Мечеть Селима Явуза – экскурсии в Стамбуле

Найдено 4 экскурсии в категории «Мечеть Селима Явуза» в Стамбуле, цены от €90. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
121 отзыв
Стамбул: исследование тайн и легенд в индивидуальной экскурсии
Познайте Стамбул как никогда раньше: от византийских легенд до османских тайн. Экскурсия, которая оставит воспоминания на всю жизнь
Начало: Обговариваем перед началом экскурсии заранее
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
59 отзывов
Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
Погулять по колоритным нетуристическим районам и раскрыть город по-новому
Начало: В вашем отеле
9 июня в 10:30
10 июня в 10:30
90 за всё до 5 чел.
Второе свидание со Стамбулом
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
83 отзыва
Второе свидание со Стамбулом
Насыщенная обзорная прогулка для тех, кто уже побывал в Голубой мечети и Айя-Софии
Начало: У вашего отеля
9 июня в 09:30
10 июня в 09:30
150 за всё до 3 чел.
От отца к сыну: истории великих падишахов
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
От отца к сыну: истории великих падишахов
Погружение в османское наследие Стамбула и судьбы тех, кому империя обязана «Золотым веком»
Начало: мечеть Явуз Султан Селим
12 июня в 10:00
13 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
    Подойдёт любителям историии,очень грамотный гид
  • П
    Полина
    1 июня 2024
    Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
    Были на экскурсии с мужем и родителями, всем четверым очень понравилась программа. Владимир рассказывает с харизмой и изюминкой, добавляет уместные шуточки, делится опытом своей семьи. Также Владимир дал рекомендации, что посетить в других локациях, например, на Принцевых островах.
  • А
    Анна
    26 мая 2024
    Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
    Экскурсия очень понравилась! Владимир заранее связался, обсудили все детали, учел пожелания, время пролетело незаметно, все в восторге, спасибо!
  • Л
    Лариса
    25 мая 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала. Влюбила нас в Стамбул. Спасибо большое. ❤️👍
    Нам очень повезло! Нашим экскурсоводом была Ангелина. Очень интересная позитивная девушка. Много всего интересного показала, рассказала
  • G
    Guzel
    15 мая 2024
    Другой Стамбул: Балат, Фенер и не только
    Спасибо Виктории за очень крутую и необычную экскурсию, нам все очень понравилось)))Интересно, познавательно и необычно - вот как я могу охарактеризовать данную экскурсию
  • О
    Ольга
    13 мая 2024
    Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
    Владимир показал нам те места, которых нет в маршрутах других экскурсоводов. Были поражены его энциклопедическими знаниями и интересными комментариями о жизни в Стамбуле. Искренне рекомендую приобрести эту экскурсию!
  • Н
    Наталия
    13 июня 2023
    Второе свидание со Стамбулом
    Все очень понравилось. Всем огромное спасибо, вам, что находите людей, гиду, что провёл прекрасную экскурсию
  • И
    Ирина
    2 октября 2022
    Второе свидание со Стамбулом
    В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства выбрали экскурсию «Второе свидание
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    со Стамбулом». Хасан прекрасный гид, владеющий историей и отлично знающий город. 7 часов пролетели как мгновение. Хасан показал много интересных мест, красивых фотолокаций, потрясающие панорамы города, откуда получились изумительные фотографии. Прогуливаясь по городу, Хасан постоянно рассказывал те или иные исторические факты или просто рассказывал о быте горожан. Также спасибо Хасану за советы, где вкусно покушать, где что выгодней купить. Все 7 часов мы гуляли и болтали, как друзья. Помимо заявленных в описании экскурсий, мы также прокатились на теплоходике и доплыли до района Эйюп, поднялись на холм Пьер Лотти (оттуда виды потрясающие), а обратно прогулялись по кладбищу (как бы это странно не звучало, но было интересно). В эту экскурсию включено посещение многих, поистине впечатляющих свой красотой мечетей, поэтому девушкам лучше взять платок. Замечательная экскурсия, которая познакомит вас с Азиатским Стамбулом, и он не менее интересен, чем Европейский Стамбул, а гид Хасан Вам в этом поможет.

    В Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомстваВ Стамбуле мы были второй раз, поэтому наш прицел был на Азиатскую часть города, для знакомства

Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Мечеть Селима Явуза»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Стамбуле
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Стамбул: 100 вопросов - 100 ответов
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  3. Второе свидание со Стамбулом
  4. От отца к сыну: истории великих падишахов
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Босфор
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  4. Дворец Топкапы
  5. Голубая мечеть
  6. Сулеймание
  7. Галатская башня
  8. Девичья башня
  9. Цистерна Базилика
  10. Айя-София
Сколько стоит экскурсия по Стамбулу в июне 2024
Сейчас в Стамбуле в категории "Мечеть Селима Явуза" можно забронировать 4 экскурсии от 90 до 250. Туристы уже оставили гидам 263 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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