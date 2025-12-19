Мы сделаем дорогу из одного города в другой проще и приятнее — станем тем самым живописным «мостом» между Самаркандом и сказочным Шахрисабзом. Вас ждёт комфортная поездка на авто с опытным водителем, панорамы горных перевалов, красивые кадры для семейного альбома и местные угощения — баранина из тандыра.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание трансфер

Опытный и вежливый водитель встретит вас точно в назначенное время — на вокзале, в отеле или в аэропорту — и с комфортом довезёт до Шахрисабза через живописный перевал Тахтакарача. По пути вы сможете рассчитывать на:

подсказки по маршруту

лучшие ракурсы для фото в красивых местах

советы, где готовят самую вкусную баранину

остановки в нужных точках — без спешки и лишнего стресса

В Шахрисабзе у вас будет до 3 часов для самостоятельного осмотра главных достопримечательностей. Водитель поможет сориентироваться, подскажет удобный маршрут и после прогулки отвезёт вас обратно в Самарканд.

Организационные детали