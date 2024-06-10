Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — все это о неповторимом Самарканде.
В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы.
А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.
В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы.
А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
Что вас ожидает:
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Комплекс Шахи-Зинда
- Также по желанию можем посетить загородные памятники:
- Бумажную фабрику «Конигил Мерос»
- Фабрику шёлковых ковров ручной работы
Описание экскурсии
Ровесник Рима и Вавилона, сердце Великого шелкового пути, столица империи династии Темуридов, жемчужина Востока — всё это о неповторимом Самарканде. В сопровождении исторических фактов, тайн и легенд вы исследуете главные памятники города — древние мечети, медресе и усыпальницы. А также отведаете легендарный самаркандский плов и посетите базар, где в изобилии представлены дары Азии.
По договорённости.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мавзолей Гур-Эмир
- Площадь Регистан
- Мечеть Биби-Ханым
- Сиабский базар
- Комплекс Шахи-Зинда
- Также по желанию можем посетить загородные памятники:
- Бумажную фабрику «Конигил Мерос»
- Фабрику шёлковых ковров ручной работы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты не включены в стоимость - около 20 евро с человека
- Трансфер
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Завершение: Ансамбль Шахи-Зинда
Когда и сколько длится?
Когда: По договорённости.
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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