Описание тура
Организационные детали
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну.
Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000-40000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Питание. Включены завтраки со 2-го по 5-й дни. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Комфортабельный минивэн или автобус с кондиционером.
Возраст участников. 10–85.
Уровень сложности. Минимальный. Программа предусматривает несложные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Виза. Не нужна для граждан РФ.
Возможно проведение тура в индивидуальном формате.
Программа тура по дням
Прибытие в Самарканд
Встретим вас в аэропорту Самарканда и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Ваше путешествие начнётся в одном из древнейших городов мира, где улицы хранят память о караванах Шёлкового пути, походах Тамерлана и научных открытиях Улугбека.
После размещения будет время отдохнуть, освоиться и почувствовать атмосферу города. Вечером можно прогуляться по его улицам, заглянуть в чайхану, где подают ароматный плов и свежие лепёшки из тандыра, или полюбоваться вечерней подсветкой куполов Регистана — символа Самарканда.
Знакомство с Самаркандом: площадь Регистан, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум и обсерватория
После завтрака начнём экскурсионную программу по Самарканду. Увидим площадь Регистан с тремя медресе: Улугбека, где учились астрономы и философы; Шер-Дор с изображением тигров на портале; и Тилля-Кари, известным золотыми интерьерами.
Посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу Тамерлана. Далее отправимся в мечеть Биби-Ханум, построенную Тимуром в честь супруги, и продолжим в ансамбле Шахи-Зинда — на аллее мавзолеев с мозаичными фасадами. Завершим день в обсерватории Улугбека, где сохранились остатки гигантского секстанта 15 века.
Вечером будет время прогуляться по Сиабскому базару или подняться на холм Афросиаб, чтобы увидеть панораму города.
Переезд в Бухару: ансамбль Ляби-Хауз, медресе Кукельдаш и торговые купола
Переезд в Бухару (около 300 км, 4–5 часов). По прибытии начнём экскурсию по городу, внесённому в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Первая остановка — ансамбль Ляби-Хауз с медресе Кукельдаш и Нодир-Диван-Беги, ханакой и памятником Ходже Насреддину. Посетим торговые купола 16 века, где работают ремесленники и торгуют тканями, керамикой, пряностями и сухофруктами.
Вечером разместимся в гостинице и отдохнём.
Мавзолей Саманидов, мечеть Боло-Хауз и крепость Арк, дворец Ситораи Мохи-Хоса и комплекс Бахаутдина Накшбанди
Продолжим знакомство с Бухарой. Посетим мавзолеи Саманидов и Чашма-Аюб с целебным источником. Увидим комплекс Боло-Хауз с колонной мечетью у пруда и поднимемся на крепость Арк — бывшую цитадель эмира. Продолжим в ансамбле Пои-Калян, посетим медресе Абдулазиз-хана с богатым декором и строгую постройку медресе Улугбека.
После отправимся за город. Первая остановка — летняя резиденция эмира Ситораи Мохи-Хоса, где сочетаются восточная и европейская архитектура. Осмотрим парадные залы, декоративные панно и дворцовые сады.
Завершим экскурсию у мемориального комплекса Бахаутдина Накшбанди — места паломничества. Вечером — свободное время.
Отъезд
На завтрак насладимся свежим хлебом с ароматным джемом, выпьем чашечку крепкого чая и отправимся в аэропорт.
Стоимость тура
|Стандартный билет
|$510
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Минеральная вода каждый день
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт для каждого рейса
- Экскурсии с гидом
- Памятные сувениры
Что не входит в цену
- Билеты до Самарканда и обратно из Бухары
- Обеды и ужины
- Входные билеты на объекты экскурсий - ок. $30-33 (точная стоимость зависит от курса ЦБ РУз, поскольку оплачивается в узбекских сумах)
- Медицинские издержки и страховка
- Доплата за 1-местное размещение - $106 (за весь тур)
- Дополнительная ночь в гостинице перед началом или после завершения тура - $50 (1-местный номер), $60 (2-местный номер)