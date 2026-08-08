Предлагаем увидеть Самарканд с другой стороны — не через историю и достопримечательности, а через природу и простую жизнь вокруг. Наш треккинг в Миранкульские горы — про тишину, пространство и ощущение свободы.
Здесь нет толп и обязательных точек, только открытые пейзажи, холмы, горные тропы и повседневный уклад местных, который можно наблюдать со стороны.
Здесь нет толп и обязательных точек, только открытые пейзажи, холмы, горные тропы и повседневный уклад местных, который можно наблюдать со стороны.
Описание экскурсии
Миранкульские горы
Вас ждёт плавный подъём по тропам среди зелёных склонов. Здесь нет оборудованных туристических зон, только естественный рельеф и дикая природа. Вы увидите панораму горных хребтов, долин и цветущих полей (в сезон).
Тропы и повседневная жизнь
Во время маршрута нам встретятся пастухи с овцами и козами и небольшие поселения на склонах. Вы разберётесь с традиционным укладом жизни в горах.
Вы узнаете:
- какой в Самарканде ритм жизни и почему он отличается от больших городов
- как формируется местный менталитет и отношение ко времени, работе и отдыху
- что для людей здесь значит дом, семья и общение
Ориентировочный тайминг
8:00 — выезд из Самарканда
9:00 — подъём и прогулка по горам
12:00 — привал и отдых
13:00 — спуск
15:00–15:30 — возвращение в Самарканд
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на Chevrolet Cobalt, треккинговые палки, туристические сидушки
- Питание не включено. Возьмите с собой не меньше 1,5 л воды и сытный перекус. Еду можно приобрести по дороге на колоритном рынке
- Особая физическая подготовка не требуется, но ходить придётся много — пожалуйста, рассчитывайте свои силы
- С вами будет один из сопровождающих нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рустам — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 47 туристов
Я основатель небольшой команды близких по духу людей. Наша специализация — природные маршруты, нетронутая красота в шаге от привычных дорог, лёгкий треккинг, комплексные туры. Мы отведём вас в самые интересные и живописные природные уголки близ Самарканда, идеальные для прогулок, отдыха и созерцания.
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