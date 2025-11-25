Мои заказы

Гаукушон – экскурсии в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Гаукушон» в Бухаре на русском языке, цены от $45. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Бухара известная и неизведанная
Пешая
4 часа
218 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
Здравствуй, Бухара
На машине
4.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
Экскурсия по исторической Бухаре
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$90 за человека
Бухара древняя и великолепная
Пешая
5 часов
26 отзывов
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$45 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    25 ноября 2025
    Здравствуй, Бухара
    Амина настоящий профессионал. Скорректировала программу и информацию под наши специфические интересы. 6 часов пролетели незаметно. Очень искренне объясняет специфические национальные и религиозные нюансы. Город очень интересный. Совершенно уникальные исторические здания и артефакты. Настоятельно рекомендуем.
  • Б
    Бондарь
    17 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.
  • Е
    Евгения
    15 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Экскурсия с Арменом была великолепна, лучшего знакомства с Бухарой сложно пожелать. Благодарим и желаем удачи!
  • Ю
    Юрий
    11 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Было очень интересно. Чувствовалось, что Армен не только отлично знает свой родной город, но и может прекрасно о нём рассказать, без перегрузки именами и датами. Маршрут составлен идеально, и время пролетело незаметно. Большое спасибо, дорогой Армен!
  • М
    Марина
    3 ноября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Нам очень понравилась прогулка с Арменом, думаю, в Бухаре он лучший гид! Чувствуется искренняя любовь к городу и глубокие знания
    читать дальше

    истории и архитектуры. Маршрут продуман и насыщен интересными местами. Армен приятный человек, который рассказывает легко и увлекательно. Жаль, что нам удалось пообщаться с ним только один день. Искренне рекомендую!

  • Н
    Наталья
    16 октября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Армен, большое спасибо Вам за замечательную экскурсию по Бухаре! С Вами было очень комфортно, Вы очень тонкий и деликатный человек.
    читать дальше

    Ваша любовь к родному городу чувствуется сразу и передается слушателям. Из четырех экскурсий, которые мы брали в Узбекистане, Ваша была самой лучшей, по-настоящему познавательной. Очень жаль, что Вы не проводили нам экскурсии по другим городам. Желаем Вам побольше заинтересованных туристов, будем рекомендовать Вас всем знакомым, планирующим посетить Бухару!

    Армен, большое спасибо Вам за замечательную экскурсию по Бухаре! С Вами было очень комфортно, Вы очень тонкий и деликатный человек.
    Ваша любовь к родному городу чувствуется сразу и передается слушателям. Из четырех экскурсий, которые мы брали в Узбекистане, Ваша была самой лучшей, по-настоящему познавательной. Очень жаль, что Вы не проводили нам экскурсии по другим городам. Желаем Вам побольше заинтересованных туристов, будем рекомендовать Вас всем знакомым, планирующим посетить Бухару!
  • Т
    Татьяна
    14 октября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Огромное спасибо Армен за наше знакомство с Хивой! Это было живо, весело, познавательно, исчерпывающе😁💯🔥! Мы получили ответы на все вопросы,
    читать дальше

    которые даже не касались темы экскурсии. Посидели, выпили чаю с уличной вкуснейшей самсой и запаслись лепешками (кстати без последствий для ЖКТ, если кто опасается😂). До сих пор живём воспоминаниями о поездке! Армен сердечный привет❣️

    Огромное спасибо Армен за наше знакомство с Хивой! Это было живо, весело, познавательно, исчерпывающе😁💯🔥! Мы получили ответы на все вопросы, которые даже не касались темы экскурсии. Посидели, выпили чаю с уличной вкуснейшей самсой и запаслись лепешками (кстати без последствий для ЖКТ, если кто опасается😂). До сих пор живём воспоминаниями о поездке! Армен сердечный привет❣️
  • Е
    Екатерина
    11 октября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Экскурсия была потрясающая. Армен отличный рассказчик, богатые знания о городе, стране и культуре, грамотная речь, приятно слушать. Остались очень довольны.
  • А
    Анатолий
    10 октября 2025
    Здравствуй, Бухара
    Попытки заказать экскурсии прямо из Самарканда в Бухару оказались ненадёжными, поэтому мы купили жд билеты из Самарканда в Бухару и
    читать дальше

    обратно самостоятельно забронировали экскурсию "Здравствуй Бухара!" уже в самой Бухаре.
    Поезд прибыл на жд вокзал около 15 часов. Нас встретили на машине у железнодорожного вокзала в Бухаре. Это был водитель и экскурсовод Амина, которые по окончании экскурсии привезли нас обратно на вокзал.
    Амина очень опытный экскурсовод с хорошими знаниями и владением русского языка. Экскурсия по Бухаре была очень грамотно спланирована - начало с очень красивого парка и мавзолея, далее переезд к крепости с великолепной обзорной площадкой на старый город. Потом переезд в старый город, где мы ещё успели перекусить и завершении красочная вечерняя Бухара в сиянии огней у Ляби-хауз. Мы остались очень довольны и благодарим организаторов и Амину за эту экскурсию.

