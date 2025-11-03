читать дальше

интересных акцентов на деталях, которые помогали совершить deep dive в историю. А еще оказался крутым фотографом (это было очень приятным бонусом).

Про саму программу: первый плюс - гид с водителем забрали меня прямо с жд вокзала на комфортабельном авто. Вся экскурсия была очень "не напряжной", как прогулка со старым другом по прекраснейшим историческим местам Самарканда. После нее не возможно не влюбится в этот город, в его историю, его героев и в его красоту.

Отдельно отмечу, что специально планировала экскурсию на вторую половину дня (экскурсия длилась примерно с 16.30 до 21.30), чтобы не ходить по жаре. Помимо отсутствия жары получила еще и приятный бонус в виде маленького количества людей на объектах в вечернее время и потрясающие фоточки в свете софитов.

Я бы однозначно порекомендовала эту экскурсию всем, кто планирует поездку в Самарканд. Программа отлично организована. Спасибо!