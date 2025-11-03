Мои заказы

Там, где застыла история: автоэкскурсия по Самарканду

Погрузитесь в мир Самарканда, где история оживает на каждом шагу. Автоэкскурсия подарит незабываемые впечатления и откроет секреты древнего города
На автоэкскурсии по Самарканду путешественники увидят ключевые достопримечательности города. Мавзолей Гур-Эмир расскажет о величии Тамерлана, а площадь Регистан впечатлит своей архитектурой. В некрополе Шахи-Зинда можно насладиться уникальными мозаиками.

Соборная мечеть Биби-Ханум удивит своими изразцами, а мечеть Хазрет-Хызр погрузит в историю религиозных традиций. Гид поведает мифы и легенды, раскрывая секреты прошлого и настоящего
18 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортабельное авто
  • 🏛 Исторические памятники
  • 🕌 Величественные мечети
  • 🗺 Увлекательные истории
  • 🎨 Архитектурные шедевры
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Площадь Регистан
  • Соборная мечеть Биби-Ханум
  • Некрополь Шахи-Зинда
  • Мечеть Хазрет-Хызр

Описание экскурсии

  • Мавзолей Гур-Эмир — символ величия и бессмертия. Вы увидите архитектурный шедевр начала 15 века, ставший последним пристанищем Тамерлана и его потомков
  • Площадь Регистан. Вы рассмотрите мавзолей Шейбанидов и барсов, украшающих медресе. Посетите Золотую мечеть и узнаете, какие хитрости использовались во время её строительства
  • Соборная мечеть Биби-Ханум — грандиозное здание, украшенное изразцами и росписями
  • Некрополь Шахи-Зинда. История и архитектура здесь сплетаются в единое целое. Вы насладитесь узорами и погрузитесь в мир тишины и размышлений
  • Мечеть Хазрет-Хызр. Возведена в начале 19 века на фундаменте первой мечети в Самарканде, а та — на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма

По пути гид даст вам основную информацию о древнем городе и достопримечательностях на маршруте. Обратит ваше внимание на незаметные детали, расскажет мифы и легенды.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 Pro, Chevrolet Captiva, Hyundai H-1 Starex, Kia Carnival или Toyota Hiace в зависимости от размера группы
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
  • Отдельно оплачиваются входные билеты во все достопримечательности — примерно $16 за чел. и обед в центре плова — $6 за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2192 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

Н
Наталья
3 ноя 2025
Огромное спасибо Акобиру за прекрасно организованную экскурсию. Все очень понравилось, интересная подача материала, хорошо построенный маршрут, комфортный автомобиль. Очень во время обед в центре плова, была возможность отдохнуть. Гид посоветовал, где лучше купить сувениры, зашли на Сиабский базар. Обязательно порекомендую друзьям!
А
Александр
23 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за потрясающую прогулку по древнему Самарканду! Бахадур сумел превратить обычную экскурсию в увлекательное путешествие сквозь века. Его рассказы были полны интересных фактов, историй и
читать дальше

забавных моментов, благодаря чему мы почувствовали себя настоящими исследователями прошлого.
Его умение преподнести материал доступно и весело сделало нашу поездку незабываемой. Каждый уголок города оживал перед нашими глазами благодаря его ярким описаниям и юмору. Мы узнали много нового о культуре, истории и традициях Узбекистана, погрузившись в атмосферу древней цивилизации.
Спасибо вам огромное за ваш труд и профессионализм! Вы сделали наше пребывание в Самарканде особенным и запоминающимся событием!
Рекомендую всем, кто планирует посетить этот удивительный город, обязательно воспользоваться услугами этого талантливого гида!

А
Алла
11 окт 2025
Нашу экскурсию проводила Диёра. Очень приятная и весёлая девушка-гид. В первые же минуты кажется, что мы уже давно знакомы. Диёра рассказала нам про обычаи, традиции и блюда Самаркандских жителей. Угостила
читать дальше

нас вкуснейший самой! Мы с ней побродили по старым улочкам города. Нас даже пригласила в гости гостеприимная бабушка. История её жизни - это и есть история города. Очень благодарны Диёре за эту незабываемую экскурсию!!!

Н
Наталья
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Во многом благодаря нашему замечательному гиду Бахадыру, который структурировано и с юмором преподнес нам исторические факты. Мы брали начало в 16.30, чтобы посмотреть ещё и вечерний город- понравился
читать дальше

такой формат. Ночью очень красиво подсвечены мавзолей! На удивление, даже через несколько дней мы все помним☺️Между локациями нас перевозили на комфортабельном микроавтобусе с доброжелательным водителем, с которым мы поболтали о жизни☺️. После экскурсии нас любезно довезли до ресторана. Наш гид организовал нам столик хотя было много народа. Помог с меню и вином. Спасибо за возможность узнать ваш прекрасный город со всех сторон! Удачи!!

