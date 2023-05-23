Проспект Истикляль — не только сердце города, но и рай для гурманов. Тут найдутся угощения на любой вкус. Мы разведали секретные места Стамбула, где вы попробуете аутентичные турецкие блюда. Омаровый крем-суп, сочный кебаб, османские десерты, турецкий чай и кофе — только проверенные блюда из заведений, где едят местные. И про духовную пищу не забудем!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Все гости Стамбула обязательно оказываются на проспекте Истикляль. Но за толпой и суетой не всем удаётся увидеть его истинное лицо. Секретные чайные, надёжно укрытые от глаз церкви, старинные кафе и лавки, панорамы Босфора и Золотого рога — со мной вы заглянете в удивительный Стамбул прошлого. Побываете в местах, куда нечасто забредают туристы, и попробуете турецкую кухню в местах, проверенных временем.

Что вы увидите, услышите и попробуете

Начнём с завтрака в месте, где уже более ста лет подают лакомства из буйволиного молока и мяса.

Затем посетим старинную лавку, где президент Турции покупает подарки для глав других стран.

Попробуем лукум — турецкие сладости на основе крахмала, а также соленые овощи в пряном рассоле.

Затем побалуем себя сочным и аппетитным кебабом. Для вегетарианцев мы подобрали альтернативу — особое яркое блюдо без мяса.

Отыщем места, где продают различные морепродукты, фрукты, овощи и свежевыжатые соки.

Далее нас ждут удивительные османские десерты, такие как молочные пудинги с фисташками и мастикой, пирожное с шафраном, а также десерты из айвы с каймаком.

Если вы готовы к экспериментам, советуем попробовать десерт с курицей и другие необычные угощения.

По пути поговорим об истории традиционных турецких напитков, таких как чай и кофе, и научимся определять их качество.

А экскурсия будет?

Обязательно! Вы узнаете истории об итальянцах, французах, греках, евреях, армянах и англичанах, которые сформировали облик района. Увидите роскошные здания в стиле модерн и другие примеры эклектичной стамбульской архитектуры. Краем глаза посмотрите на настоящие трущобы. Кроме того, я научу вас нескольким турецким словам, чтобы вы почувствовали себя местным.

Организационные детали