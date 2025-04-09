Мои заказы

Знакомьтесь, Самарканд

Погрузитесь в историю Самарканда, исследуя его величественные площади и старинные мечети. Узнайте секреты местных мастеров и насладитесь атмосферой Востока
Короткая, но насыщенная прогулка по центру Самарканда откроет перед вами удивительный мир древнего Востока. Посетите площадь Регистан, символ Узбекистана, и ощутите её величие.

В арт-галерее «Счастливая птица» вы увидите, как старинные
узбекские ткани обретают новую жизнь в руках талантливых мастеров. Величественная мечеть Биби-Ханум расскажет вам о легендарной супруге Тамерлана. На Сиабском базаре вас ждёт колорит города и возможность попробовать гранатовый сок.

Завершите экскурсию на панорамной площадке мечети Хазрет-Хызр, откуда открывается захватывающий вид на Самарканд

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Площадь Регистан - символ Узбекистана
  • 🎨 Арт-галерея с уникальными изделиями
  • 🏛️ Мечеть Биби-Ханум - архитектурное чудо
  • 🛍️ Сиабский базар - колорит и вкусы
  • 🌆 Панорама города с мечети Хазрет-Хызр
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00

Что можно увидеть

  • Площадь Регистан
  • Арт-галерея «Счастливая птица»
  • Мечеть Биби-Ханум
  • Сиабский базар
  • Мечеть Хазрет-Хызр
  • Некрополь Шахи-Зинда

Описание экскурсии

  • Площадь Регистан. Главная площадь города, символ Узбекистана, архитектурный шедевр
  • Арт-галерея «Счастливая птица». Творческий мир, где старинные узбекские ткани обретают новую жизнь. В уютном дворике мы встретим талантливых мастеров за работой
  • Мечеть Биби-Ханум. Одна из самых больших мечетей Средней Азии, построенная по велению великого Тамерлана
  • Сиабский базар. Вы познакомитесь с колоритом города и по желанию попробуете гранатовый сок
  • Мечеть Хазрет-Хызр. Отсюда открывается прекрасная панорама города
  • Некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола, искусная резьба и затейливые орнаменты

Вы узнаете:

  • что происходило когда-то площади Регистан
  • где найти винтажные ткани, которым может быть больше 100 лет
  • что архитектор мечети Биби-Ханум потребовал у жены Тамерлана в обмен на завершение строительства
  • почему самаркандский хлеб остаётся мягким даже через несколько дней

Напоследок вы можете угоститься кофе, а мы посоветуем, куда пойти погулять самостоятельно.

Организационные детали

  • Все объекты мы осматриваем снаружи
  • Длина маршрута — 2 км

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2458 туристов
Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. Вместе с моей командой с радостью станем вашим проводником по Узбекистану и сделаем всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания.
Отзывы и рейтинг

Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
9 апр 2025
Гидом был Андрей! Очень красивая грамотная речь! Слушать безумно приятно! Знания обширные и глубокие, рассказывает интересно и не скучно. Рассказ приправлен легендами и цитатами из древних текстов. Прошли по основным достопримечательностям в обзорной экскурсии. Рады, что нам так повезло с Андреем, всем рекомендуем!

Входит в следующие категории Самарканда

