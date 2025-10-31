Старый город Стамбула скрывает в себе не только знаменитую площадь Султанахмет.



Прогулка по его улицам откроет перед вами историю Константинополя, который был одним из самых богатых городов мира.



Вы узнаете о технологиях, позволивших городу процветать, и увидите, как османская культура повлияла на его развитие.



Путешествие по нетуристическим местам позволит понять, каково было жить в период Византии и как изменился город с приходом османов

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Сентябрь и ноябрь идеально подходят для прогулок по Стамбулу благодаря комфортной температуре и меньшему количеству туристов. Это время позволяет насладиться атмосферой города без суеты. Весной и в октябре также можно ощутить очарование Стамбула, когда погода ещё благоприятна для прогулок, а город не так переполнен туристами.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.