читать дальше Столько раз ходили по этим местам, но половину даже не замечали. Теперь по-другому смотрим на Таксим и Истикляль. Будем рекомендовать гида, а также сами в следующую поездку хотим взять другую экскурсию от Искандера. Отдельное спасибо за рекомендации мест, куда сходить и что перекусить после экскурсии. Нам все понравилось!:)

Большая благодарность Искандеру от нас с мужем. Экскурсия прекрасная! Искандер очень интересный рассказчик. Мы много раз были в Стамбуле и совершенно не пожалели, что в эту поездку решили взять экскурсию.