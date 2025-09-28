И Ирина Музей под открытым небом - Бухара читать дальше знаменитые места, но и уютные уголки. Рассказывала увлекательно и с любовью к городу, экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо за теплую атмосферу и незабываемые впечатления! Обязательно буду рекомендовать Дилю своим друзьям. Диля провела для нас замечательную экскурсию по Бухаре. Она очень интересно рассказывала о достопримечательностях и истории города, показывала не только

М Марианна Музей под открытым небом - Бухара Экскурсия прошла на одном дыхании! Диля провела по городу как своих(и в баню зашли,и люльку традиционную видели с шумаками)И по городу прошлись. Диля очень много рассказывала и показывала,а еще у нее заразительный смех)

К Ксения Музей под открытым небом - Бухара Диля очень грамотный человек, историк, вдохновенно и понятно рассказывает, чувствуется большая любовь к своему городу и к его истории. Мы прекрасно провели время, Диля показывала необычные локации, старалась, чтобы нам было максимально интересно! Благодарим, будем рекомендовать нашего гида!

Д Денис Музей под открытым небом - Бухара хочет поделиться этим с нами. Мы обошли все главные достопримечательности, избегая лишнего, но при этом не упуская важные детали. К примеру, вместо посещения маленького музея в одном из медресе, мы направились в соседнюю лавку, чтобы посмотреть на замечательные своды, которые бы лично я точно пропустил. Нам понравилось! Отлично структурированная экскурсия, в хорошем темпе, с интересным контентом и приятным рассказчиком. Было видно, что Диля любит свой город и

Ю Юлия Музей под открытым небом - Бухара и башню Шухова и мавзолей 9 века. Все это сопровождалось интересным рассказом Дили. Обратно мы вернулись на тук-туке и это тоже было приятной частью прогулки. С Дилей мы прошлись по улицам старого города, кажется заглянули во все мечети и медресе Бухары, посмотрели на крепость Арк

Г Галина Музей под открытым небом - Бухара Если любите долгие прогулки и знакомство с древностями, то обращайтесь к Дилдоре. Мы узнали много интересного об истории и достопримечательностях Бухары, а в конце экскурсии сходили на местный рынок.

I Inessa Музей под открытым небом - Бухара благодаря Диле, сумели посмотреть большое количество значимых мест города. Посоветовала нам ресторан для ужина. Мы полюбили Бухару, благодаря Диле. Она нас заразила своей любовью. Большое Вам спасибо, Диля🫶 Мы чудесно провели время. Диля знающий гид и очень приятная в общении. На все наши вопросы, получили исчерпывающие ответы. Мы,