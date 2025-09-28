Мои заказы

Городище Пайкенд – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Городище Пайкенд» в Бухаре на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Знакомьтесь, Бухара
Пешая
4 часа
332 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Исследовать один из древнейших городов Узбекистана на обзорной экскурсии с профессиональным гидом
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
$63 за всё до 4 чел.
Музей под открытым небом - Бухара
Пешая
4 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары с её мавзолеями и медресе, узнайте легенды и истории, которые оживляют этот город
Сегодня в 10:30
Завтра в 12:00
$65 за всё до 10 чел.
Бухара древняя и великолепная
Пешая
5 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    28 сентября 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Диля провела для нас замечательную экскурсию по Бухаре. Она очень интересно рассказывала о достопримечательностях и истории города, показывала не только
    читать дальше

    знаменитые места, но и уютные уголки. Рассказывала увлекательно и с любовью к городу, экскурсия прошла на одном дыхании. Большое спасибо за теплую атмосферу и незабываемые впечатления! Обязательно буду рекомендовать Дилю своим друзьям.

  • М
    Марианна
    3 сентября 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Экскурсия прошла на одном дыхании! Диля провела по городу как своих(и в баню зашли,и люльку традиционную видели с шумаками)И по городу прошлись. Диля очень много рассказывала и показывала,а еще у нее заразительный смех)
  • К
    Ксения
    3 июня 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Диля очень грамотный человек, историк, вдохновенно и понятно рассказывает, чувствуется большая любовь к своему городу и к его истории. Мы прекрасно провели время, Диля показывала необычные локации, старалась, чтобы нам было максимально интересно! Благодарим, будем рекомендовать нашего гида!
  • Д
    Денис
    9 мая 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Отлично структурированная экскурсия, в хорошем темпе, с интересным контентом и приятным рассказчиком. Было видно, что Диля любит свой город и
    читать дальше

    хочет поделиться этим с нами. Мы обошли все главные достопримечательности, избегая лишнего, но при этом не упуская важные детали. К примеру, вместо посещения маленького музея в одном из медресе, мы направились в соседнюю лавку, чтобы посмотреть на замечательные своды, которые бы лично я точно пропустил. Нам понравилось!

  • Ю
    Юлия
    4 мая 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    С Дилей мы прошлись по улицам старого города, кажется заглянули во все мечети и медресе Бухары, посмотрели на крепость Арк
    читать дальше

    и башню Шухова и мавзолей 9 века. Все это сопровождалось интересным рассказом Дили. Обратно мы вернулись на тук-туке и это тоже было приятной частью прогулки.

  • Г
    Галина
    1 мая 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Если любите долгие прогулки и знакомство с древностями, то обращайтесь к Дилдоре. Мы узнали много интересного об истории и достопримечательностях Бухары, а в конце экскурсии сходили на местный рынок.
  • I
    Inessa
    14 апреля 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Мы чудесно провели время. Диля знающий гид и очень приятная в общении. На все наши вопросы, получили исчерпывающие ответы. Мы,
    читать дальше

    благодаря Диле, сумели посмотреть большое количество значимых мест города. Посоветовала нам ресторан для ужина. Мы полюбили Бухару, благодаря Диле. Она нас заразила своей любовью. Большое Вам спасибо, Диля🫶

  • Я
    Яна
    10 апреля 2025
    Музей под открытым небом - Бухара
    Диля-замечательный экскурсовод, интересно рассказывала об основных достопримечательностях Бухары. Учитывала наши пожелания, отвечала на все вопросы. Спасибо большое за знакомство со сказочным городом Бухара.

Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Городище Пайкенд»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомьтесь, Бухара
  2. Музей под открытым небом - Бухара
  3. Бухара древняя и великолепная
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Медресе Кукельдаш
  3. Старый город
  4. Дворец Эмира Бухарского
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в декабре 2025
Сейчас в Бухаре в категории "Городище Пайкенд" можно забронировать 3 экскурсии от 45 до 65. Туристы уже оставили гидам 366 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городище Пайкенд», 366 ⭐ отзывов, цены от $45. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль