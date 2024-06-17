1 чел.
По популярности
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Загадочная Бухара: индивидуальная экскурсия по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый уголок дышит историей. Вас ждут уникальные архитектурные памятники и увлекательные рассказы
Начало: Ансанбл Ляби Ховуз
«Торговые купола — вы узнаете о временах, когда Бухара находилась на Великом шёлковом пути и была переполнена восточными лавками и базарами»
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
€65 за всё до 10 чел.
скидка
25%
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Бухара: путешествие по колыбели восточной культуры, науки и торговли
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, где каждый камень хранит истории великих завоеваний и научных открытий
Начало: На площади Ляби-Хауз
«Торговые купола — символ Старого города»
Завтра в 08:00
22 июля в 08:00
104€78 за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Кулинарный мастер-класс «Готовим бухарский плов!»
Сделать ароматный плов и научиться подбирать для него продукты на восточном базаре
«Мы пройдем по лавкам колоритного восточного базара»
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
от €130 за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр17 июня 2024Спасибо за познавательно экскурсию. Время пролетело незаметно.
- AAnna24 мая 2024Хороший интересный гид)
- AAlexsandr20 мая 2024Брали экскурсию на двоих, очень понравилось, экскурсовод очень много рассказывала и показывала. Приятная неспешная экскурсия, в течение которой можно спокойно
- ААния14 мая 2024Санжар великолепный гид! Нам очень понравилась экскурсия, многослойная, один слой информации аккуратно накладывается на другой. Пояснения очень структурированы, заинтересовал историей детей))) Очень рекомендуем!!!!
- ГГалина13 мая 2024Экскурсию проводила Михренисо. Нам все очень понравилось, маршрут прекрасный, рассказ интересный, ориентированность на потребности туристов, дружелюбие, обаяние. Научила нас есть тутовник, спасибо большое!
- LLiudmila12 мая 2024Большое спасибо за экскурсию! Бехзад окунул нас в сказочный мир Востока! В Бухаре очень понравилось! Прогулка с гидом и самостоятельная - две разные вещи! поэтому рекомендую!!
Ответы на вопросы от путешественников по Бухаре в категории «Шопинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бухаре
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Бухаре
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит экскурсия по Бухаре в июле 2024
Сейчас в Бухаре в категории "Шопинг" можно забронировать 3 экскурсии от 65 до 130 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 46 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии на русском языке в Бухаре (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Шопинг», 46 ⭐ отзывов, цены от €65. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь