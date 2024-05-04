7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Шахрисабз: в гости к Амиру Темуру из Самарканда
Погрузитесь в историю Великого Амира, увидев родину правителя, его резиденцию и усыпальницу
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
14 фев в 09:00
$100 за всё до 4 чел.
7 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадочный Шахрисабз и плато дьявола
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 08:00
Завтра в 08:00
14 фев в 09:00
$110 за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Поездка в горы Шахрисабза
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 10:00
Завтра в 10:00
14 фев в 10:00
$140 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван4 мая 2024Очень интересная и познавательная экскурсия. Отдельное спасибо гиду Самару, море полезной и позноватательной информации, как о Шахризабсе так и об обычаях и культуре. Обед, барашек в тандыре вообще огонь. Нам все очень понравилось, рекомендуем!
- ЕЕлена11 апреля 2024Отличная экскурсия, посмотрели горы, перевалы, г. Шахрисабз, пообедали вкусным барашком из тандыра с видом на горы.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Дворец Ак-Сарай»
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