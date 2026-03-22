Мы с вами перенесёмся в особый Самарканд: город интриг, заговоров и борьбы за власть — всё это сюжеты из реальных событий 15 века.
Каждая локация — площадь Регистан, обсерватория Улугбека, мавзолей Гур-Эмир — как новый эпизод сериала, который вы будете ждать с нетерпением.
В повествовании сплетутся драмы и трагедии, а город станет экраном, от которого вы не сможете отвести взгляд.
Каждая локация — площадь Регистан, обсерватория Улугбека, мавзолей Гур-Эмир — как новый эпизод сериала, который вы будете ждать с нетерпением.
В повествовании сплетутся драмы и трагедии, а город станет экраном, от которого вы не сможете отвести взгляд.
Описание экскурсии
Серия 1. «Империя страха»
Локация: площадь Регистан
Главная тема: власть через демонстрацию силы
Что обсудим:
- публичные казни как часть государственной политики
- архитектуру как инструмент пропаганды: масштаб, симметрию, доминирование над человеком
- надписи и орнаменты — визуальный месседж: «Знание = власть», «Вера = порядок»
Серия 2. «Принц, который смотрел на звёзды»
Локация: обсерватория Улугбека
Главная тема: Улугбек — не воин, а учёный. Не завоеватель, а астроном. И это стало его слабостью
Что обсудим:
- в чём была трагедия Улугбека
- может ли интеллектуал удержать власть
- почему элита часто боится просвещения
Серия 3. «После смерти сильнее»
Локация: мавзолей Гур-Эмир
Главная тема: культ личности и страх даже после смерти
Что обсудим:
- проклятие Тимура — существовало или нет
- отцы и сыновья в борьбе за престол
- религия против науки
- Самарканд как столица амбиций
Организационные детали
- Между локациями перемещаемся на комфортабельном авто Kia или Chevrolet
- Дополнительно оплачиваются входные билеты — $15 за чел.
- За доплату можно организовать экскурсию на минивэне для большего числа участников (до 10 человек) — детали в переписке
ежедневно в 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$80
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 00:00, 00:30, 01:00, 01:30, 02:00, 02:30, 03:00, 03:30, 04:00, 04:30, 05:00, 05:30, 06:00, 06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30, 23:00 и 23:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фируз — ваш гид в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я коренной самаркандец. Город показываю не парадный, а настоящий, с его доброй восточной душой. Встречаю путешественников с искренним гостеприимством и провожаю уже с тёплыми воспоминаниями и впечатлениями. Экскурсии со мной — это душевные разговоры на одном дыхании. С нетерпением жду нашей встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Замечательная экскурсия! Узнали много нового даже в тех местах, где мы уже были с экскурсиями. Глубже познакомились с выдающимися историческими деятелями, посетили знаковые места. А так же прикоснулись к атмосфере современного Узбекистана. Спасибо!
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