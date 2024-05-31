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Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия

Увидеть главные достопримечательности города и получить шикарные снимки на память
Самарканд — легендарный город на Великом шёлковом пути, столица империи Тамерлана.

Мы посетим фамильную усыпальницу Тимуридов, погрузимся в легенды мечети Биби-Ханым и прогуляемся по колоритным улочкам Старого города.

А на главной площади Регистан к нам на час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас яркую душевную фотосессию.
5
3 отзыва
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия
Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия

Описание фото-прогулки

Визитные карточки Самарканда

Вы посетите самые-самые места города:

Мавзолей Гур-Эмир. Фамильная усыпальница династии Тимуридов и один из самых красивых памятников древнего города. Я расшифрую особенности его архитектуры.

Площадь Регистан. Центральная площадь Самарканда, где возвышаются гордые минареты трех медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Я поясню, что такое медресе, для чего они строились и какую роль играют в наши дни.

Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая мечеть Средней Азии, возведённая в далёком 15 веке. Вы полюбуетесь её величественными голубыми куполами и узнаете, кому она посвящена (осмотр снаружи).

Профессиональная фотосессия

На площади Регистан к нам на 1 час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас полноценную фотосессию на фоне сказочной восточной архитектуры. Он поможет вам почувствовать себя перед камерой легко и комфортно, подберёт самые эффектные и выгодные ракурсы. Итогом станут роскошные снимки, которые будут напоминать о вашем путешествии.

Организационные детали

  • Билет на фотосъёмку, входные билеты, наряды и профессиональная фотосессия включены в стоимость
  • Фотосессия проходит на камеру Sony Alpha 7R III
  • Вы получите более 50 обработанных фото на почту в течение 5 рабочих дней
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около $6 c человека
  • По запросу я готов скорректировать маршрут
  • Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 2281 туриста
Мы Шохрух и Дониёр, организаторы команды гидов в Самарканде. С детства влюблены в историю этого удивительного города и теперь хотим делиться его тайнами и красотой с гостями. В нашей команде —
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профессиональные гиды, которые знают эти края не только по учебникам, но и по живым рассказам местных жителей. Мы проведём вас по древним улицам, покажем знаменитые памятники и скрытые жемчужины, расскажем легенды и традиции, делающие город уникальным. Наша цель — не просто показать Самарканд, а подарить настоящее путешествие во времени. Вы окунётесь в атмосферу древности, почувствуете дух города, узнаете удивительные истории и обычаи. Мы сделаем всё, чтобы воспоминания о Самарканде остались яркими и тёплыми!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Елена
Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
Шохрух был вежлив и приятен с самого начала общения в вотсап, экскурсия очень понравилась, нас никто не торопил, но при этом
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Шохрух интересно отвечал на все наши вопросы, рассказал очень много интересного про историю Самарканда❤️ Огромный + что Шохрух еще прекрасно фотографирует и снимает видео, осталось много красивых кадров со всех мест!
Фотосессия в Регистане была великолепной! Всем уделили внимание и все остались счастливые с прекрасной памятью об этой чудесной стране😍 Да что говорить, просто посмотрите фото🤩

Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
Заказывала экскурсию в свой день рождения, нас было 7 подруг)
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Marina
Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$).
Сама экскурсия проходит пешком, между объектами передвижение на такси.
Шохрух отличный рассказчик, хорошо преподносит исторический материал, интересно и познавательно).
Большое спасибо 🙏
Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$).
Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$).
Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$).
Фотосессия - отличный аттракцион)). Весело и интересно. Единственное надо учитывать что аренда одного костюма женского стоит 500 000 сум (40$).
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Л
Огромнейшее спасибо Шохруху за знакомство с Самаркандом. Шохрух - невероятно интеллигентный, умный, тактичный человек, мы просто не могли себя заставить расстаться с ним. Очень классный формат экскурсии с фотосессией. Нам
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понравилось все, и даже не думайте, что сможете узнать город и столько всего интересного самостоятельно без гида - это не возможно! обязательно путешествуйте с местными гидами - это по настоящему погружение в город, культуру и историю!

Огромнейшее спасибо Шохруху за знакомство с Самаркандом. Шохрух - невероятно интеллигентный, умный, тактичный человек, мы просто
Огромнейшее спасибо Шохруху за знакомство с Самаркандом. Шохрух - невероятно интеллигентный, умный, тактичный человек, мы просто
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