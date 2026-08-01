Стамбул - красиво, душевно и по-женски. Главные места, прогулка на яхте и места съёмок сериалов
Увидеть Голубую мечеть, подняться на Галатскую башню и насладиться морской прогулкой
Вас ждёт не просто тур, а путешествие в мир турецкой культуры, красоты и кино. Вы увидите места съёмок сериалов «Клюквенный щербет», «Чёрная любовь» и «Постучись в мою дверь».
И сами почувствуете читать дальшеуменьшить
себя главными героинями: наслаждаясь игристыми на борту частной яхты, прогуливаясь по старинным кварталам, открывая скрытые уголки города и поражаясь величием роскошных дворцов Бейлербейи и Долмабахче.
Никакой спешки и суеты — гуляем в приятном темпе, в мини-группе до 8 участниц и с атмосферными кофе-паузами в самых эстетичных кафе.
Описание тура
Организационные детали
Обувайте удобную обувь без каблуков.
Программа тура по дням
1 день
Первый вечер в Стамбуле
Встретим вас и отвезём в отель. Затем поужинаем в ресторане с видом на Галатскую башню.
2 день
Район Султанахмет: Айя-София, Голубая мечеть
Познакомимся со Старым городом в районе Султанахмет. Посетим мечеть Айя-Софию и Голубую мечеть, погрузимся в атмосферу древнего Константинополя. Завершим день обедом в видовом ресторане с панорамой на Босфор.
В один из дней вас ждёт 2-часовая прогулка на частной яхте с шампанским и фруктами.
3 день
Галатская башня, улица Истикляль, район Бебек и места съёмок сериала «Клюквенный щербет»
Сегодня поднимемся на Галатскую башню, откуда открываются захватывающие виды на город. Затем прогуляемся по оживлённой улице Истикляль, наполненной музыкой, магазинами и историей. Отправимся в элегантный район Бебек, пройдёмся по набережной.
Посетим места съёмок сериала «Клюквенный щербет», а завершим день дегустацией традиционных турецких сладостей в уютных кондитерских.
4 день
Дворцы Бейлербейи и Долмабахче, места съёмок "Чёрная любовь" и "Постучись в мою дверь"
Откроем для вас азиатскую сторону Стамбула — более спокойную, зелёную и аутентичную. Посетим изящный дворец Бейлербейи на берегу Босфора, а также роскошный дворец Долмабахче с его европейским шармом и богатым убранством.
Покажем места, где снимали сериалы «Чёрная любовь» и «Постучись в мою дверь». День завершим прогулкой по живописным набережным с видами на Босфор.
5 день
Завершение тура
После завтрака — трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Базовый билет
49 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Завтраки
Трансферы из/в аэропорт
Карта для проезда на общественном транспорте
Прогулка на частной яхте с угощениями (2 ч)
Входные билеты
Что не входит в цену
Билеты до Стамбула и обратно
Обеды и ужины, дегустации сладостей и кофе-паузы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Стамбула, 16:00
Завершение: Аэропорт Стамбула, 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Стамбуле
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Кристина, и я — ваш проводник в атмосферный, многогранный и немного сказочный Стамбул. Я живу этим городом и знаю, как показать его через эмоции, детали и настоящие истории.
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провожу авторские групповые туры для девушек — лёгкие, продуманные и вдохновляющие. Это не просто экскурсии, а настоящее путешествие в мир турецкой культуры, красоты и кино. Вместе мы гуляем по знаковым местам, открываем скрытые уголки города и, конечно, посещаем локации съёмок любимых турецких сериалов — те самые виды, которые вы видели на экране.
Я тщательно продумываю каждую программу: от маршрутов до атмосферных пауз с кофе и видами на Босфор. Со мной вы не будете спешить или теряться в потоке — только комфорт, интересные истории и приятная компания.
Если вам хочется увидеть Стамбул красиво, душевно и по-женски — буду рада стать вашим гидом 💛
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