На автоэкскурсии по Самарканду путешественники увидят ключевые достопримечательности города. Мавзолей Гур-Эмир расскажет о величии Тамерлана, а площадь Регистан впечатлит своей архитектурой. В некрополе Шахи-Зинда можно насладиться уникальными мозаиками.
Соборная мечеть Биби-Ханум удивит своими изразцами, а мечеть Хазрет-Хызр погрузит в историю религиозных традиций. Гид поведает мифы и легенды, раскрывая секреты прошлого и настоящего
5 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортабельное авто
- 🏛 Исторические памятники
- 🕌 Величественные мечети
- 🗺 Увлекательные истории
- 🎨 Архитектурные шедевры
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Соборная мечеть Биби-Ханум
- Некрополь Шахи-Зинда
- Мечеть Хазрет-Хызр
Описание экскурсии
- Мавзолей Гур-Эмир — символ величия и бессмертия. Вы увидите архитектурный шедевр начала 15 века, ставший последним пристанищем Тамерлана и его потомков
- Площадь Регистан. Вы рассмотрите мавзолей Шейбанидов и барсов, украшающих медресе. Посетите Золотую мечеть и узнаете, какие хитрости использовались во время её строительства
- Соборная мечеть Биби-Ханум — грандиозное здание, украшенное изразцами и росписями
- Некрополь Шахи-Зинда. История и архитектура здесь сплетаются в единое целое. Вы насладитесь узорами и погрузитесь в мир тишины и размышлений
- Мечеть Хазрет-Хызр. Возведена в начале 19 века на фундаменте первой мечети в Самарканде, а та — на месте почитаемого согдийцами зороастрийского храма
По пути гид даст вам основную информацию о древнем городе и достопримечательностях на маршруте. Обратит ваше внимание на незаметные детали, расскажет мифы и легенды.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Chery Tiggo 7 Pro, Chevrolet Captiva, Hyundai H-1 Starex, Kia Carnival или Toyota Hiace в зависимости от размера группы
- Программа подойдёт взрослым и детям с 7 лет
- Отдельно оплачиваются входные билеты во все достопримечательности — примерно $16 за чел. и обед в центре плова — $6 за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Давлат — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2192 туристов
Приветствую! Я организатор туров по Узбекистану. С радостью и гордостью предлагаю вам незабываемые приключения в этой удивительной стране. С командой опытных гидов мы создаём идеальные маршруты, чтобы вы могли познакомиться с культурой, историей и природой Узбекистана. Наши туры спланированы так, чтобы вы могли увидеть максимум достопримечательностей и насладиться каждым моментом, не тратя много времени и средств.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Н
Наталья
3 ноя 2025
Огромное спасибо Акобиру за прекрасно организованную экскурсию. Все очень понравилось, интересная подача материала, хорошо построенный маршрут, комфортный автомобиль. Очень во время обед в центре плова, была возможность отдохнуть. Гид посоветовал, где лучше купить сувениры, зашли на Сиабский базар. Обязательно порекомендую друзьям!
А
Александр
23 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за потрясающую прогулку по древнему Самарканду! Бахадур сумел превратить обычную экскурсию в увлекательное путешествие сквозь века. Его рассказы были полны интересных фактов, историй и
А
Алла
11 окт 2025
Нашу экскурсию проводила Диёра. Очень приятная и весёлая девушка-гид. В первые же минуты кажется, что мы уже давно знакомы. Диёра рассказала нам про обычаи, традиции и блюда Самаркандских жителей. Угостила
Н
Наталья
11 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Во многом благодаря нашему замечательному гиду Бахадыру, который структурировано и с юмором преподнес нам исторические факты. Мы брали начало в 16.30, чтобы посмотреть ещё и вечерний город- понравился
Ю
Юлия
25 сен 2025
Нашим гидом был Бахадур. Отличный рассказчик, настоящий артист! Очень интересно, с юмором рассказал нам обо всех основных достопримечательностях, о нравах и обычаях города.
Провели прекрасный день в его компании.
За выбор ресторана отдельное спасибо!
V
Vica
20 сен 2025
Нам очень понравилась экскурсия по Самарканду. Нашим гидом был Бахадур. Бахадур замечательный рассказчик и очень любит свой город и его историю. Мы узнали много интересного и с удовольствием окунулись в историю и атмосферу прекрасного Самарканда с его величественной архитектурой и историей. Очень рекомендуем!
О
Осинникова
8 сен 2025
Замечательная экскурсия, прекрасный гид Бахадур! Очень интересно и познавательно прошло время в Самарканде, погрузились в историю и культуру. Прогулялись по самым красивым местам, впечатлились древней архитектурой. Рекомендую!
Е
Екатерина
5 сен 2025
Очень благодарна организатору, гиду Левону и водителю за потрясающую экскурсию! Нам понравилось абсолютно всё. Каждая мелочь маршрута была продумана для комфорта туристов! Очень комфортный автомобиль, подготовленная для каждого туриста вода,
Н
Нина
26 авг 2025
Мы остались в полном восторге от экскурсии! Наш гид Бахадур — настоящий профессионал и знаток истории, который умеет рассказывать интересно и увлекательно. Его великолепное чувство юмора сделало путешествие не только
Е
Елена
21 авг 2025
Все очень понравилось! Красиво, величественно! Гид Левон очень хорошо осведомлен историей, кроме экскурсионной темы можно поговорить и на отвлеченные. Все было безопасно и с заботой👍
Мария
17 июл 2025
Здравствуйте! Хочу выразить огромную благодарность организатору тура Давлату и нашему экскурсоводу Бахадуру. Наша прогулка по городу прошла на одном дыхании! Было очень много интересной исторической информации. Самарканд поразил своей красотой,
И
Ирина
9 июл 2025
Экскурсия была очень интересной, информативной и при этом очень комфортной! Спасибо.
Л
Лилия
13 июн 2025
Отличная экскурсия, рекомендую! Интересно и познавательно))
М
Мария
8 июн 2025
6 июня 2025г. я побывала на индивидуальной экскурсии по Самарканду, и я просто обязана поделиться своими впечатлениями! Гид, Бахадур, составил мне прекрасную компанию: рассказывал с юмором и увлечением, делал много
С
Софья
28 мая 2025
Я осталась в полном восторге от экскурсии по Самарканду! Всё понравилось — от самого начала до самого прощания. Особенно хочу отметить работу гида: его информация о городе и его достопримечательностях
