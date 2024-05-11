3 города за 5 дней: Самарканд, Шахрисабз и Бухара
Увидеть, как делают бумагу, открыть секреты настоящего плова и побывать в «городе мёртвых»
Начало: Аэропорт Самарканда, время встречи зависит от приб...
18 мар в 08:00
25 мар в 08:00
$490 за человека
Самарканд и Шахрисабз: по стопам Тамерлана
Побывать на родине завоевателя, погрузиться в историю, рассматривая архитектуру, и приготовить плов
Начало: Самарканд, аэропорт или ж/д вокзал, первая половин...
21 мар в 10:00
28 мар в 10:00
$400 за человека
Туда, где родился и упокоен Тамерлан: индивидуальный тур в Самарканд и Шахрисабз
Увидеть мавзолей и руины дворца Амира Темура, погулять по Регистану, полюбоваться мечетями и горами
Начало: Самарканд, точное место и время - по договорённост...
15 мар в 10:00
29 мар в 10:00
$600 за человека
Последние отзывы на туры
- ВВладимир11 мая 2024Три города - четыре гида. Самарканд - году 5, хотя группа сборная и не все посмотрели. Шахрисабз - гиду 4,
- ВВероника6 мая 2024Будет значительно комфортнее и гиду и туристам, если использовать наушники и передатчик.
- ТТатьяна1 мая 2024Очень понравилась поездка. Остались только положительные впечатления. Замечательная организация тура. Вкусные обеды в дни экскурсий, четко организованы переезды между городами. прекрасные гиды, достаточно комфортные отели.
Ответы на вопросы от путешественников по Самарканду в категории «Шахрисабз»
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