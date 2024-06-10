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Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде.



В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы.



А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.