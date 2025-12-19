Мы сделаем дорогу из одного города в другой проще и приятнее — станем тем самым живописным «мостом» между Самаркандом и сказочным Шахрисабзом.
Вас ждёт комфортная поездка на авто с опытным водителем, панорамы горных перевалов, красивые кадры для семейного альбома и местные угощения — баранина из тандыра.
Описание трансфер
Опытный и вежливый водитель встретит вас точно в назначенное время — на вокзале, в отеле или в аэропорту — и с комфортом довезёт до Шахрисабза через живописный перевал Тахтакарача. По пути вы сможете рассчитывать на:
- подсказки по маршруту
- лучшие ракурсы для фото в красивых местах
- советы, где готовят самую вкусную баранину
- остановки в нужных точках — без спешки и лишнего стресса
В Шахрисабзе у вас будет до 3 часов для самостоятельного осмотра главных достопримечательностей. Водитель поможет сориентироваться, подскажет удобный маршрут и после прогулки отвезёт вас обратно в Самарканд.
Организационные детали
- В стоимость входят услуги водителя, бутылка минеральной воды на каждого участника и салфетки
- Трансфер можно организовать для большего количества путешественников и до других точек (детали уточняйте в личном сообщении)
- Трансфер осуществляется на электромобиле BYD SONG PRO или автомобилях марки Chevrolet Lacetti/Captiva/Tracker, а также микроавтобусах Hyundai Starex/Staria
- Дорога в один конец из Самарканда в Шахрисабз занимает от 1,5-2 часов (200 км туда и обратно)
- С вами будет водитель с опытом работы более 20 лет
- При бронировании напишите, будут ли с вами дети
- Остаток стоимости можно внести в местной валюте, долларах или евро. При необходимости мы поможем с обменом
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Самарканде
Я историк искусств и лицензированный гид-экскурсовод. профессионально влюбляю в Самарканд! Легко и просто, с юмором и в непринуждённой атмосфере, рассказываю об истории и самаркандской жизни. Вместе с командой мы проводим трансферы и прекрасные мастер-классы по национальным узбекским блюдам. Жду вас на моих экскурсиях и до скорой встречи в Самарканде!
