Погрузитесь в загадочный мир зарождения новой Турции после распада Османской империи, о котором редко рассказывают. Раскрыв влияние Белой эмиграции в этот период, вы столкнётесь с уникальными аспектами того времени.
Я расскажу, какие тайны хранит отель «Пера Палас» — штаб республиканской элиты Турции — и что такое «Русская голова» в мире моды.
Я расскажу, какие тайны хранит отель «Пера Палас» — штаб республиканской элиты Турции — и что такое «Русская голова» в мире моды.
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Путешествие начнётся с площади Таксим, затем вы окунётесь в атмосферу проспекта Истикляль. Посетите отель в Стамбуле, принимавший первую волну Белой эмиграции и искателей приключений Восточного экспресса. А мои рассказы станут ключом к постижению удивительных аспектов этих мест. Вы узнаете:
- Как сформировалась современная Турция
- Какую роль в истории страны сыграл Ататюрк
- Где играл Вертинский и какие вечера проводились в Стамбуле
- Как Запад и Восток — два фундаментально разных мира — объединены в Турции
- Как русские эмигранты повлияли на облик Стамбула
- Почему Фёдора Фёдоровича Томаса называли султаном джаза
- Кто такие харашолар и кого так называли турецкие мужчины
И многое другое!
Организационные детали
Возможна остановка для чашки кофе в течение экскурсии. Напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе площади Таксим
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Искандер — ваш гид в Стамбуле
Провёл экскурсии для 1209 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Искандер, я проживаю в волшебном Стамбуле. В данный момент завершаю свою докторантуру на факультете философии Стамбульского университета, а также обладаю степенью магистра по экскурсоведению. Для меняЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
16 мая 2024
Искандер очень грамотный и интересный человек! Показал уже привычные места совсем с другой стороны. Крайне приятные впечатления после прогулки с ним
Марина
14 апр 2024
Большая благодарность Искандеру от нас с мужем. Экскурсия прекрасная! Искандер очень интересный рассказчик. Мы много раз были в Стамбуле и совершенно не пожалели, что в эту поездку решили взять экскурсию.
Олеся
26 мар 2024
Очень понравилась экскурсия,захотелось посетить все экскурсии Искандера.
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