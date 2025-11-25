читать дальше

мужем искали короткую индивидуальную экскурсию по городу. Из всех предложенных вариантов выбрали Армена и не пожалели ни одной секунды!

Во-первых, Армен местный житель и по нашему запросу показал нам совершенно нетуристические места, это было круто! Во-вторых, он приятный человек, вежливый, интеллигентный, нам с ним было очень комфортно. Армен быстро подстроил экскурсию под наш ритм и наша экскурсия в результате была и прогулкой по городу, и открытием уникальных объектов в Бухаре, и невероятно познавательным путешествиям в историю Востока.

Кроме того, нам повезло попасть в Бухару во время проведения биеннале современного искусства, Армен нас прогулял и там, что оказалось приятным бонусом к общей экскурсии.



Всем своим друзьям, кто планирует поехать в Узбекистан, мы с мужем рекомендуем посетить Бухару и обязательно взять экскурсию у Армена. И всем, кто ищет индивидуального гида в Бухаре -- рекомендуем Армена! Он потрясающий! Спасибо за тот прекрасный день.