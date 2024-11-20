Минарет Боло-Хауз – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Минарет Боло-Хауз» в Бухаре на русском языке, цены от $20, скидки до 20%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Бухара: исторические памятники и вкусная еда
Пешая
скидка
14%
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по Бухаре: древние памятники и кухня
Бухара - город с богатой историей и уникальной культурой. На этой экскурсии вы увидите древние памятники и попробуете национальные блюда
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
66$57 за всё до 6 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока
Пешая
3 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара - сердце Древнего Востока: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебный мир Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: У комплекса Ляби Хауз
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
$110 за всё до 6 чел.
Бухара - сердце Великого шёлкового пути
Пешая
скидка
20%
3.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Бухара - сердце Великого шёлкового пути
Погрузиться в мир исламской архитектуры и духовности, гуляя по колоритным центральным улицам
Начало: У ансамбля Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:30, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
25$20 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    20 ноября 2024
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Прекрасный гид по волшебному городу! За 4 часа мы не только узнали Бухару, но и почувствовали ее дух, познакомились с
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    мастерами своего дела, попробовали восточные сладости и закрепили успех аутентичной едой! Спасибо Манзуре за ее сердце и душу! Спасибо Бухаре за добросердечность!

  • Т
    Татьяна
    14 ноября 2024
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Большое спасибо за замечательную экскурсию по Бухаре. Манзура,вы прекрасный гид и нам было интересно,познавательно и приятно с вами знакомиться с
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    красивейшим городом и его историей. Прекрасный рассказчик и отзывчивая девушка. По нашей просьбе,сводила нас ещё и на местный рынок и помогла с покупками. Искренне всем рекомендую.

  • Н
    Наталья
    12 ноября 2024
    Бухара: исторические памятники и вкусная еда
    Очень интересная экскурсия. Приятный экскурсовод. Время пролетело не заметно. Рекомендую.
  • Л
    Лиана
    23 мая 2024
    Бухара - сердце Древнего Востока
    Замечательный гид Сахиб, интересный рассказчик, эрудированный гид. Рекомендую
  • М
    Максим
    30 апреля 2024
    Бухара - сердце Древнего Востока
    Молодой, интересный, воспитанный экскурсовод Аббас в течение 5(!) часов показывал нам достопримечательности звезды Востока - Бухары и рассказывал исторические факты,
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    легенды. Экскурсия прошла на одном дыхании. Время пролетело незаметно. Еще важно, что он учел наши пристрастия, не навязывал магазины. До экскурсии помог решить проблему- где оставить багаж (уезжали в др город вечером того же дня), состыковался с водителем трансфера, перенес место встречи. И еще куча мелочей, из которых складывается отношение к городу и настроение. Однозначно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Минарет Боло-Хауз»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Бухара: исторические памятники и вкусная еда
  2. Бухара - сердце Древнего Востока
  3. Бухара - сердце Великого шёлкового пути
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Минарет Боло-Хауз" можно забронировать 3 экскурсии от 20 до 110 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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