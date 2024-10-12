Культурный калейдоскоп: белая эмиграция в Стамбуле

Пройтись по следам, оставленным русскими в 1920-х годах
Перенесёмся в Стамбул 1920-х. Он называется Константинополем, и его наполняют белые эмигранты из России.

Вы окунётесь в атмосферу того времени: посетите знаковые места на Истикляль, увидите первые русские рестораны и услышите истории знаменитых персон: Троцкого, Вертинского, Аверченко. Поймёте и оцените влияние русской эмиграции на жизнь в Турции — и той поры, и современной.
Культурный калейдоскоп: белая эмиграция в Стамбуле
Культурный калейдоскоп: белая эмиграция в Стамбуле
Культурный калейдоскоп: белая эмиграция в Стамбуле
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Площадь Таксим, которую двое русских не покидают ни днём, ни ночью. Бронзовые фигуры Клима Ворошилова и Михаила Фрунзе включены в площадную скульптурную композицию «Республика» — расскажем, за что именно. И объясним, чем была Таксим в 1920-е годы.

Улица Истикляль, бывшая Гран-рю-де-Пера — местный Арбат и центр русского Константинополя 1920-х годов.

Ресторан «Петроград», ныне — кондитерская с турецкими сладостями.

Кабаре «Черная Роза», где выступал Вертинский и звучала любимая песня комиссара оккупационных войск — адмирала Бристоля.

Пассаж Христакиса Зографоса, получивший название Цветочный пассаж, благодаря русским красавицам, продававшим здесь цветы. Вы узнаете о коллективном письме турчанок, требовавших выгнать «белокурых фурий Севера» из страны.

Отель «Токатлиан». В 1920-е годы здесь располагался самый шикарный театр-ресторан города, где звучали русские и цыганские песни.

Ресторан «Режанс», открытый князьями Шеринскими из Керчи.

Дом, где снимал комнату «король смеха» — сатирик Аркадий Аверченко.

Место, где некогда был увеселительный сад «Пти-Шан» с русским рестораном «У Георгия Карпыча» и выступала труппа Московского художественного театра с балетом «Шахерезада».

Отель «Пера-Палас», в котором останавливались Троцкий и Вертинский, выступали русские артисты, а также проводились благотворительные базары в пользу русских беженцев.

Генеральное консульство Российской Федерации, бывшее в 1920-е годы посольством Российской империи, которое принимало эмигрантов.

Галатская башня, первый русский трактир «Медведь» и нелегальная валютная биржа на лестнице Камондо.

Вы узнаете:

  • Как белым эмигрантам удалось осесть в городе, несмотря на сложности с турецким языком и религией
  • Какое влияние оказали русские на культуру и социальную жизнь Турции
  • Первая школа балета, первые бойцовские клубы — как они появлялись
  • Как русская мода отразилась на одежде, причёсках и главное — местной гастрономии, привнеся в неё соленья и маринады
  • Почему эмигранты смогли полюбить этот город с его криками муллы по утрам, неправославными минаретами, бесчисленными кошками и стаями бродячих собак, запахом кофе и острых специй

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • При желании можем сделать небольшой перерыв на чай-кофе, которые оплачиваются вами самостоятельно

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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