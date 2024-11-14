Маршрут начинается из центра Самарканда с небольшой обзорной экскурсии. Вы проедете мимо старинных мечетей и медресе, погружаясь в душу города, где история и культура переплетаются в каждом шаге. Сопровождать поездку будут исторические рассказы и местные легенды, которыми поделится гид.
Атмосфера деревенского быта
Покинув городскую суету, вы направитесь к деревне не далеко от Самарканда, где время словно остановилось. Здесь, в тени вековых платанов, вас встретит семья Хафиза-ака. Знакоство с ними станет идеальным прологом к мастер-классу в уютном дворике, где ароматы свежего хлеба и трав будут окружать вас со всех сторон.
Вкусная часть экскурсии
Успели как следует проголодаться? Для вас накроют стол и проведут мастер-класс по приготовлению хлеба фатира: вы изучите все этапы создания этого традиционного лакомства. И попутно услышите о секретах местных рецептов и застольных традициях.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашего агентства
Поездка проходит на комфортабельном 6-местном кроссовере Kia Sorento
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шахбоз Эркинович — Организатор в Самарканде
Я родился в Самарканде и глубоко изучил историю, культуру и местные достопримечательности. Вместе с коллегами активно занимаюсь не только организацией мероприятий, но и маркетингом, чтобы максимально эффективно представить наш город и услуги. Моя цель — сделать каждое путешествие уникальным и запоминающимся, обеспечивая высокое качество обслуживания и создавая положительный имидж нашей страны.