Мавзолей Гур-Эмир (усыпальница Амир Тимура и его детей)
Мавзолей Рухабад
Площадь Регистан
Медресе Улугбека (XV век)
Медресе Шер-Дор (XVII век)
Медресе Тилля Кори (XVII век)
Мечеть Биби Ханым
Сиаб базар, которому более 500 лет
Мечеть Хазрат-Хизр
Королевский Некрополис Шахи Зинда (Живой Король)
Древнее поселение Афрасиаб, где сейчас открыт Музей Афрасиаб
Гробница Ходжи Данияра, более известного как Пророк Даниил
Музей при Обсерватории Улугбека
Что вас ожидает:
Знаменитая площадь — Регистан, мавзолей великого Тамерлана, окутанный легендами мавзолей жены Тамерлана Биби Ханым, восточный Сиаб Базар, где можно купить легендарные Самаркандские лепешки, халву и сухофрукты.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде, удобную обувь и возьмите с собой солнцезащитные очки.
Цены на экскурсию
Для группы 1-10 человек
Стандартное предложение
$99
Ответы на вопросы
Что входит
Профессиональный, сертифицированный гид с опытом работы свыше 20 лет говорящий на русском языке.
Сертифицированный, опытный водитель на комфортабельном авто по маршруту экскурсии.
Что не входит
Входные билеты в достопримечательности /музеи (в среднем $2 с каждого гостя)
Обед — я покажу вам лучшие кафе/рестораны с национальной или европейской кухней (в среднем $8 за гостя)
Где начинаем и завершаем
Начало: Мавзолей Гур Эмир
Завершение: Обсерватория Улугбека
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:00 или 10:00 утра
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.