Короткая, но насыщенная прогулка по центру Самарканда откроет перед вами удивительный мир древнего Востока. Посетите площадь Регистан, символ Узбекистана, и ощутите её величие.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Площадь Регистан - символ Узбекистана
- 🎨 Арт-галерея с уникальными изделиями
- 🏛️ Мечеть Биби-Ханум - архитектурное чудо
- 🛍️ Сиабский базар - колорит и вкусы
- 🌆 Панорама города с мечети Хазрет-Хызр
Что можно увидеть
- Площадь Регистан
- Арт-галерея «Счастливая птица»
- Мечеть Биби-Ханум
- Сиабский базар
- Мечеть Хазрет-Хызр
- Некрополь Шахи-Зинда
Описание экскурсии
- Площадь Регистан. Главная площадь города, символ Узбекистана, архитектурный шедевр
- Арт-галерея «Счастливая птица». Творческий мир, где старинные узбекские ткани обретают новую жизнь. В уютном дворике мы встретим талантливых мастеров за работой
- Мечеть Биби-Ханум. Одна из самых больших мечетей Средней Азии, построенная по велению великого Тамерлана
- Сиабский базар. Вы познакомитесь с колоритом города и по желанию попробуете гранатовый сок
- Мечеть Хазрет-Хызр. Отсюда открывается прекрасная панорама города
- Некрополь Шахи-Зинда. Бирюзовые купола, искусная резьба и затейливые орнаменты
Вы узнаете:
- что происходило когда-то площади Регистан
- где найти винтажные ткани, которым может быть больше 100 лет
- что архитектор мечети Биби-Ханум потребовал у жены Тамерлана в обмен на завершение строительства
- почему самаркандский хлеб остаётся мягким даже через несколько дней
Напоследок вы можете угоститься кофе, а мы посоветуем, куда пойти погулять самостоятельно.
Организационные детали
- Все объекты мы осматриваем снаружи
- Длина маршрута — 2 км
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$26
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Регистан
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваша команда гидов в Самарканде
Провели экскурсии для 2458 туристов
Меня зовут Виктор, я родом из Самарканда. Мне очень нравятся мой город и моя работа. Вместе с моей командой с радостью станем вашим проводником по Узбекистану и сделаем всё, чтобы у вас остались о нём самые лучшие воспоминания.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгения
9 апр 2025
Гидом был Андрей! Очень красивая грамотная речь! Слушать безумно приятно! Знания обширные и глубокие, рассказывает интересно и не скучно. Рассказ приправлен легендами и цитатами из древних текстов. Прошли по основным достопримечательностям в обзорной экскурсии. Рады, что нам так повезло с Андреем, всем рекомендуем!
Входит в следующие категории Самарканда
