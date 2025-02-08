8 часов
Групповая
до 15 чел.
Все памятники Самарканда за один день
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
Расписание: Ежедневно, точная дата и время согласовываются с гидом
Завтра в 09:00
9 фев в 09:00
$50 за человека
5 часов
Индивидуальная
Второй день в Самарканде
Начало: По договоренности
9 фев в 10:00
10 фев в 10:00
$120 за человека
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Самарканд - жемчужина Востока
Начало: Мавзолей Гур-Эмир
9 фев в 09:00
10 фев в 09:00
$90 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Городище Афрасиаб»
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