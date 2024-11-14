Мастер-класс по приготовлению ремесленного хлеба

Посетить узбекскую деревню и проникнуться колоритом региона через его кухню
Природа + истории + национальные блюда = рецепт знакомства с Узбекистаном! Мы поедем в горную деревушку, где радушные хозяева научат вас готовить хлеб и раскроют секреты местной кухни.

Это будет не только гастрономический, но и духовный опыт — он проведёт вас к самому сердцу узбекской культуры, где всё пропитано наследием предков и любовью к своему делу.
Мастер-класс по приготовлению ремесленного хлеба
Мастер-класс по приготовлению ремесленного хлеба
Мастер-класс по приготовлению ремесленного хлеба
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание мастер-класса

Достопримечательности Узбекистана

Маршрут начинается из центра Самарканда с небольшой обзорной экскурсии. Вы проедете мимо старинных мечетей и медресе, погружаясь в душу города, где история и культура переплетаются в каждом шаге. Сопровождать поездку будут исторические рассказы и местные легенды, которыми поделится гид.

Атмосфера деревенского быта

Покинув городскую суету, вы направитесь к деревне не далеко от Самарканда, где время словно остановилось. Здесь, в тени вековых платанов, вас встретит семья Хафиза-ака. Знакоство с ними станет идеальным прологом к мастер-классу в уютном дворике, где ароматы свежего хлеба и трав будут окружать вас со всех сторон.

Вкусная часть экскурсии

Успели как следует проголодаться? Для вас накроют стол и проведут мастер-класс по приготовлению хлеба фатира: вы изучите все этапы создания этого традиционного лакомства. И попутно услышите о секретах местных рецептов и застольных традициях.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашего агентства
  • Поездка проходит на комфортабельном 6-местном кроссовере Kia Sorento

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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