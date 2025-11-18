Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
Познакомиться с архитектурными шедеврами города в самое впечатляющее время суток
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$70 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Самарканда, где история оживает на фоне подсветки. Откройте для себя культурное наследие города в уникальном свете
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$30 за человека
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Самарканде
Приглашаем на индивидуальную фотосессию в Самарканде! Получите уникальные снимки на фоне исторических локаций, таких как Площадь Регистан и Шахи-Зинда
Начало: У кассы площади «Регистан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
-
25%
Водная прогулка
Сказка вечернего Самарканда
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
$126
$167 за всё до 7 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборХафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$285
$299 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 ноября 2025Хафткул: семь удивительных озёрДата посещения: 18 ноября 2025Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
Обязательно к посещению!!!
- ЕЕкатерина28 ноября 2025Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наполнение экскурсии очень интересное, все организовано очень грамотно, посетили все 7 озер, до всех добирались
- ТТатьяна22 ноября 2025Экскурсия Ильдара подойдет заинтересованным в истории и архитектуре путешественникам. Мне очень понравилась интерактивность экскурсии: Ильдар задавал наводящие вопросы, в целом
- ТТатьяна18 ноября 2025С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от
- ККсения11 ноября 2025Было интересно, познавательно. Азамат прекрасный гид. Много нас красиво фотографировал и снимал видео. Очень рекомендую.
- ААлексей10 ноября 2025Лекцию для нас провела Эвелина. Интересна подача материала. Было много рассказано об истории еврейского квартала и могиле Святого Даниила. Благодаря
- ИИбрагим10 ноября 2025Отличная экскурсия, комфортный маршрут и, ого, быстрый проход через границу! Мы были вдвоём. На границе автомобиль меняется.
Организатор и гид надёжные,
- ЮЮлия9 ноября 2025Если сомневаетесь, не сомневайтесь!!! Ехать, ехать, ехать! Обязательно!!! У нас было 2 дня в Сараканде, но все основное в городе
- IIRINA7 ноября 2025Если ваше сердце стремится в горы, то пропустить Фанские, вы точно не сможете, ведь на этой экскурсии за каждым новым
- ЕЕкатерина6 ноября 2025Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия была забронирована, тк очень
- ЯЯна4 ноября 2025Нашу экскурсию провела замечательная Эвелина. Мои только положительные отзывы и рекомендации. Интересно, прекрасная подача материала, приятное общение) рекомендую к посещению)
- ЕЕгор3 ноября 2025Отлично провели день, не только получили наслаждение от захватывающий видов гор и озёр, но и ощутили неповторимый колорит горного Таджикистана.
- ТТатьяна2 ноября 2025Очень насыщенная интересными фактами экскурсия. Сразу видно, что наш Гид очень много знает, великолепный рассказчик! Содикжон, Вам большое спасибо!)
- ККолесник2 ноября 2025Отличная фотосессия на площади Регистан. Все четко и профессионально. Фотографии пока не готовы, но уверена, что они отличные. Могу с уверенностью рекомендовать!
- ААнна28 октября 2025Очень рады, что выбрали Темура.
- ЕЕленa27 октября 2025Фотосессия стала отличным опытом и оставила незабываемые воспоминания о Самарканде. Мы получили красивые фотографии, спасибо Дамиру за профессиональную поддержку.
Единственным недостатком было то, что платьев, которые мы выбрали, не было в наличии, когда мы приехали.
- ККсения22 октября 2025Случайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут из двух дней поездки уехать
- ССофья21 октября 2025Однозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всем положительным отзывам полностью присоединяюсь:
- ООльга20 октября 2025Присоединяюсь ко всем восхищённым отзывам об этой замечательной поездке к озёрам! С нами был Эркин, очень приятный человек и настоящий
- еелена16 октября 2025Прекрасная экскурсия!
Азиз - отличный гид и фотограф)
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Ишратхона»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в декабре 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Ишратхона" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 30 до 285 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 360 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 6 экскурсий на 2025 год по теме «Ишратхона», 360 ⭐ отзывов, цены от $30. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль