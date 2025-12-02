Мои заказы

Новогоднее волшебство Узбекистана: путешествие в Самарканд и Бухару

Полюбоваться мавзолеем Гур-Эмир, исследовать обсерваторию 15 века и увидеть дворец бухарского эмира
Куранты уже пробили 12, но сказка не заканчивается — приглашаем продолжить зимние праздники в Узбекистане, где история оживает в архитектуре и на древних улочках.

В Самарканде вы увидите величественный ансамбль площади
Регистан с её медресе, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и даже древнюю обсерваторию, где ещё в 15 веке учёные изучали звёзды и планеты. В Бухаре вы убедитесь, что город не зря называют музеем под открытым небом.

Грандиозная крепость Арк, торговые купола, откуда доносятся пряные ароматы, впечатляющий ансамбль Ляби-Хауз и многое другое встретятся нам здесь.

Вы прикоснётесь к наследию Шёлкового пути, ощутите колорит Востока и отдохнёте от рутины в этом небольшом, но насыщенном путешествии.

Описание тура

Организационные детали

Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну.

Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000-40000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.

Питание. Включены завтраки со 2-го по 5-й дни. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Комфортабельный минивэн или автобус с кондиционером.

Возраст участников. 10–85.

Уровень сложности. Минимальный. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Возможно проведение тура в индивидуальном формате.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Самарканд

Встретим вас в аэропорту Самарканда и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Ваше путешествие начнётся в одном из древнейших городов мира, где улицы хранят память о караванах Шёлкового пути, походах Тамерлана и научных открытиях Улугбека.

После размещения будет время отдохнуть, освоиться и почувствовать атмосферу города. Вечером можно прогуляться по его улицам, заглянуть в чайхану, где подают ароматный плов и свежие лепёшки из тандыра, или полюбоваться вечерней подсветкой куполов Регистана — символа Самарканда.

2 день

Знакомство с Самаркандом: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и обсерватория

После завтрака начнём экскурсионную программу по Самарканду. Увидим площадь Регистан с тремя медресе: Улугбека, где учились астрономы и философы; Шер-Дор с изображением тигров на портале; и Тилля-Кари, известным золотыми интерьерами.

Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Далее отправимся в мечеть Биби-Ханум, построенную Тимуром в честь супруги, и продолжим в ансамбле Шахи-Зинда — на аллее мавзолеев с мозаичными фасадами. Завершим день в обсерватории Улугбека, где сохранились остатки гигантского секстанта 15 века.

Вечером будет время прогуляться по Сиабскому базару или подняться на холм Афросиаб, чтобы увидеть панораму города.

3 день

Переезд в Бухару: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и торговые купола

Переезд в Бухару (около 300 км, 4–5 часов). По прибытии начнём экскурсию по городу, внесённому в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Первая остановка — ансамбль Ляби-Хауз с медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги, ханакой и памятником Ходже Насреддину. Посетим торговые купола 16 века, где работают ремесленники и торгуют тканями, керамикой, пряностями и сухофруктами.

Вечером разместимся в гостинице и отдохнём.

4 день

Мавзолей Саманидов, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк, дворец Ситораи Мохи-Хоса и комплекс Бахаутдина Накшбанди

Продолжим знакомство с Бухарой. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.

После отправимся за город. Первая остановка — летняя резиденция эмира Ситораи Мохи-Хоса, где сочетаются восточная и европейская архитектура. Осмотрим парадные залы, декоративные панно и дворцовые сады.

Завершим экскурсию у мемориального комплекса Бахаутдина Накшбанди — места паломничества. Вечером — свободное время.

5 день

Отъезд

На завтрак насладимся свежим хлебом с ароматным джемом, выпьем чашечку крепкого чая и отправимся в аэропорт.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$510
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Минеральная вода каждый день
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт для каждого рейса
  • Экскурсии с гидом
  • Памятные сувениры
Что не входит в цену
  • Билеты до Самарканда и обратно из Бухары
  • Обеды и ужины
  • Входные билеты на объекты экскурсий - ок. $30-33 (точная стоимость зависит от курса ЦБ РУз, поскольку оплачивается в узбекских сумах)
  • Медицинские издержки и страховка
  • Доплата за 1-местное размещение - $106 (за весь тур)
  • Дополнительная ночь в гостинице перед началом или после завершения тура - $50 (1-местный номер), $60 (2-местный номер)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Самарканда, 14:00, возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Аэропорт Бухары, 12:00, возможно другое время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Пётр
Пётр — Организатор в Самарканде
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

