Ишратхона – экскурсии в Самарканде

Найдено 6 экскурсий в категории «Ишратхона» в Самарканде на русском языке, цены от $30, скидки до 25%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Вечерняя прогулка по Самарканду
Пешая
2 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Вечерняя прогулка по Самарканду
Познакомиться с архитектурными шедеврами города в самое впечатляющее время суток
Начало: У входа в мавзолей Тамерлана
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$70 за всё до 6 чел.
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Пешая
3.5 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
Погрузитесь в атмосферу вечернего Самарканда, где история оживает на фоне подсветки. Откройте для себя культурное наследие города в уникальном свете
Начало: У мавзолея Гур-Эмир
Расписание: ежедневно в 16:00, 17:00, 18:00 и 19:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
$30 за человека
Профессиональная фотосессия в Самарканде
Пешая
1.5 часа
29 отзывов
Фотопрогулка
до 2 чел.
Профессиональная фотосессия в Самарканде
Приглашаем на индивидуальную фотосессию в Самарканде! Получите уникальные снимки на фоне исторических локаций, таких как Площадь Регистан и Шахи-Зинда
Начало: У кассы площади «Регистан»
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
$150 за всё до 2 чел.
Самарканд для искушённых путешественников
На машине
4 часа
73 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд для искушённых путешественников: уникальное путешествие
Откройте для себя уникальный Самарканд в индивидуальной экскурсии, полной удивительных открытий и тайн
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$140 за всё до 4 чел.
Сказка вечернего Самарканда
На машине
3 часа
-
25%
86 отзывов
Водная прогулка
Сказка вечернего Самарканда
Встречайте закат в Самарканде, где каждый камень хранит истории великих событий и легендарных личностей. Эта экскурсия - ваш персональный ключ к тайнам
Начало: С отеля
$126$167 за всё до 7 чел.
Хафткул: семь удивительных озёр
На машине
9 часов
-
5%
112 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выбор
Хафткул: семь удивительных озёр
На западе Таджикистана, в ущелье реки Шинг, находится природный комплекс Хафткул. Путешествие на комфортабельном транспорте к семи уникальным озёрам
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
$285$299 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    18 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Дата посещения: 18 ноября 2025
    Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
    Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
    Обязательно к посещению!!!
    Экскурсия замечальная, очень яркая и красочная!
Эркин душевный и искренний человек, всё рассказал, показал и ответил на все интересующие вопросы. Кроме того, сделал фото, подсказывал лучшие места
Обязательно к посещению!!!
  • Е
    Екатерина
    28 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Огромное спасибо за потрясающую экскурсию! Наполнение экскурсии очень интересное, все организовано очень грамотно, посетили все 7 озер, до всех добирались
    читать дальше

    очень комфортно, на машине. Огромное спасибо за такой приятный пикник, дыня и лепешка - это лучшее сочетание! Красоту мест, в которых мы побывали, невозможно описать словами, там надо побывать и увидеть всё своими глазами!

  • Т
    Татьяна
    22 ноября 2025
    Самарканд для искушённых путешественников
    Экскурсия Ильдара подойдет заинтересованным в истории и архитектуре путешественникам. Мне очень понравилась интерактивность экскурсии: Ильдар задавал наводящие вопросы, в целом
    читать дальше

    произвел гибкое впечатление - в отношении маршрута и его знаний. После его экскурсии (в сравнении с самостоятельной созерцательной прогулкой) ощущение, что открылся третий глаз, и ты видишь очень много нового вокруг. Ильдар- настоящий энтузиаст Бухары, в его рассказе древний город оживает, и ощущается его многословность и глубина. Он

    Экскурсия Ильдара подойдет заинтересованным в истории и архитектуре путешественникам. Мне очень понравилась интерактивность экскурсии: Ильдар задавал наводящие вопросы, в целом произвел гибкое впечатление - в отношении маршрута и его знаний. После его экскурсии (в сравнении с самостоятельной созерцательной прогулкой) ощущение, что открылся третий глаз, и ты видишь очень много нового вокруг. Ильдар- настоящий энтузиаст Бухары, в его рассказе древний город оживает, и ощущается его многословность и глубина. Он
  • Т
    Татьяна
    18 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от
    читать дальше

    теплой погоды внизу до морозной и снежной на седьмом озере. Природа, озера, горы - все безумно красиво, это действительно стоит посмотреть. Отдельное спасибо нашему гиду Эркину, который великолепно вел экскурсию, не забивал голову лишней информацией, показал горные деревни в Таджикистане, купил нам вкусную дыню и лепешку. А какой он фотограф! Просто профессионал! Также большое спасибо водителю, с которым горный серпантин я почти и не заметила, хотя меня до этого укачивало всегда. Но не в этот раз! Экскурсию однозначно рекомендую.

