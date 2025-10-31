Старый город Стамбула скрывает в себе не только знаменитую площадь Султанахмет.
Прогулка по его улицам откроет перед вами историю Константинополя, который был одним из самых богатых городов мира.
Вы узнаете о технологиях, позволивших городу процветать, и увидите, как османская культура повлияла на его развитие.
Путешествие по нетуристическим местам позволит понять, каково было жить в период Византии и как изменился город с приходом османов
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛 Погружение в историю Константинополя
- 🕌 Посещение уникальных достопримечательностей
- 🗺 Прогулка по нетуристическим маршрутам
- 🕍 Узнайте о жизни в Византии и Османской империи
- ☕ Насладитесь турецким чаем в исторической атмосфере
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Сентябрь и ноябрь идеально подходят для прогулок по Стамбулу благодаря комфортной температуре и меньшему количеству туристов. Это время позволяет насладиться атмосферой города без суеты. Весной и в октябре также можно ощутить очарование Стамбула, когда погода ещё благоприятна для прогулок, а город не так переполнен туристами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Улица с османским колоритом
- Квартал ортодоксальных турков
- Великая стена
- Мечеть султана Мехмета Фатиха
- Мечеть Явуза Селима
- Акведук Валента
- Улочки района Фатих
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Почему одно время Константинополь считался самым богатым городом в мире
- Что было источником его богатства и где оно сейчас
- Кто изобрёл технологию наземного водопровода, благодаря которой стала возможна жизнь на этих территориях
- Как город развивался и менялся во времена Османской империи
- Какова судьба христианских церквей византийского периода
- Какие традиции соблюдаются в ортодоксальных семьях
На прогулке по Старому городу мы сойдём с туристических маршрутов и углубимся в кварталы, где чувствуется дыхание прошлого. Вы увидите:
- Улицу, где время как будто замерло в 19 веке и сохраняется османский колорит
- Квартал, где живут самые ортодоксальные турки
- Великую стену, которая когда-то защищала город
- Мечеть султана Мехмета Фатиха, или мечеть завоевателя
- Мечеть Явуза Селима на вершине пятого холма Стамбула
- Акведук Валента — часть водопроводной системы Константинополя
- Улочки района Фатих, который раньше располагался внутри стен Константинополя
А ещё у стен Константинополя:
- Мы поговорим о попытках завоевать Константинополь и главной битве за город
- Вы выясните, какая тактика принесла османам желанную победу
- Сделаем остановку, чтобы выпить ароматный турецкий чай
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 10:00
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€29
Для бронирования достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Везнеджилер»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29161 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 33 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Андрей
31 окт 2025
Эта экскурсия — просто восторг! Я не думал, что Стамбул может показаться таким другим — разным, глубоким, полным исторических деталей, которые ты точно не увидишь в гидах для туристов. Ангелина
K
Kristina
31 окт 2025
Провела экскурсию Ангелина. Мы были в восторге. Такой Стамбул мы сами бы не видели) много было полезной информации
Р
Роман
31 окт 2025
Интересная экскурсия.
Анжелика
29 окт 2025
Все супер, у нас вела экскурсию гид Ангелина, большое ей спасибо❤️ Провела по интересным местам, попробовали интересные блюда, которые обычный турист точно не попробует)
О
Ольга
28 окт 2025
Все было супер, интересно, информативно, с душой!!!! Гид Виктория очень понравилась!!!!
П
Полина
27 окт 2025
Экскурсию провела Виктория, прекрасный гид, интересно, познавательно с юмором, остались очень довольны!
Максим
25 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно! Гидом была Роза - очень приятная в общении, рассказала много как про сам экскурсионный маршрут и исторические факты, так и про особенности жизни в Стамбуле, о которых я даже не догадывался. В процессе экскурсии зашли в очень вкусную кондитерскую с вменяемыми ценами, посетили несколько мечетей и отлично провели время. Очень рекомендую эту экскурсию!
А
Анастасия
24 окт 2025
Супер интересная экскурсия по не самым туристическим местам!
Гид Ангелина просто супер!
Гид Ангелина просто супер!
Е
Екатерина
24 окт 2025
Все очень понравилось! Экскурсовод Ангелина отлично все и понятно рассказала.
Светлана
11 окт 2025
Экскурсия понравилась. Эс
ма, так звали нашего гида, провела спокойную, размеренную экскурсию по "Второму Риму".
ма, так звали нашего гида, провела спокойную, размеренную экскурсию по "Второму Риму".
Д
Дмитрий
28 сен 2025
Погуляли по Стамбулу с гидом Моной.
Было интересно - посмотрели на город, послушали как о Константинополе, так и о Стамбуле, прошлись по некоторым кварталам и узнали их историю.
Если первый раз в Стамбуле - то лучше сначала сходить на экскурсию, потому что с этими знаниями ориентироваться проще.
Было интересно - посмотрели на город, послушали как о Константинополе, так и о Стамбуле, прошлись по некоторым кварталам и узнали их историю.
Если первый раз в Стамбуле - то лучше сначала сходить на экскурсию, потому что с этими знаниями ориентироваться проще.
С
Сергей
21 сен 2025
Гид Лина провела нас по уютным улицам Стамбула в рамках экскурсии,, Затерянный Константинополь,,, рассказав нам интересные сведения о городе. Это настоящее погружение в глубину истории в ее новых реалиях, в атмосферу и жизнь старого города, отличающееся своей уникальностью. Рекомендуем экскурсию и гида Лину на 100%.
А
Анна
9 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Виктории, это профессионал и мастер своего дела. Сама экскурсия очень познавательна, пропитана историей и событиями происходящими в период завоевания Константинополя Османской империей. Мы увидели
Е
Екатерина
25 авг 2025
Мы гуляли с Моной. Спасибо! очень интересно, легко, непринуждённо, 4 часа пролетели незаметно. С готовностью отвечает на все вопросы, маршрут ведёт через тень, что было очень приятно в жаркий день.
Нетуристические, аутентичные места, тихие, без суеты туристов. Мы довольны.
Нетуристические, аутентичные места, тихие, без суеты туристов. Мы довольны.
Б
Булат
19 авг 2025
Экскурсию проводила гид Мона. Очень положительная, компетентная, общительная. Общались так, словно уже знакомо довольно давно. С охотой отвечала на наши вопросы, а также с огромным энтузиазмом рассказывала факты, имеющие отношение к персонажам сериала «Великолепный век», да и вообще в целом о Стамбуле и Турции. В общем, гида рекомендую. Однозначно 5 звезд!