Ю
Юлия
25 сен 2025
Нашим гидом был Бахадур. Отличный рассказчик, настоящий артист! Очень интересно, с юмором рассказал нам обо всех основных достопримечательностях, о нравах и обычаях города.
Провели прекрасный день в его компании.
За выбор ресторана отдельное спасибо!
V
Vica
20 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Самарканду. Нашим гидом был Бахадур. Бахадур замечательный рассказчик и очень любит свой город и его историю. Мы узнали много интересного и с удовольствием окунулись в историю и атмосферу прекрасного Самарканда с его величественной архитектурой и историей. Очень рекомендуем!
О
Осинникова
8 сен 2025
Замечательная экскурсия, прекрасный гид Бахадур! Очень интересно и познавательно прошло время в Самарканде, погрузились в историю и культуру. Прогулялись по самым красивым местам, впечатлились древней архитектурой. Рекомендую!
Е
Екатерина
5 сен 2025
Очень благодарна организатору, гиду Левону и водителю за потрясающую экскурсию! Нам понравилось абсолютно всё. Каждая мелочь маршрута была продумана для комфорта туристов! Очень комфортный автомобиль, подготовленная для каждого туриста вода,
читать дальше

кондиционирование, вежливость водителя, покупка билетов на территорию архитектурных памятников. Ну, а подача истории Самарканда от Левона выше всех похвал! Приятно, когда экскурсию проводит по-настоящему увлеченный своим делом человек, прекрасно владеющий материалом и красивой речью. Уверена, что мы выбрали самое лучшее предложение в Самарканде! Спасибо!

Н
Нина
26 авг 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Бахадур — настоящий профессионал и знаток истории, который умеет рассказывать интересно и увлекательно. Его великолепное чувство юмора сделало путешествие не только
читать дальше

познавательным, но и невероятно живым и лёгким.

Посетили мавзолей «Гур-Эмир», величественную площадь Регистан, некрополь Шахи-Зинда и мечеть Хазрет-Хызр. Каждая локация впечатляет своей красотой и историей, а благодаря рассказам Бахадура мы увидели их с совершенно другой стороны.

От души рекомендуем эту экскурсию всем, кто хочет почувствовать атмосферу Самарканда.

Е
Елена
21 авг 2025
Все очень понравилось! Красиво, величественно! Гид Левон очень хорошо осведомлен историей, кроме экскурсионной темы можно поговорить и на отвлеченные. Все было безопасно и с заботой👍
Мария
Мария
17 июл 2025
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность организатору тура Давлату и нашему экскурсоводу Бахадуру. Наша прогулка по городу прошла на одном дыхании! Было очень много интересной исторической информации. Самарканд поразил своей красотой,
читать дальше

чистотой и гостеприимством! Несмотря на сильную жару нам было очень комфортно, так как между достопримечательностями мы передвигались на авто в котором всегда была вода:)) мы с удовольствием вернемся! Желаю оставаться такими же пунктуальными и внимательными к туристам! Всех благ!

И
Ирина
9 июл 2025
Экскурсия была очень интересной, информативной и при этом очень комфортной! Спасибо.
Л
Лилия
13 июн 2025
Отличная экскурсия, рекомендую! Интересно и познавательно))
М
Мария
8 июн 2025
6 июня 2025г. я побывала на индивидуальной экскурсии по Самарканду, и я просто обязана поделиться своими впечатлениями! Гид, Бахадур, составил мне прекрасную компанию: рассказывал с юмором и увлечением, делал много
читать дальше

интересных акцентов на деталях, которые помогали совершить deep dive в историю. А еще оказался крутым фотографом (это было очень приятным бонусом).
Про саму программу: первый плюс - гид с водителем забрали меня прямо с жд вокзала на комфортабельном авто. Вся экскурсия была очень "не напряжной", как прогулка со старым другом по прекраснейшим историческим местам Самарканда. После нее не возможно не влюбится в этот город, в его историю, его героев и в его красоту.
Отдельно отмечу, что специально планировала экскурсию на вторую половину дня (экскурсия длилась примерно с 16.30 до 21.30), чтобы не ходить по жаре. Помимо отсутствия жары получила еще и приятный бонус в виде маленького количества людей на объектах в вечернее время и потрясающие фоточки в свете софитов.
Я бы однозначно порекомендовала эту экскурсию всем, кто планирует поездку в Самарканд. Программа отлично организована. Спасибо!

С
Софья
28 мая 2025
Я осталась в полном восторге от экскурсии по Самарканду! Всё понравилось — от самого начала до самого прощания. Особенно хочу отметить работу гида: его информация о городе и его достопримечательностях
читать дальше

была очень объемной, интересной и увлекательной. Благодаря нему я окунулась в настоящую восточную сказку, почувствовала атмосферу этого удивительного города. Также сделала много красивых фотографий, чтобы запомнить все яркие мгновения этого путешествия. Спасибо за незабываемые впечатления!