    С экскурсией нам очень повезло. Именно в этот день выпал снег в горах. И мы увидели потрясающий контраст – от теплой погоды внизу до морозной и снежной на седьмом озере. Природа, озера, горы - все безумно красиво, это действительно стоит посмотреть. Отдельное спасибо нашему гиду Эркину, который великолепно вел экскурсию, не забивал голову лишней информацией, показал горные деревни в Таджикистане, купил нам вкусную дыню и лепешку. А какой он фотограф! Просто профессионал! Также большое спасибо водителю, с которым горный серпантин я почти и не заметила, хотя меня до этого укачивало всегда. Но не в этот раз! Экскурсию однозначно рекомендую.
  • К
    Ксения
    11 ноября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Было интересно, познавательно. Азамат прекрасный гид. Много нас красиво фотографировал и снимал видео. Очень рекомендую.
    Было интересно, познавательно. Азамат прекрасный гид. Много нас красиво фотографировал и снимал видео. Очень рекомендую
  • А
    Алексей
    10 ноября 2025
    Самарканд для искушённых путешественников
    Лекцию для нас провела Эвелина. Интересна подача материала. Было много рассказано об истории еврейского квартала и могиле Святого Даниила. Благодаря
    читать дальше

    автомобилю, перемещение между локациями было быстрым и максимально комфортным. Эвелина также интересно рассказывала о жизни местных. Помогла решить бытовые проблемы туристов: обмен валюты, бронирование дегустации на винзаводе.

  • И
    Ибрагим
    10 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Отличная экскурсия, комфортный маршрут и, ого, быстрый проход через границу! Мы были вдвоём. На границе автомобиль меняется.
    Организатор и гид надёжные,
    читать дальше

    внимательные и доброжелательные люди, ответят на любой вопрос, позаботятся о вашем комфорте.
    Озера очень туристическое место, но нам удавалось поймать красивые видовые стоянки в одиночестве, вероятно за счет раннего выезда. Выезжали в 8:00, ниже уже писали, что лучше выезжать не позднее этого времени, присоединяемся и подтверждаем. До 7 озера мы доехали на машине(!), видели как некоторые шли до него пешком, не очень приятный маршрут из-за пыльной дороги и подъёма. Плюс на самом 7 озере есть тропинка, очень советуем прогуляться по ней, в конце открываются красивые горные вершины. И можно посидеть на камне, выдохнуть и подышать этим чудесным воздухом.

    Если есть возможность, обязательно посетите! Горный воздух, величие природы стоят того.

  • Ю
    Юлия
    9 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Если сомневаетесь, не сомневайтесь!!! Ехать, ехать, ехать! Обязательно!!! У нас было 2 дня в Сараканде, но все основное в городе
    читать дальше

    обошли за день и решили попробовать заглянуть в Таджикистан, раз оказались рядом! Организация прекрасная, Эркин забрал на идеально чистом авто в отеле, захватил по пути свежейших лепешек, классную дыню-‘старушку’(каких нет в России) и виноград, провал через границу быстро и легко, все сотрудники его знают и любят, в Таджикистане пересели в автомобиль у местному водителю и погнали в горы! После золотого рудника, началась сказка! Виды просто завораживающие и непередаваемые! Каждое озеро по-своему уникальное и неповторимое! Эркин на каждой локации делал потрясающие фото и видео лучше любых профессиональных фотографов) по пути несколько горных деревень, где, кажется, время остановилось и нет никакой связи с современной реальностью, такую аутентичность не просто найти. На обратном пути сделали остановку на перекус, фрукты с лепешкой это шедеврально вкусно, больше ничего не нужно, дополнительную еду можно брать только если раздать местной детворе (но только не химозные конфеты). В общем, вся поездка это супер перезагрузка для мозга и наисладчайшая услада для глаз! Огромная благодарность нашему водителю Бибиджону и Эркину, который всю дорогу рассказывал потрясающе интересные истории!!!

