй, у Галатского моста
Завтра
24 мая
25 мая
2 июня
40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Стамбуле. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Стамбуле
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