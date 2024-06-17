Шопинг в Бухаре

Найдено 3 экскурсии в категории «Шопинг» в Бухаре на русском языке, цены от €65, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Загадочная Бухара
Пешая
14 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
«Торговые купола — вы узнаете о временах, когда Бухара находилась на Великом шёлковом пути и была переполнена восточными лавками и базарами»
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
65 за всё до 10 чел.
Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
Пешая
скидка
25%
26 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Торговые купола — символ Старого города»
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
10478 за всё до 6 чел.
Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»
Пешая
6 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»
Сделать ароматный плов и научиться подбирать для него продукты на восточном базаре
«Мы пройдем по лавкам колоритного восточного базара»
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от 130 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Спасибо за познавательно экскурсию. Время пролетело незаметно.
  • A
    Anna
    24 мая 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Хороший интересный гид)
    Хороший интересный гид)
  • A
    Alexsandr
    20 мая 2024
    Загадочная Бухара
    Брали экскурсию на двоих, очень понравилось, экскурсовод очень много рассказывала и показывала. Приятная неспешная экскурсия, в течение которой можно спокойно
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    наслаждаться архитектурой и аутентичностью Бухары, узнать историю и даже сделать фотки там, где очень хочется. Остались очень довольны и под большим впечатлением, ещё долго время потом обсуждали увиденное и услышанное.

  • А
    Ания
    14 мая 2024
    Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
    Санжар великолепный гид! Нам очень понравилась экскурсия, многослойная, один слой информации аккуратно накладывается на другой. Пояснения очень структурированы, заинтересовал историей детей))) Очень рекомендуем!!!!
  • Г
    Галина
    13 мая 2024
    Загадочная Бухара
    Экскурсию проводила Михренисо. Нам все очень понравилось, маршрут прекрасный, рассказ интересный, ориентированность на потребности туристов, дружелюбие, обаяние. Научила нас есть тутовник, спасибо большое!
  • L
    Liudmila
    12 мая 2024
    Загадочная Бухара
    Большое спасибо за экскурсию! Бехзад окунул нас в сказочный мир Востока! В Бухаре очень понравилось! Прогулка с гидом и самостоятельная - две разные вещи! поэтому рекомендую!!
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Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Шопинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Загадочная Бухара
  2. Бухара - колыбель науки, искусства и торговли
  3. Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»
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2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июле 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 130 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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