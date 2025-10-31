Мои заказы

Затерянный Константинополь: прогулка по улицам Второго Рима

Старый город Стамбула хранит множество секретов. Прогулка по его улицам позволит ощутить дух Византии и Османской империи
Старый город Стамбула скрывает в себе не только знаменитую площадь Султанахмет.

Прогулка по его улицам откроет перед вами историю Константинополя, который был одним из самых богатых городов мира.

Вы узнаете о технологиях, позволивших городу процветать, и увидите, как османская культура повлияла на его развитие.

Путешествие по нетуристическим местам позволит понять, каково было жить в период Византии и как изменился город с приходом османов
5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Погружение в историю Константинополя
  • 🕌 Посещение уникальных достопримечательностей
  • 🗺 Прогулка по нетуристическим маршрутам
  • 🕍 Узнайте о жизни в Византии и Османской империи
  • ☕ Насладитесь турецким чаем в исторической атмосфере

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Сентябрь и ноябрь идеально подходят для прогулок по Стамбулу благодаря комфортной температуре и меньшему количеству туристов. Это время позволяет насладиться атмосферой города без суеты. Весной и в октябре также можно ощутить очарование Стамбула, когда погода ещё благоприятна для прогулок, а город не так переполнен туристами.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Улица с османским колоритом
  • Квартал ортодоксальных турков
  • Великая стена
  • Мечеть султана Мехмета Фатиха
  • Мечеть Явуза Селима
  • Акведук Валента
  • Улочки района Фатих

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • Почему одно время Константинополь считался самым богатым городом в мире
  • Что было источником его богатства и где оно сейчас
  • Кто изобрёл технологию наземного водопровода, благодаря которой стала возможна жизнь на этих территориях
  • Как город развивался и менялся во времена Османской империи
  • Какова судьба христианских церквей византийского периода
  • Какие традиции соблюдаются в ортодоксальных семьях

На прогулке по Старому городу мы сойдём с туристических маршрутов и углубимся в кварталы, где чувствуется дыхание прошлого. Вы увидите:

  • Улицу, где время как будто замерло в 19 веке и сохраняется османский колорит
  • Квартал, где живут самые ортодоксальные турки
  • Великую стену, которая когда-то защищала город
  • Мечеть султана Мехмета Фатиха, или мечеть завоевателя
  • Мечеть Явуза Селима на вершине пятого холма Стамбула
  • Акведук Валента — часть водопроводной системы Константинополя
  • Улочки района Фатих, который раньше располагался внутри стен Константинополя

А ещё у стен Константинополя:

  • Мы поговорим о попытках завоевать Константинополь и главной битве за город
  • Вы выясните, какая тактика принесла османам желанную победу
  • Сделаем остановку, чтобы выпить ароматный турецкий чай

Организационные детали

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 10:00

Сабри
Сабри — ваша команда гидов в Стамбуле
Провели экскурсии для 29161 туриста
Мы — команда гидов в Турции и Таиланде. Для нас путешествия не работа, а образ жизни. Мы как семья: любим делиться впечатлениями, открывать новые места и показывать настоящую жизнь страны,
а не только популярные туристические локации. Нам важно, чтобы каждая поездка была уникальной: кто-то ищет историю, кто-то хочет почувствовать атмосферу улиц, а кому-то ближе современная жизнь. Мы стараемся учитывать интересы каждого, выводить гостей за рамки привычного и находить действительно стоящие локации. С радостью покажем вам удивительные места, расскажем любопытные факты и подарим незабываемые впечатления.

Андрей
Андрей
31 окт 2025
Эта экскурсия — просто восторг! Я не думал, что Стамбул может показаться таким другим — разным, глубоким, полным исторических деталей, которые ты точно не увидишь в гидах для туристов. Ангелина
— потрясающий гид: она рассказывала так живо и понятно, что даже я всё запомнил 😀. Мы ходили по уютным улочкам, заглядывали в места, о которых даже местные редко знают, и даже продегустировали некоторые блюда и напитки, которые обычный турист точно пропустит.

