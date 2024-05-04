И Иван

Очень интересная и познавательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Самару, море полезной и позноватательной информации, как о Шахризабсе так и об обычаях и культуре. Обед, барашек в тандыре вообще огонь. Нам все очень понравилось, рекомендуем!