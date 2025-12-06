После встречи в Самарканде отправимся на экскурсию по знаковым памятникам города. Первым пунктом маршрута станет мавзолей Гур-Эмир — усыпальница Амира Тимура и его потомков, построенная в 14-15 веках. Затем посетим площадь Регистан — архитектурный ансамбль 15-17 веков, включающий три медресе с богато украшенными фасадами.

После экскурсии запланирован обед. Желающие могут попробовать самаркандский плов, известный во всем мире.

Во второй половине дня заглянем на ковровую фабрику «Худжум», где вручную ткут шёлковые ковры по старинным технологиям. Здесь можно увидеть процесс создания уникальных изделий и познакомиться с искусством самаркандских мастеров.