Особенно понравилось, как она сочетала факты с атмосферой — чувствовалось, что она сама влюбилась в этот город. Было интересно, познавательно и очень душевно. Огромное спасибо, Ангелина — вы сделали наш день незабываемым! Рекомендую всем без исключения — особенно если хотите увидеть Стамбул настоящий, а не только «фотогеничный».

K
Kristina
31 окт 2025
Провела экскурсию Ангелина. Мы были в восторге. Такой Стамбул мы сами бы не видели) много было полезной информации
Р
Роман
31 окт 2025
Интересная экскурсия.
Анжелика
Анжелика
29 окт 2025
Все супер, у нас вела экскурсию гид Ангелина, большое ей спасибо❤️ Провела по интересным местам, попробовали интересные блюда, которые обычный турист точно не попробует)
О
Ольга
28 окт 2025
Все было супер, интересно, информативно, с душой!!!! Гид Виктория очень понравилась!!!!
П
Полина
27 окт 2025
Экскурсию провела Виктория, прекрасный гид, интересно, познавательно с юмором, остались очень довольны!
Максим
Максим
25 окт 2025
Экскурсия прошла прекрасно! Гидом была Роза - очень приятная в общении, рассказала много как про сам экскурсионный маршрут и исторические факты, так и про особенности жизни в Стамбуле, о которых я даже не догадывался. В процессе экскурсии зашли в очень вкусную кондитерскую с вменяемыми ценами, посетили несколько мечетей и отлично провели время. Очень рекомендую эту экскурсию!
А
Анастасия
24 окт 2025
Супер интересная экскурсия по не самым туристическим местам!
Гид Ангелина просто супер!
Е
Екатерина
24 окт 2025
Все очень понравилось! Экскурсовод Ангелина отлично все и понятно рассказала.
Светлана
Светлана
11 окт 2025
Экскурсия понравилась. Эс
ма, так звали нашего гида, провела спокойную, размеренную экскурсию по "Второму Риму".
Д
Дмитрий
28 сен 2025
Погуляли по Стамбулу с гидом Моной.
Было интересно - посмотрели на город, послушали как о Константинополе, так и о Стамбуле, прошлись по некоторым кварталам и узнали их историю.
Если первый раз в Стамбуле - то лучше сначала сходить на экскурсию, потому что с этими знаниями ориентироваться проще.
С
Сергей
21 сен 2025
Гид Лина провела нас по уютным улицам Стамбула в рамках экскурсии,, Затерянный Константинополь,,, рассказав нам интересные сведения о городе. Это настоящее погружение в глубину истории в ее новых реалиях, в атмосферу и жизнь старого города, отличающееся своей уникальностью. Рекомендуем экскурсию и гида Лину на 100%.
А
Анна
9 сен 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду Виктории, это профессионал и мастер своего дела. Сама экскурсия очень познавательна, пропитана историей и событиями происходящими в период завоевания Константинополя Османской империей. Мы увидели
древнейший акведук, побывали в одной из самых больших мечетей Фатих, прогулялись по уютным улочкам, полакомились полезнейшим напитком боза, перекусили в пекарне и насладились атмосферой не туристического Стамбула, колоритного и очаровательного. Экскурсию рекомендую, однозначно! Виктория супер!

Е
Екатерина
25 авг 2025
Мы гуляли с Моной. Спасибо! очень интересно, легко, непринуждённо, 4 часа пролетели незаметно. С готовностью отвечает на все вопросы, маршрут ведёт через тень, что было очень приятно в жаркий день.
Нетуристические, аутентичные места, тихие, без суеты туристов. Мы довольны.
Б
Булат
19 авг 2025
Экскурсию проводила гид Мона. Очень положительная, компетентная, общительная. Общались так, словно уже знакомо довольно давно. С охотой отвечала на наши вопросы, а также с огромным энтузиазмом рассказывала факты, имеющие отношение к персонажам сериала «Великолепный век», да и вообще в целом о Стамбуле и Турции. В общем, гида рекомендую. Однозначно 5 звезд!

