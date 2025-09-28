Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Бухара
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$63 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:00
$65 за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина28 сентября 2025Диля провела для нас замечательную экскурсию по Бухаре. Она очень интересно рассказывала о достопримечательностях и истории города, показывала не только
- ММарианна3 сентября 2025Экскурсия прошла на одном дыхании! Диля провела по городу как своих(и в баню зашли,и люльку традиционную видели с шумаками)И по городу прошлись. Диля очень много рассказывала и показывала,а еще у нее заразительный смех)
- ККсения3 июня 2025Диля очень грамотный человек, историк, вдохновенно и понятно рассказывает, чувствуется большая любовь к своему городу и к его истории. Мы прекрасно провели время, Диля показывала необычные локации, старалась, чтобы нам было максимально интересно! Благодарим, будем рекомендовать нашего гида!
- ДДенис9 мая 2025Отлично структурированная экскурсия, в хорошем темпе, с интересным контентом и приятным рассказчиком. Было видно, что Диля любит свой город и
- ЮЮлия4 мая 2025С Дилей мы прошлись по улицам старого города, кажется заглянули во все мечети и медресе Бухары, посмотрели на крепость Арк
- ГГалина1 мая 2025Если любите долгие прогулки и знакомство с древностями, то обращайтесь к Дилдоре. Мы узнали много интересного об истории и достопримечательностях Бухары, а в конце экскурсии сходили на местный рынок.
- IInessa14 апреля 2025Мы чудесно провели время. Диля знающий гид и очень приятная в общении. На все наши вопросы, получили исчерпывающие ответы. Мы,
- ЯЯна10 апреля 2025Диля-замечательный экскурсовод, интересно рассказывала об основных достопримечательностях Бухары. Учитывала наши пожелания, отвечала на все вопросы. Спасибо большое за знакомство со сказочным городом Бухара.