    Попытки заказать экскурсии прямо из Самарканда в Бухару оказались ненадёжными, поэтому мы купили жд билеты изПопытки заказать экскурсии прямо из Самарканда в Бухару оказались ненадёжными, поэтому мы купили жд билеты из
  • Н
    Наталья
    8 октября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Гид был очень профессионален и отлично рассказал о городе, сделав экскурсию яркой и запоминающейся, с большим количеством интересных фактов.
    Увлечённость и доброжелательное отношение создали приятную атмосферу. Мы остались довольны экскурсией
    Гид был очень профессионален и отлично рассказал о городе, сделав экскурсию яркой и запоминающейся, с большим количеством интересных фактов
  • Д
    Дарья
    26 сентября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Путешествуя по Узбекистану, невозможно не побывать в Бухаре. Так получилось, что времени на Бухару было совсем мало и мы с
    читать дальше

    мужем искали короткую индивидуальную экскурсию по городу. Из всех предложенных вариантов выбрали Армена и не пожалели ни одной секунды!
    Во-первых, Армен местный житель и по нашему запросу показал нам совершенно нетуристические места, это было круто! Во-вторых, он приятный человек, вежливый, интеллигентный, нам с ним было очень комфортно. Армен быстро подстроил экскурсию под наш ритм и наша экскурсия в результате была и прогулкой по городу, и открытием уникальных объектов в Бухаре, и невероятно познавательным путешествиям в историю Востока.
    Кроме того, нам повезло попасть в Бухару во время проведения биеннале современного искусства, Армен нас прогулял и там, что оказалось приятным бонусом к общей экскурсии.

    Всем своим друзьям, кто планирует поехать в Узбекистан, мы с мужем рекомендуем посетить Бухару и обязательно взять экскурсию у Армена. И всем, кто ищет индивидуального гида в Бухаре -- рекомендуем Армена! Он потрясающий! Спасибо за тот прекрасный день.

  • О
    Оксана
    19 сентября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Очень понравился маршрут и как экскурсовод преподносил материал, Бухара понравилась больше всего экскурсия, были еще в Ташкенте и Самарканде. Спасибо огромное Армену за проведенное время, ничего лишнего, все, что нужно показал, всем рекомендую брать обязательно индивидуальную экскурсию👍
  • И
    Илья
    18 сентября 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Экскурсия прошла отлично. Армен приятный человек, отличный гид, знающий свой город. Всегда готов ответить на любой вопрос.
    Хорошо провели время,увидели как не туристическую так и туристическую части старого города Бухары.
    Экскурсия прошла отлично. Армен приятный человек, отличный гид, знающий свой город. Всегда готов ответить на любой вопрос.
    Хорошо провели время,увидели как не туристическую так и туристическую части старого города Бухары.
  • А
    Альмира
    27 августа 2025
    Здравствуй, Бухара
    Отличная экскурсия в Бухаре благодаря Амине, просто влюбились в этот город! Очень интересный маршрут, рассказ, очень благодарны!
    Отличная экскурсия в Бухаре благодаря Амине, просто влюбились в этот город! Очень интересный маршрут, рассказ, очень благодарны!
  • Е
    Елена
    23 июля 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Армен отличный экскурсовод! Однозначно рекомендую экскурсию и Армена!
  • Е
    Евгений
    18 июля 2025
    Здравствуй, Бухара
    Отличная познавательная экскурсия. Могу порекомендовать данную компанию. Экскурсия организована на высшем уровне🔥.
  • п
    павел
    7 июля 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Большое спасибо за экскурсию. За один день увидели все самое интересное в Бухаре.
  • А
    Анна
    13 июня 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Прекрасная экскурсия по Бухаре. Маршрут составлен идеально. Армен-идеальный гид, идеально преподносящий информацию, очень эрудированный и очень коммуникабельный. Спасибо!!!
  • Н
    Наталья
    9 июня 2025
    Бухара известная и неизведанная
    Армен, спасибо большое за чудесный день! С вами так приятно общаться, ваши прекрасные рассказы на чистом русском языке можно слушать
    читать дальше

    бесконечно. Узнали очень много нового. Если бы можно было бы оценить выше, поставили бы максимум. Будем рекомендовать друзьям!
    С уважением,
    Наталья и Сергей

    Армен, спасибо большое за чудесный день! С вами так приятно общаться, ваши прекрасные рассказы на чистом
  • s
    sergei
    30 мая 2025
    Бухара известная и неизведанная
    На пешей экскурсии по старому городу увидел как известные памятники (медресе, мечети, крепость и торговые купола), так и менее известные
    читать дальше

    места (заброшенный хауз во дворах). Узнал про то, как была устроена община, какие органы самоуправления были в каждом квартале, как строили дома, почему улочки старого города имеют такую форму. Задавал много вопросов и получил ответы.
    Армен опытный и талантливый экскурсовод. Рекомендую любопытным любителям пеших экскурсий.

