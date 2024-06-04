1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
€90 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория4 июня 2024Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
- ППолина1 июня 2024Были на экскурсии с мужем и родителями, всем четверым очень понравилась программа. Владимир рассказывает с харизмой и изюминкой, добавляет уместные шуточки, делится опытом своей семьи. Также Владимир дал рекомендации, что посетить в других локациях, например, на Принцевых островах.
- ААнна26 мая 2024Экскурсия очень понравилась! Владимир заранее связался, обсудили все детали, учел пожелания, время пролетело незаметно, все в восторге, спасибо!
- ЛЛариса25 мая 2024Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍
- GGuzel15 мая 2024Спасибо Виктории за очень крутую и необычную экскурсию, нам все очень понравилось)))Интересно, познавательно и необычно - вот как я могу охарактеризовать данную экскурсию
- ООльга13 мая 2024Владимир показал нам те места, которых нет в маршрутах других экскурсоводов. Были поражены его энциклопедическими знаниями и интересными комментариями о жизни в Стамбуле. Искренне рекомендую приобрести эту экскурсию!
- ННаталия13 июня 2023Все очень понравилось. Всем огромное спасибо, вам, что находите людей, гиду, что провёл прекрасную экскурсию
- ИИрина2 октября 2022В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства выбрали экскурсию «Второе свидание
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Селима Явуза»
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