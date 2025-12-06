Мои заказы

Чудеса Самарканда и Шахрисабза только для вас (индивидуальное путешествие)

Увидеть усыпальницу Амира Темура, погулять по Сиабскому базару и осмотреть дворец Ак-Сарай
Погрузитесь в атмосферу древнего Востока, где каждый шаг раскрывает историю великих цивилизаций.

В Самарканде вас ждёт встреча с мавзолеем Гур-Эмир и площадью Регистан, где можно не только полюбоваться архитектурными шедеврами 14-15
веков, но и попробовать знаменитый самаркандский плов. Вы откроете для себя секреты ручного ткачества на ковровой фабрике «Худжум».

Посетите мавзолей Святого Ходжа Дониёра, соборную мечеть Биби-Ханум, оживлённый Сиабский базар и мемориальный комплекс Шахи-Зинда, где каждая деталь повествует о могуществе династий Караханидов и Тимуридов. В Шахрисабзе погрузимся в историю, рассматривая орнаменты на медресе, мечетях и дворцах.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и надеть сезонную одежду, закрывающую часть тела, а также для женщин иметь при себе легкий платок или шарф для покрытия головы — это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. Chevrolet Gentra.

Дети. 18+.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Виза. Гражданам России не требуется.

Возможно бронирование тура в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Мавзолей Гур-Эмир, Регистан, ковровая фабрика

После встречи в Самарканде отправимся на экскурсию по знаковым памятникам города. Первым пунктом маршрута станет мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Амира Тимура и его потомков, построенная в 14-15 веках. Затем посетим площадь Регистан — архитектурный ансамбль 15-17 веков, включающий три медресе с богато украшенными фасадами.

После экскурсии запланирован обед. Желающие могут попробовать самаркандский плов, известный во всем мире.

Во второй половине дня заглянем на ковровую фабрику «Худжум», где вручную ткут шёлковые ковры по старинным технологиям. Здесь можно увидеть процесс создания уникальных изделий и познакомиться с искусством самаркандских мастеров.

2 день

Продолжаем исследовать Самарканд

Второй день начинается с посещения мавзолея Святого Ходжа Дониёра, где, по преданию, захоронены останки библейского пророка Даниила, перевезенные в Самарканд по приказу Амира Тимура. Далее отправимся к мечети Биби-Ханум — грандиозному сооружению 14-15 веков, построенному по указу Тимура.

После осмотра мечети — прогулка по Сиабскому базару. Здесь можно приобрести восточные сладости, фрукты, орехи и ремесленные изделия, а также попробовать блюда узбекской кухни, включая самсу, шашлыки и шурпу.

Во второй половине дня посетим мемориальный комплекс Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев 11-15 веков, включающий усыпальницы представителей династий Караханидов и Тимуридов, а также захоронение Кусама ибн Аббаса.

3 день

Поездка в Шахрисабз

Утром группа отправляется в Шахрисабз через горный перевал Аманкутан, где предусмотрена остановка для отдыха и фото.

По прибытии начинается экскурсия по главным достопримечательностям города. Первый объект — дворец Ак-Сарай, руины которого демонстрируют былое величие резиденции Амира Тимура 14-15 веков. Затем посетим Шахрисабзский музей в медресе Чубина, знакомясь с историей города.

Следующей остановкой станет комплекс Дорус-Саодат, где похоронены сыновья Амира Тимура — Джахангир и Омаршейх. После этого маршрут ведёт в Дорут-Тилават, включающий мавзолеи наставника Тимура Шамсиддина Куляла, его отца Амира Тарагая и представителей династии Сеидов. Здесь же расположена мечеть Кок Гумбаз 15 века.

После экскурсии запланирован обед в местном кафе с традиционными узбекскими блюдами, включая баранину, запеченную в тандыре. Вернёмся в Самарканд, где и закончится наше путешествие.

До новых встреч!

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до места встречи и финиша
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Самарканда и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты - около €30 с человека
Место начала и завершения?
Самарканд, точное место и время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шохзод
Шохзод — ваш гид в Самарканде
Приветствую вас, уважаемые гости со всех уголков мира! Я коренной житель этого легендарного и прекраснейшего города Самарканд, работаю гидом более 4 лет, кроме того, имею высшее историческое образование и знаю многое
читать дальше

не только о нашем городе, но и по всему Узбекистану. Я лично сам для вас от всей души покажу вам все памятники, расскажу всю историю, а также лучшие места для досуга, всё сразу раскрыть пока не стану, как говорится, вы сами всё узнаете и увидите в процессе экскурсии. Положительные впечатления и эмоции от тура гарантированы! Буду очень рад провести каждому из вас незабываемую экскурсию. Можете смело и без сомнений бронировать экскурсии в любое вам удобное время.

