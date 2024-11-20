скидка
14%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре: древние памятники и кухня
Бухара - город с богатой историей и уникальной культурой. На этой экскурсии вы увидите древние памятники и попробуете национальные блюда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
66$57 за всё до 6 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: У комплекса Ляби Хауз
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$110 за всё до 6 чел.
скидка
20%
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Бухара - сердце Великого шёлкового пути
Погрузиться в мир исламской архитектуры и духовности, гуляя по колоритным центральным улицам
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25$20 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса20 ноября 2024Прекрасный гид по волшебному городу! За 4 часа мы не только узнали Бухару, но и почувствовали ее дух, познакомились с
- ТТатьяна14 ноября 2024Большое спасибо за замечательную экскурсию по Бухаре. Манзура,вы прекрасный гид и нам было интересно,познавательно и приятно с вами знакомиться с
- ННаталья12 ноября 2024Очень интересная экскурсия. Приятный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Рекомендую.
- ЛЛиана23 мая 2024Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
- ММаксим30 апреля 2024Молодой, интересный, воспитанный экскурсовод Аббас в течение 5(!) часов показывал нам достопримечательности звезды Востока - Бухары и рассказывал исторические факты,
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Минарет Боло-Хауз»
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