Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день

Насыщенный день в Самарканде - центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой

Насыщенный день в Самарканде — центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой.

Самарканд — ровесник Рима и Помпеи, столица Согдианы под названием Мараканда, с этим городом мы познакомимся во время нашего тура по Самарканду.
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день
Золотой Самарканд - столица Тамерлана, знакомимся за 1 насыщенный день

Что вы увидите 🤩

  • Мавзолей Гур-Эмир (усыпальница Амир Тимура и его детей)
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека (XV век)
  • Медресе Шер-Дор (XVII век)
  • Медресе Тилля Кори (XVII век)
  • Мечеть Биби Ханым
  • Сиаб базар, которому более 500 лет
  • Мечеть Хазрат-Хизр
  • Королевский Некрополис Шахи Зинда (Живой Король)
  • Древнее поселение Афрасиаб, где сейчас открыт Музей Афрасиаб
  • Гробница Ходжи Данияра, более известного как Пророк Даниил
  • Музей при Обсерватории Улугбека

Что вас ожидает:

  • Знаменитая площадь — Регистан, мавзолей великого Тамерлана, окутанный легендами мавзолей жены Тамерлана Биби Ханым, восточный Сиаб Базар, где можно купить легендарные Самаркандские лепешки, халву и сухофрукты.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и возьмите с собой солнцезащитные очки.

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
$99

Ответы на вопросы

Что входит
  • Профессиональный, сертифицированный гид с опытом работы свыше 20 лет говорящий на русском языке.
  • Сертифицированный, опытный водитель на комфортабельном авто по маршруту экскурсии.
Что не входит
  • Входные билеты в достопримечательности /музеи (в среднем $2 с каждого гостя)
  • Обед — я покажу вам лучшие кафе/рестораны с национальной или европейской кухней (в среднем $8 за гостя)
Где начинаем и завершаем
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Обсерватория Улугбека
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра

Тимур А.
Тимур А.
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