Насыщенный день в Самарканде — центральном городе Шелкового пути, между Китаем и Европой.



Самарканд — ровесник Рима и Помпеи, столица Согдианы под названием Мараканда, с этим городом мы познакомимся во время нашего тура по Самарканду.