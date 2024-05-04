Дворец Ак-Сарай – экскурсии в Самарканде

Найдено 3 экскурсии в категории «Дворец Ак-Сарай» в Самарканде на русском языке, цены от $100. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
В Шахрисабз - на Родину Амира Темура
8 отзывов
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
23 отзыва
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
14 фев в 09:00
$110 за всё до 4 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
9 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
$140 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    4 мая 2024
    В Шахрисабз - на Родину Амира Темура
    Очень интересная и познавательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Самару, море полезной и позноватательной информации, как о Шахризабсе так и об обычаях и культуре. Обед, барашек в тандыре вообще огонь. Нам все очень понравилось, рекомендуем!
  • Е
    Елена
    11 апреля 2024
    В Шахрисабз - на Родину Амира Темура
    Отличная экскурсия, посмотрели горы, перевалы, г. Шахрисабз, пообедали вкусным барашком из тандыра с видом на горы.

Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Дворец Ак-Сарай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Самарканде
В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В Шахрисабз - на Родину Амира Темура
  2. Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
  3. Поездка в горы Шахрисабза
Какие места ещё посмотреть в Самарканде
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Мечеть Биби-Ханым
  2. Площадь Регистан
  3. Самое главное
  4. Сиабский Базар
  5. Некрополь Шахи Зинда
  6. Обсерватория Улугбека
  7. Восточный базар
  8. Захоронение святого Даниил
  9. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Самарканду в феврале 2025
Сейчас в Самарканде в категории "Дворец Ак-Сарай" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 140. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Экскурсии на русском языке в Самарканде (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Дворец Ак-Сарай», 40 ⭐ отзывов, цены от $100. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель