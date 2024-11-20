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легенды. Экскурсия прошла на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Еще важно, что он учел наши пристрастия, не навязывал магазины. До экскурсии помог решить проблему- где оставить багаж (уезжали в др город вечером того же дня), состыковался с водителем трансфера, перенес место встречи. И еще куча мелочей, из которых складывается отношение к городу и настроение. Однозначно рекомендуем!