Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. В подземном склепе были погребены ещё три правителя: сыновья Темура Мираншах, Шахрух и его внук Улугбек (XIV-XV вв. ). Мавзолей Рухабад («Обитель Духа») — легенда гласит, что под куполом имеется коробка с семью волосками Пророка Мухаммада (XIV в. ), Площадь Регистан («Песчаное Место») — главная площадь Самарканда. Медресе Улугбека — шейх Ходжа Ахрар и поэт Джами были в числе выдающихся выпускников медресе (XV в. ).
Медресе Шер-Дор («Украшенное тиграми») (XVII в. ), Медресе Тилля-Кари («Покрытое золотом») — масштабы золочения поверхности купола, стен и михраба медресе превзошли все известные строения Средней Азии (XVII в. ). После обеда продолжение экскурсии, мы отправляемся к Соборной Мечети Биби Ханым, названная в честь старшей жены Тамерлана (XIV в. ). Обзор Сиябского базара — он почитался как святой, способный даровать богатство, удачу в дальних странах и торговле (XIX в. ). Архитектурный Комплекс Шахи-Зинда («Живой Царь». Мемориал на склоне холма Афросиаб связывают с именем Кусама Ибн Аббаса — двоюродного брата пророка Мухаммада (XI-XV вв. ).
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Цены на экскурсию
Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
$90
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспортные услуги
Что не входит
Обеды / ужины
Входные билеты на памятники
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Регистан, Самарканд
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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