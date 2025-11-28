Узкие улочки Старого города, величественные минареты, старинные караван-сараи и купола базаров — древняя Бухара никуда не спешит.
На прогулке вы увидите главные шедевры её исламской архитектуры и заглянете в уголки, где бывают только местные.
А ещё побываете на восточном базаре и понаблюдаете за повседневной жизнью бухарцев вне туристической суеты.
На прогулке вы увидите главные шедевры её исламской архитектуры и заглянете в уголки, где бывают только местные.
А ещё побываете на восточном базаре и понаблюдаете за повседневной жизнью бухарцев вне туристической суеты.
Описание экскурсии
- Памятник Ходже Насреддину — весёлый философ Востока верхом на бронзовом осле встретит вас улыбкой.
- Ляби-Хауз — водоём в тени платанов, где собирается вся Бухара: старички обсуждают новости, а дети едят мороженое.
- Кукольный театр оживляет волшебные восточные сказки и легенды.
- Торговые купола — традиционные крытые рынки, где торгуют шёлком, специями и медной посудой.
- Мечеть Магоки-Аттари — одна из самых древних в Средней Азии. Вы узнаете, почему считают, что она стоит на перекрёстке религий.
- Стройные арки Кош-медресе, которое было отреставрировано к 2500-летию Бухары.
- Мечеть Калян — главная пятничная мечеть города.
- Минарет Калян, который веками был главной вертикалью Бухары.
- Крепость Арк — то самое место, где когда-то сидели эмиры и вершилась история.
Организационные детали
- Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи.
- Экскурсия проходит в любую погоду. По пути предусмотрены остановки и фотопаузы. В конце программы вы сможете задать гиду все свои вопросы о Бухаре.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
в воскресенье в 15:15
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ходже Насреддину
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 15:15
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Международная команда гидов — ваша команда гидов в Бухаре
Провели экскурсии для 88168 туристов
Привет! Мы «Туры в 15:15» — международный сервис авторских экскурсий для знакомства с городом. Амстердам в 15:15, Тбилиси в 15:15, Мадрид в 15:15, Будапешт в 15:15… — в любом из городов наши гиды сумеют показать и рассказать всё самое главное: знаковые места, полезные советы и увлекательные истории современной жизни! Бронируй экскурсию на любую удобную дату — и встречаемся в 15:15!
Входит в следующие категории Бухары
Похожие экскурсии из Бухары
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара - город-музей: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древней Бухары, узнайте её историю и современную жизнь. Уникальные маршруты, древние памятники и колоритные базары ждут вас
Начало: Возле памятника Ходже Насреддину
Завтра в 09:00
29 ноя в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Бухара: по следам Авиценны
Пройтись по местам, где жил и работал великий учёный арабского мира
1 дек в 09:00
2 дек в 09:00
$77 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Очароваться красотами и богатейшей историей древнего города на прогулке с коренным жителем
Начало: Возле памятника Ходжа Насреддин
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
$65 за всё до 10 чел.