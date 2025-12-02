Встретим вас в аэропорту Самарканда и отвезём в отель. Заселение с 14:00. Ваше путешествие начнётся в одном из древнейших городов мира, где улицы хранят память о караванах Шёлкового пути, походах Тамерлана и научных открытиях Улугбека.

После размещения будет время отдохнуть, освоиться и почувствовать атмосферу города. Вечером можно прогуляться по его улицам, заглянуть в чайхану, где подают ароматный плов и свежие лепёшки из тандыра, или полюбоваться вечерней подсветкой куполов Регистана — символа Самарканда.