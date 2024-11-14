Природа + истории + национальные блюда = рецепт знакомства с Узбекистаном! Мы поедем в горную деревушку, где радушные хозяева научат вас готовить хлеб и раскроют секреты местной кухни. Это будет не только гастрономический, но и духовный опыт — он проведёт вас к самому сердцу узбекской культуры, где всё пропитано наследием предков и любовью к своему делу.

Описание мастер-класса

Достопримечательности Узбекистана

Маршрут начинается из центра Самарканда с небольшой обзорной экскурсии. Вы проедете мимо старинных мечетей и медресе, погружаясь в душу города, где история и культура переплетаются в каждом шаге. Сопровождать поездку будут исторические рассказы и местные легенды, которыми поделится гид.

Атмосфера деревенского быта

Покинув городскую суету, вы направитесь к деревне не далеко от Самарканда, где время словно остановилось. Здесь, в тени вековых платанов, вас встретит семья Хафиза-ака. Знакоство с ними станет идеальным прологом к мастер-классу в уютном дворике, где ароматы свежего хлеба и трав будут окружать вас со всех сторон.

Вкусная часть экскурсии

Успели как следует проголодаться? Для вас накроют стол и проведут мастер-класс по приготовлению хлеба фатира: вы изучите все этапы создания этого традиционного лакомства. И попутно услышите о секретах местных рецептов и застольных традициях.

Организационные детали