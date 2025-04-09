Виктор — ваша команда гидов в Самарканде

Провели экскурсии для 2458 туристов

Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. Вместе с моей командой с радостью станем вашим проводником по Узбекистану и сделаем всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания.