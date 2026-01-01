История, архитектура и природа Стамбула и Северного Кипра
Побывать там, где отдыхал Ричард Львиное Сердце, увидеть башню Отелло и место, где покоится Сулейман
Начало: Стамбул, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€1350 за человека
Ворота в историю у Мраморного моря: Стамбул, Изник, Бурса, Чанаккале и античные города
Посетить руины Трои и Ассоса, исследовать столицу трёх империй и проехать по мосту через Дарданеллы
Начало: Стамбул, 18:00
11 апр в 18:00
2 июн в 18:00
€920 за человека
Две разных Турции: Стамбул и Каппадокия в мини-группе
Посетить Топкапы и Долмабахче, отдохнуть на Принцевых островах, изучить долины и пещерные города
Начало: Отель в Стамбуле, 15:00
5 мар в 15:00
16 апр в 15:00
$1289 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «8-дневные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Стамбуле
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Стамбуле
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Стамбуле в январе 2026
Сейчас в Стамбуле в категории "8-дневные туры" можно забронировать 3 тура от 920 до 1350. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте тур в Стамбуле на 2026 год по теме «8-дневные туры», 3 ⭐ отзыва, цены от €920. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март