Ранее Самарканд был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы

Ранее Самарканд был известен под названием Мароканда и был столицей Согдианы.

Позже старая часть древнего Самарканда была переименована как Афрасиаб.

В XIV-XV веках Самаркнад был столицей Империи Тимура.

История Самарканда ведется к VI векам до нашей эры, когда империей правила Ахеменидская династия, а в IV веке правление перешло в руки великого полководца Александра Македонского.

В «Дивану лугати турк» (XI век) Самарканд именовался под именем «Семизканд», что в переводе с узбекского означает («Полный город»).
Жемчужина востока
Жемчужина востока
Жемчужина востока
Жемчужина востока
Жемчужина востока
Жемчужина востока

Что вы увидите 🤩

  • Мавзолей Гур-Эмир
  • Мавзолей Рухабад
  • Площадь Регистан
  • Медресе Улугбека
  • Медресе Шер-Дор
  • Медресе Тилля-Кари
  • Соборная Мечеть Биби Ханым
  • Обзор Сиябского базара
  • Архитектурный Комплекс Шахи-Зинда
  • Мемориал на склоне холма Афросиаб

Что вас ожидает:

  • Мавзолей Гур-Эмир — гробница Тамерлана. В подземном склепе были погребены ещё три правителя: сыновья Темура Мираншах, Шахрух и его внук Улугбек (XIV-XV вв. ). Мавзолей Рухабад («Обитель Духа») — легенда гласит, что под куполом имеется коробка с семью волосками Пророка Мухаммада (XIV в. ), Площадь Регистан («Песчаное Место») — главная площадь Самарканда. Медресе Улугбека — шейх Ходжа Ахрар и поэт Джами были в числе выдающихся выпускников медресе (XV в. ).
  • Медресе Шер-Дор («Украшенное тиграми») (XVII в. ), Медресе Тилля-Кари («Покрытое золотом») — масштабы золочения поверхности купола, стен и михраба медресе превзошли все известные строения Средней Азии (XVII в. ). После обеда продолжение экскурсии, мы отправляемся к Соборной Мечети Биби Ханым, названная в честь старшей жены Тамерлана (XIV в. ). Обзор Сиябского базара — он почитался как святой, способный даровать богатство, удачу в дальних странах и торговле (XIX в. ). Архитектурный Комплекс Шахи-Зинда («Живой Царь». Мемориал на склоне холма Афросиаб связывают с именем Кусама Ибн Аббаса — двоюродного брата пророка Мухаммада (XI-XV вв. ).

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Цены на экскурсию

Для группы 1-3 человек
Стандартное предложение
$90

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Обеды / ужины
  • Входные билеты на памятники
Где начинаем и завершаем
Начало: Площадь Регистан, Самарканд
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно по договоренности
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Ежедневно по договоренности

Шодиер Д.
Шодиер Д.
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