  • I
    IRINA
    7 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Если ваше сердце стремится в горы, то пропустить Фанские, вы точно не сможете, ведь на этой экскурсии за каждым новым
    читать дальше

    поворотом эксклюзивный бонус-неповторимое по своей красоте озеро. И таких чудес -семь! Так и не смогла выбрать фаворита, ведь каждое зачаровывает по-своему. Но обаяние этого места не только в природе. Проезжая горные деревни мы ловили добрые и приветливые взляды местных жителей, которые то и дело желали нам хорошей дороги, и хоть обращение было не на русском языке, но язык Добра и искренности понятен каждому. Сердечно благодарю организатора и лично гида Эркина, а также нашего искусного водителя за то, что они были проводниками в мир горных чудес. Хочу отметить безупречный уровень организации этого тура. Благодарю!

  • Е
    Екатерина
    6 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия была забронирована, тк очень
    читать дальше

    испортилась погода: было холодно и шел снег. Аврам привёл доводы и убедил нас поехать, за что выражаем огромную благодарность. Мы получили потрясающие эмоции, яркое солнце и море впечатлений.
    Особенно хочется отметить и поблагодарить Собира, который встретил нас на границе Таджикистана и рассказал о своей стране. Такой интеллигентный, воспитанный и очень внимательный мужчина) Аккуратно вел машину, уточнял о нашем самочувствии, а главное рассказал много всего интересного о Таджикистане и ответил на все наши вопросы. Спасибо еще раз, это был потрясающий день.
    П. с. Аврам помог нам вернуться в Ташкент на Афросиабе, купив билет на поезд за 2 часа до его отправления. Ехали с комфортом и теплыми воспоминаниями о замечательно проведённом дне.

    Благодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсияБлагодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсияБлагодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсияБлагодарим Аврама за прекрасно организованную экскурсию. Мы сомневались ехать или нет, несмотря на то, что экскурсия
  • Я
    Яна
    4 ноября 2025
    Самарканд для искушённых путешественников
    Нашу экскурсию провела замечательная Эвелина. Мои только положительные отзывы и рекомендации. Интересно, прекрасная подача материала, приятное общение) рекомендую к посещению)
    Нашу экскурсию провела замечательная Эвелина. Мои только положительные отзывы и рекомендации. Интересно, прекрасная подача материала, приятное общение) рекомендую к посещению)
  • Е
    Егор
    3 ноября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Отлично провели день, не только получили наслаждение от захватывающий видов гор и озёр, но и ощутили неповторимый колорит горного Таджикистана.
    читать дальше

    Кроме того, Аврам оказался очень отзывчивым человеком и помог с билетами на скоростной поезд в Бухару, за что ему персональная благодарность. Однозначно рекомендую!

    Отлично провели день, не только получили наслаждение от захватывающий видов гор и озёр, но и ощутили неповторимый колорит горного Таджикистана. Кроме того, Аврам оказался очень отзывчивым человеком и помог с билетами на скоростной поезд в Бухару, за что ему персональная благодарность. Однозначно рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    2 ноября 2025
    Вечерняя прогулка по Самарканду
    Очень насыщенная интересными фактами экскурсия. Сразу видно, что наш Гид очень много знает, великолепный рассказчик! Содикжон, Вам большое спасибо!)
    Очень насыщенная интересными фактами экскурсия. Сразу видно, что наш Гид очень много знает, великолепный рассказчик! Содикжон, Вам большое спасибо!)
  • К
    Колесник
    2 ноября 2025
    Профессиональная фотосессия в Самарканде
    Отличная фотосессия на площади Регистан. Все четко и профессионально. Фотографии пока не готовы, но уверена, что они отличные. Могу с уверенностью рекомендовать!
  • А
    Анна
    28 октября 2025
    Сказка вечернего Самарканда
    Очень рады, что выбрали Темура.
  • Е
    Еленa
    27 октября 2025
    Профессиональная фотосессия в Самарканде
    Фотосессия стала отличным опытом и оставила незабываемые воспоминания о Самарканде. Мы получили красивые фотографии, спасибо Дамиру за профессиональную поддержку.
    Единственным недостатком было то, что платьев, которые мы выбрали, не было в наличии, когда мы приехали.
  • К
    Ксения
    22 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Случайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут из двух дней поездки уехать
    читать дальше

