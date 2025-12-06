В Самарканде вас ждёт встреча с мавзолеем Гур-Эмир и площадью Регистан, где можно не только полюбоваться архитектурными шедеврами 14-15
Описание тура
Организационные детали
Важно надеть удобную обувь (для женщин каблуки не желательно) и надеть сезонную одежду, закрывающую часть тела, а также для женщин иметь при себе легкий платок или шарф для покрытия головы — это нужно будет для входа в некоторые достопримечательности.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. Chevrolet Gentra.
Дети. 18+.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Виза. Гражданам России не требуется.
Возможно бронирование тура в любой день.
Программа тура по дням
Мавзолей Гур-Эмир, Регистан, ковровая фабрика
После встречи в Самарканде отправимся на экскурсию по знаковым памятникам города. Первым пунктом маршрута станет мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Амира Тимура и его потомков, построенная в 14-15 веках. Затем посетим площадь Регистан — архитектурный ансамбль 15-17 веков, включающий три медресе с богато украшенными фасадами.
После экскурсии запланирован обед. Желающие могут попробовать самаркандский плов, известный во всем мире.
Во второй половине дня заглянем на ковровую фабрику «Худжум», где вручную ткут шёлковые ковры по старинным технологиям. Здесь можно увидеть процесс создания уникальных изделий и познакомиться с искусством самаркандских мастеров.
Продолжаем исследовать Самарканд
Второй день начинается с посещения мавзолея Святого Ходжа Дониёра, где, по преданию, захоронены останки библейского пророка Даниила, перевезенные в Самарканд по приказу Амира Тимура. Далее отправимся к мечети Биби-Ханум — грандиозному сооружению 14-15 веков, построенному по указу Тимура.
После осмотра мечети — прогулка по Сиабскому базару. Здесь можно приобрести восточные сладости, фрукты, орехи и ремесленные изделия, а также попробовать блюда узбекской кухни, включая самсу, шашлыки и шурпу.
Во второй половине дня посетим мемориальный комплекс Шахи-Зинда — ансамбль мавзолеев 11-15 веков, включающий усыпальницы представителей династий Караханидов и Тимуридов, а также захоронение Кусама ибн Аббаса.
Поездка в Шахрисабз
Утром группа отправляется в Шахрисабз через горный перевал Аманкутан, где предусмотрена остановка для отдыха и фото.
По прибытии начинается экскурсия по главным достопримечательностям города. Первый объект — дворец Ак-Сарай, руины которого демонстрируют былое величие резиденции Амира Тимура 14-15 веков. Затем посетим Шахрисабзский музей в медресе Чубина, знакомясь с историей города.
Следующей остановкой станет комплекс Дорус-Саодат, где похоронены сыновья Амира Тимура — Джахангир и Омаршейх. После этого маршрут ведёт в Дорут-Тилават, включающий мавзолеи наставника Тимура Шамсиддина Куляла, его отца Амира Тарагая и представителей династии Сеидов. Здесь же расположена мечеть Кок Гумбаз 15 века.
После экскурсии запланирован обед в местном кафе с традиционными узбекскими блюдами, включая баранину, запеченную в тандыре. Вернёмся в Самарканд, где и закончится наше путешествие.
До новых встреч!
Что включено
- Трансфер от/до места встречи и финиша
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Самарканда и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты - около €30 с человека