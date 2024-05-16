Зарождение светской Турции и Белая эмиграция

На прогулке с философом узнать, как русские эмигранты повлияли на облик города и кто такие харашолар
Погрузитесь в загадочный мир зарождения новой Турции после распада Османской империи, о котором редко рассказывают. Раскрыв влияние Белой эмиграции в этот период, вы столкнётесь с уникальными аспектами того времени.

Я расскажу, какие тайны хранит отель «Пера Палас» — штаб республиканской элиты Турции — и что такое «Русская голова» в мире моды.
5
3 отзыва
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
Зарождение светской Турции и Белая эмиграция
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль. Посетите отель в Стамбуле, принимавший первую волну Белой эмиграции и искателей приключений Восточного экспресса. А мои рассказы станут ключом к постижению удивительных аспектов этих мест. Вы узнаете:

  • Как сформировалась современная Турция
  • Какую роль в истории страны сыграл Ататюрк
  • Где играл Вертинский и какие вечера проводились в Стамбуле
  • Как Запад и Восток — два фундаментально разных мира — объединены в Турции
  • Как русские эмигранты повлияли на облик Стамбула
  • Почему Фёдора Фёдоровича Томаса называли султаном джаза
  • Кто такие харашолар и кого так называли турецкие мужчины

И многое другое!

Организационные детали

Возможна остановка для чашки кофе в течение экскурсии. Напитки оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
16 мая 2024
Искандер очень грамотный и интересный человек! Показал уже привычные места совсем с другой стороны. Крайне приятные впечатления после прогулки с ним
Марина
14 апр 2024
Большая благодарность Искандеру от нас с мужем. Экскурсия прекрасная! Искандер очень интересный рассказчик. Мы много раз были в Стамбуле и совершенно не пожалели, что в эту поездку решили взять экскурсию.
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Столько раз ходили по этим местам, но половину даже не замечали. Теперь по-другому смотрим на Таксим и Истикляль. Будем рекомендовать гида, а также сами в следующую поездку хотим взять другую экскурсию от Искандера. Отдельное спасибо за рекомендации мест, куда сходить и что перекусить после экскурсии. Нам все понравилось!:)

Большая благодарность Искандеру от нас с мужем. Экскурсия прекрасная! Искандер очень интересный рассказчик. Мы много разБольшая благодарность Искандеру от нас с мужем. Экскурсия прекрасная! Искандер очень интересный рассказчик. Мы много раз
Олеся
26 мар 2024
Очень понравилась экскурсия,захотелось посетить все экскурсии Искандера.
Очень понравилась экскурсия,захотелось посетить все экскурсии Искандера.

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