читать дальше наслаждаться архитектурой и аутентичностью Бухары, узнать историю и даже сделать фотки там, где очень хочется. Остались очень довольны и под большим впечатлением, ещё долго время потом обсуждали увиденное и услышанное.

Брали экскурсию на двоих, очень понравилось, экскурсовод очень много рассказывала и показывала. Приятная неспешная экскурсия, в течение которой можно спокойно