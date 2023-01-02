Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару

Сравнить два вида плова, увидеть древнюю обсерваторию и побывать в «Вечном городе»

Сказочные дворцы, шумные рынки с несметным количеством восточных сладостей и пряных специй, роскошные сооружения и причудливые мозаичные узоры — встречаем Рождество на атмосферных улочках Самарканда и Бухары.

Увидим знаменитую мечеть Биби-Ханым — самую большую в Средней Азии, узнаем, как древние учёные вычисляли длину года по звёздам и как связаны российские мастера и дворец последнего Бухарского эмира Ситораи Мохи-Хоса.
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Однажды в Рождество: путешествие из Самарканда в Бухару
Ближайшие даты:
2
янв
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Карты «Мир» в Узбекистане не принимаются. Выгоднее менять наличные доллары.

Возможно участие детей с 10 лет.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 6:00
Завершение: Аэропорт Бухары, 7:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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