    в другую страну… Какое счастье, что я рискнула и оплатила. То что там увидели, невозможно описать словами. Самое красивое и самобытное путешествие. Величественный горный Таджикистан, красота просто вопиющая!!! Озера-сказка, если кто раздумывает, даже не думайте, это нужно видеть своими глазами хотя бы один раз в жизни. Рекомендация 1000%.
    Теперь про тех, кто вас будет сопровождать.
    Более ответственных и профессиональных гидов я не встречала. Хочу выразить огромную благодарность потрясающей команде. Во-первых, замечательному Эркину, который сопровождал нас вплоть до момента пересечения границы. Забрал от отеля в договоренное время, во время пути угощал нас лепешками, дыней, организовал нам этот потрясающий десерт для дальнейшего пикника. На обратном пути также встретил на границе и довез до отеля, продолжая посвящать нас в историю удивительных мест, в которых нам удалось побывать. Вообще просто потрясающий рассказчик, душевный человек, который заряжает вас настроением. От него вы узнаете все, все, все, человек с огромным багажом знаний, профессионал в своем деле, просто без комментариев. Огромное спасибо.
    После пересечения границы нас посадили в другой автомобиль, где нашим водителем и попутчиком на озера стал просто невероятной энергетики человек Собирчон (Собир - надеюсь имя написала верно). 50% успеха поездки зависит от компании. Собир - 100%. Просто лучший из лучших, крутой, позитивный, очень разносторонний и прекрасно общается на русском. Было ощущение, что знакомы с ним сто лет, настолько комфортно было в пути, я бы ехала и ехала. На любой вопрос, даже, который еще не задали, у него есть подробный ответ-рассказ, а не монотонная заезженная скучная лекция. Всю дорогу смеялись, при том, что помимо юмора, он рассказывал действительно удивительные вещи, изумительно знает историю, профи высочайшего уровня. С ним безопасно! (а мы были с ребенком), максимально комфортно, и очень очень весело. Респект Вам от ваших попутчиков 18 октября 2025, хороших туристов и новых направлений.

    Случайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут изСлучайно наткнулась на эту экскурсию, думали брать не брать. Все-таки ехали в Узбекистан, а тут из
  • С
    Софья
    21 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Однозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всем положительным отзывам полностью присоединяюсь:
    читать дальше

    организация на высоте, а впечатления — просто незабываемые.

    Эркин — потрясающий рассказчик: увлекательно, с юмором и массой интересных деталей. Благодаря ему мы узнали столько нового об истории и природе этих мест! Увидели все семь озёр — каждое по-своему прекрасно.

    Особенно запомнились: восхитительная сладкая дыня и ароматные тёплые узбекские лепёшки; потрясающие фото, которые сделал Эркин; колорит быта таджикских деревень — это было поистине незабываемо.

    Если будете в Самарканде — обязательно съездите на эту экскурсию. Не пожалеете!

    Однозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всемОднозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всемОднозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всемОднозначно рекомендую эту экскурсию! Выбрала её по отзывам — и ни разу не пожалела. Ко всем
  • О
    Ольга
    20 октября 2025
    Хафткул: семь удивительных озёр
    Присоединяюсь ко всем восхищённым отзывам об этой замечательной поездке к озёрам! С нами был Эркин, очень приятный человек и настоящий
    читать дальше

    увлечённый своим делом гид. Водителем был Бободжон, который лихо доставлял нас везде первыми) В целом это потрясающая экскурсия, маленькое путешествие в край удивительной природы и удивительных людей! Всё было организовано на уровне, впечатлений и фото, сделанных Эркином, просто море! Эркин, спасибо ещё раз от души от Оли и Филиппа!)

    Присоединяюсь ко всем восхищённым отзывам об этой замечательной поездке к озёрам! С нами был Эркин, очень приятный человек и настоящий увлечённый своим делом гид. Водителем был Бободжон, который лихо доставлял нас везде первыми) В целом это потрясающая экскурсия, маленькое путешествие в край удивительной природы и удивительных людей! Всё было организовано на уровне, впечатлений и фото, сделанных Эркином, просто море! Эркин, спасибо ещё раз от души от Оли и Филиппа!)
  • е
    елена
    16 октября 2025
    Загадки великого Самарканда: вечерняя экскурсия
    Прекрасная экскурсия!
    Азиз - отличный гид и фотограф)
    Прекрасная экскурсия!
Азиз - отличный гид и фотограф)

