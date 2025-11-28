Узкие улочки Старого города, величественные минареты, старинные караван-сараи и купола базаров — древняя Бухара никуда не спешит.
На прогулке вы увидите главные шедевры её исламской архитектуры и заглянете в уголки, где бывают только местные.
А ещё побываете на восточном базаре и понаблюдаете за повседневной жизнью бухарцев вне туристической суеты.
Описание экскурсии
- Памятник Ходже Насреддину — весёлый философ Востока верхом на бронзовом осле встретит вас улыбкой.
- Ляби-Хауз — водоём в тени платанов, где собирается вся Бухара: старички обсуждают новости, а дети едят мороженое.
- Кукольный театр оживляет волшебные восточные сказки и легенды.
- Торговые купола — традиционные крытые рынки, где торгуют шёлком, специями и медной посудой.
- Мечеть Магоки-Аттари — одна из самых древних в Средней Азии. Вы узнаете, почему считают, что она стоит на перекрёстке религий.
- Стройные арки Кош-Медресе, которое было отреставрировано к 2500-летию Бухары.
- Мечеть Калян — главная пятничная мечеть города.
- Минарет Калян, который веками был главной вертикалью Бухары.
- Крепость Арк — то самое место, где когда-то сидели эмиры и вершилась история.
Организационные детали
- Гуляем по одному маршруту. С картой маршрута можно ознакомиться в разделе «Фото».
- Экскурсия полностью пешеходная. По пути предусмотрены удобные остановки для отдыха и фотографирования достопримечательностей.
- Дети до 8 лет участвуют бесплатно.
- Экскурсия проводится без наушников.
- В конце маршрута вас ждёт сессия вопросов и ответов: вы сможете задать гиду любые вопросы о Бухаре и обменяться впечатлениями!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 88176 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
