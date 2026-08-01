Познакомимся со Старым городом в районе Султанахмет. Посетим мечеть Айя-Софию и Голубую мечеть, погрузимся в атмосферу древнего Константинополя. Завершим день обедом в видовом ресторане с панорамой на Босфор.

В один из дней вас ждёт 2-часовая прогулка на частной яхте с шампанским и фруктами.