8-дневные туры – туры в Стамбуле

Найдено 3 тура в категории «8-дневные туры» в Стамбуле, цены от €920. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
8 дней
3 отзыва
История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€1350 за человека
Ворота в историю у Мраморного моря: Стамбул, Изник, Бурса, Чанаккале и античные города
На машине
8 дней
Ворота в историю у Мраморного моря: Стамбул, Изник, Бурса, Чанаккале и античные города
Посетить руины Трои и Ассоса, исследовать столицу трёх империй и проехать по мосту через Дарданеллы
Начало: Стамбул, 18:00
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€920 за человека
Две разных Турции: Стамбул и Каппадокия в мини-группе
На машине
8 дней
Две разных Турции: Стамбул и Каппадокия в мини-группе
Посетить Топкапы и Долмабахче, отдохнуть на Принцевых островах, изучить долины и пещерные города
Начало: Отель в Стамбуле, 15:00
5 мар в 15:00
16 апр в 15:00
$1289 за человека

Сколько стоит тур в Стамбуле в январе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "8-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 920 до 1350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
