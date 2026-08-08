Предлагаем увидеть Самарканд с другой стороны — не через историю и достопримечательности, а через природу и простую жизнь вокруг. Наш треккинг в Миранкульские горы — про тишину, пространство и ощущение свободы. Здесь нет толп и обязательных точек, только открытые пейзажи, холмы, горные тропы и повседневный уклад местных, который можно наблюдать со стороны.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Миранкульские горы

Вас ждёт плавный подъём по тропам среди зелёных склонов. Здесь нет оборудованных туристических зон, только естественный рельеф и дикая природа. Вы увидите панораму горных хребтов, долин и цветущих полей (в сезон).

Тропы и повседневная жизнь

Во время маршрута нам встретятся пастухи с овцами и козами и небольшие поселения на склонах. Вы разберётесь с традиционным укладом жизни в горах.

Вы узнаете:

какой в Самарканде ритм жизни и почему он отличается от больших городов

как формируется местный менталитет и отношение ко времени, работе и отдыху

что для людей здесь значит дом, семья и общение

Ориентировочный тайминг

8:00 — выезд из Самарканда

9:00 — подъём и прогулка по горам

12:00 — привал и отдых

13:00 — спуск

15:00–15:30 — возвращение в Самарканд

Организационные детали