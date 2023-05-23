Групповой гастрономический тур по местам, где обожают проводить время сами стамбульцы
Омаровый крем-суп, сочный кебаб, османские десерты, турецкий чай и кофе — только проверенные блюда из заведений, где едят местные. И про духовную пищу не забудем!
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Описание
Что вас ожидает
Все гости Стамбула обязательно оказываются на проспекте Истикляль. Но за толпой и суетой не всем удаётся увидеть его истинное лицо. Секретные чайные, надёжно укрытые от глаз церкви, старинные кафе и лавки, панорамы Босфора и Золотого рога — со мной вы заглянете в удивительный Стамбул прошлого. Побываете в местах, куда нечасто забредают туристы, и попробуете турецкую кухню в местах, проверенных временем.
Что вы увидите, услышите и попробуете
- Начнём с завтрака в месте, где уже более ста лет подают лакомства из буйволиного молока и мяса.
- Затем посетим старинную лавку, где президент Турции покупает подарки для глав других стран.
- Попробуем лукум — турецкие сладости на основе крахмала, а также соленые овощи в пряном рассоле.
- Затем побалуем себя сочным и аппетитным кебабом. Для вегетарианцев мы подобрали альтернативу — особое яркое блюдо без мяса.
- Отыщем места, где продают различные морепродукты, фрукты, овощи и свежевыжатые соки.
- Далее нас ждут удивительные османские десерты, такие как молочные пудинги с фисташками и мастикой, пирожное с шафраном, а также десерты из айвы с каймаком.
- Если вы готовы к экспериментам, советуем попробовать десерт с курицей и другие необычные угощения.
- По пути поговорим об истории традиционных турецких напитков, таких как чай и кофе, и научимся определять их качество.
А экскурсия будет?
Обязательно! Вы узнаете истории об итальянцах, французах, греках, евреях, армянах и англичанах, которые сформировали облик района. Увидите роскошные здания в стиле модерн и другие примеры эклектичной стамбульской архитектуры. Краем глаза посмотрите на настоящие трущобы. Кроме того, я научу вас нескольким турецким словам, чтобы вы почувствовали себя местным.
Организационные детали
- Расходы на еду не включены в стоимость и зависят от того, какое количество блюд вы захотите попробовать. Ориентировочная сумма расходов — до $25 на человека.
- Вас ждут приятные сюрпризы-угощения от гида
- Если у вас есть пожелания или особые требования к рациону, гид постарается учесть их и скорректировать маршрут согласно вашим вкусам
во вторник и пятницу в 13:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле станции Istanbul Tunel
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 13:30Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.