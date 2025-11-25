Индивидуальная
до 8 чел.
Главные достопримечательности Бухары
Погрузитесь в атмосферу великолепной Бухары, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя мир древних памятников и тайных кварталов
Начало: У вашего отеля
13 дек в 05:00
14 дек в 05:00
от $90 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
Экскурсия по исторической Бухаре
Вас ждет увлекательное путешествие по Бухаре, где каждый уголок хранит тайны веков и истории древнего Узбекистана
Начало: У вашего отеля или около ж/д вокзала (как вам удоб...
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$90 за человека
Мини-группа
до 6 чел.
Бухара древняя и великолепная
Откройте для себя богатую историю Бухары! Прогулка по знаковым местам без спешки, с рассказами о средневековых путешественниках и уникальной архитектуре
Начало: На площади Ляби-Хауз
Расписание: ежедневно в 09:00, 14:00, 15:00, 20:00, 20:15 и 23:45
Завтра в 09:00
10 дек в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь25 ноября 2025Амина настоящий профессионал. Скорректировала программу и информацию под наши специфические интересы. 6 часов пролетели незаметно. Очень искренне объясняет специфические национальные и религиозные нюансы. Город очень интересный. Совершенно уникальные исторические здания и артефакты. Настоятельно рекомендуем.
- ББондарь17 ноября 2025Все очень интересно и познавательно. Большое спасибо Армену за увлекательное путешествие по Бухаре.
- ЕЕвгения15 ноября 2025Экскурсия с Арменом была великолепна, лучшего знакомства с Бухарой сложно пожелать. Благодарим и желаем удачи!
- ЮЮрий11 ноября 2025Было очень интересно. Чувствовалось, что Армен не только отлично знает свой родной город, но и может прекрасно о нём рассказать, без перегрузки именами и датами. Маршрут составлен идеально, и время пролетело незаметно. Большое спасибо, дорогой Армен!
- ММарина3 ноября 2025Нам очень понравилась прогулка с Арменом, думаю, в Бухаре он лучший гид! Чувствуется искренняя любовь к городу и глубокие знания
- ННаталья16 октября 2025Армен, большое спасибо Вам за замечательную экскурсию по Бухаре! С Вами было очень комфортно, Вы очень тонкий и деликатный человек.
- ТТатьяна14 октября 2025Огромное спасибо Армен за наше знакомство с Хивой! Это было живо, весело, познавательно, исчерпывающе😁💯🔥! Мы получили ответы на все вопросы,
- ЕЕкатерина11 октября 2025Экскурсия была потрясающая. Армен отличный рассказчик, богатые знания о городе, стране и культуре, грамотная речь, приятно слушать. Остались очень довольны.
- ААнатолий10 октября 2025Попытки заказать экскурсии прямо из Самарканда в Бухару оказались ненадёжными, поэтому мы купили жд билеты из Самарканда в Бухару и
- ННаталья8 октября 2025Гид был очень профессионален и отлично рассказал о городе, сделав экскурсию яркой и запоминающейся, с большим количеством интересных фактов.
Увлечённость и доброжелательное отношение создали приятную атмосферу. Мы остались довольны экскурсией
- ДДарья26 сентября 2025Путешествуя по Узбекистану, невозможно не побывать в Бухаре. Так получилось, что времени на Бухару было совсем мало и мы с
- ООксана19 сентября 2025Очень понравился маршрут и как экскурсовод преподносил материал, Бухара понравилась больше всего экскурсия, были еще в Ташкенте и Самарканде. Спасибо огромное Армену за проведенное время, ничего лишнего, все, что нужно показал, всем рекомендую брать обязательно индивидуальную экскурсию👍
- ИИлья18 сентября 2025Экскурсия прошла отлично. Армен приятный человек, отличный гид, знающий свой город. Всегда готов ответить на любой вопрос.
Хорошо провели время,увидели как не туристическую так и туристическую части старого города Бухары.
- ААльмира27 августа 2025Отличная экскурсия в Бухаре благодаря Амине, просто влюбились в этот город! Очень интересный маршрут, рассказ, очень благодарны!
- ЕЕлена23 июля 2025Армен отличный экскурсовод! Однозначно рекомендую экскурсию и Армена!
- ЕЕвгений18 июля 2025Отличная познавательная экскурсия. Могу порекомендовать данную компанию. Экскурсия организована на высшем уровне🔥.
- ппавел7 июля 2025Большое спасибо за экскурсию. За один день увидели все самое интересное в Бухаре.
- ААнна13 июня 2025Прекрасная экскурсия по Бухаре. Маршрут составлен идеально. Армен-идеальный гид, идеально преподносящий информацию, очень эрудированный и очень коммуникабельный. Спасибо!!!
- ННаталья9 июня 2025Армен, спасибо большое за чудесный день! С вами так приятно общаться, ваши прекрасные рассказы на чистом русском языке можно слушать
- ssergei30 мая 2025На пешей экскурсии по старому городу увидел как известные памятники (медресе, мечети, крепость и торговые купола), так и менее известные
