Самарканд: обзорная экскурсия + профессиональная фотосессия (в группе)

Мавзолей Гур-Эмир. Фамильная усыпальница династии Тимуридов и один из самых красивых памятников древнего города. Я расшифрую особенности его архитектуры.
Площадь Регистан. Центральная площадь Самарканда, где возвышаются гордые минареты трех медресе: Улугбека, Шер-Дор и Тилля-Кори. Я поясню, что такое медресе, для чего они строились и какую роль играют в наши дни.
Мечеть Биби-Ханым. Крупнейшая мечеть Средней Азии, возведённая в далёком 15 веке. Вы полюбуетесь её величественными голубыми куполами и узнаете, кому она посвящена.
Профессиональная фотосессия
На площади Регистан к нам на 1 час присоединится профессиональный фотограф и проведёт для вас полноценную фотосессию на фоне сказочной восточной архитектуры. Он поможет вам почувствовать себя перед камерой легко и комфортно, подберёт самые эффектные и выгодные ракурсы. Итогом станут роскошные снимки, которые будут напоминать о вашем путешествии.
Организационные детали
Билет на фотосъёмку на площади и профессиональная фотосессия включены в стоимость. Вы получите более 50 обработанных фото на почту в течение 5 рабочих дней.
На площади Регистан есть возможность арендовать национальные костюмы для фотосессии — 10-60$
Входные билеты оплачиваются дополнительно. Их общая стоимость — около 10$ c человека.
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У мавзолея Гур-Эмир
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00 и 15:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохрух — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 1345 туристов
Мы — Шохрух и Дониёр, организаторы команды гидов в Самарканде. С детства увлекаемся историей этого удивительного города, а теперь наша цель — делиться его тайнами и красотой с гостями. В читать дальше
команде работают профессиональные гиды, знающие Самарканд не только по учебникам, но и по живым рассказам местных жителей. Проведём вас по древним улицам, покажем знаменитые достопримечательности и спрятанные жемчужины, расскажем легенды и традиции, которые делают этот город уникальным.
Наша задача — не просто показать город, а подарить настоящее путешествие во времени. Вы окунётесь в атмосферу древнего Самарканда, почувствуете его дух, узнаете удивительные истории и традиции. Сделаем всё, чтобы воспоминания о Самарканде были яркими и тёплыми!