Ранее Самарканд был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы.



Позже старая часть древнего Самарканда была переименована как Афрасиаб.



В XIV-XV веках Самаркнад был столицей Империи Тимура.



История Самарканда ведется к VI векам до нашей эры, когда империей правила Ахеменидская династия, а в IV веке правление перешло в руки великого полководца Александра Македонского.



В «Дивану лугати турк» (XI век) Самарканд именовался под именем «Семизканд», что в переводе с узбекского означает («Полный город»).