Мы с вами перенесёмся в особый Самарканд: город интриг, заговоров и борьбы за власть — всё это сюжеты из реальных событий 15 века. Каждая локация — площадь Регистан, обсерватория Улугбека, мавзолей Гур-Эмир — как новый эпизод сериала, который вы будете ждать с нетерпением. В повествовании сплетутся драмы и трагедии, а город станет экраном, от которого вы не сможете отвести взгляд.

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Можно с детьми

Ваш гид в Самарканде

Описание экскурсии

Серия 1. «Империя страха»

Локация: площадь Регистан

Главная тема: власть через демонстрацию силы

Что обсудим:

публичные казни как часть государственной политики

архитектуру как инструмент пропаганды: масштаб, симметрию, доминирование над человеком

надписи и орнаменты — визуальный месседж: «Знание = власть», «Вера = порядок»

Серия 2. «Принц, который смотрел на звёзды»

Локация: обсерватория Улугбека

Главная тема: Улугбек — не воин, а учёный. Не завоеватель, а астроном. И это стало его слабостью

Что обсудим:

в чём была трагедия Улугбека

может ли интеллектуал удержать власть

почему элита часто боится просвещения

Серия 3. «После смерти сильнее»

Локация: мавзолей Гур-Эмир

Главная тема: культ личности и страх даже после смерти

Что обсудим:

проклятие Тимура — существовало или нет

отцы и сыновья в борьбе за престол

религия против науки

Самарканд как столица амбиций

Организационные детали