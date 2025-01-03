Нас встретят величественные медресе и удивительные мавзолеи, старинная крепость Арк, дворец Ситораи
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Джинсы или брюки; для дам — юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки);
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии, установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее $30 000 должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий, экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту, необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж/д вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Самарканде — Arba 3* / Jahon Palace 3* или аналогичные; в Бухаре — Ayvan Boutique 3* / Nostalgia Boutique 3* или аналогичные; в Хиве — Shokh Jahon Hotel 3*/ Silk Road 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату. Подселение не предусмотрено.
*Фото отелей взяты с сайтов booking.com; ostrovok.ru
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Зависит от количества участников в группе: Chevrolet Lacetti (1-2 чел.), Hyundai Grand Starex (3-6 чел.), Toyota Hiace / King Long (7-9 чел.), Eurise (10-15 чел.), Golden Dragon (16-30 чел.).
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших посёлках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Прибытие в Самарканд
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу (с 14:00). Разместившись, вы сможете самостоятельно погулять по Самарканду или просто отдохнуть после перелёта.
По знаковым местам Самарканда
После завтрака посетим самую известную площадь Центральной Азии — Регистан. Здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амира Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя династии Тимуридов. Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами.
Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд, а после пройдём в музей обсерватории Улугбека.
Знакомство с достопримечательностями древнейшей Бухары
Сегодня поедем в Бухару — город, через который проходил Великий шёлковый путь. По прибытии разместимся в отеле, а затем дойдём до архитектурного ансамбля Ляби-Хауз, созданного в 16-17 веках, медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим экскурсию посещением торгового квартала 16 века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Сокровища Бухары: мавзолеи, крепость Арк, дворец Ситораи Мохи-Хоса и комплекс Бахауддина Накшбанда
Отправляемся знакомиться со знаковыми локациями Бухары. Побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех по приказу правителя Бухары Эмира Шахмурада.
Осмотрим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Заглянем на территорию дворца Ситораи Мохи-Хоса и суфийского комплекса Бахауддина Накшбанда, ставшего важной святыней для последователей ислама. Считается, что семикратное посещение мемориального комплекса приравнивается посещению «Дома Божьего» в Мекке.
В Хиву через пустыню Кызылкум
Сегодня отправляемся в Хиву. Дорога пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.
По приезде в Хиву разместимся в отеле. Далее — свободное время. У вас будет возможность купить сувениры, а также изучить исторический район Ичан-Кала, окружённый мощными стенами. Район стал первым памятником Всемирного наследия в Центральной Азии.
Исследуем историческую Хиву
После завтрака отправимся осматривать Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда, персидского поэта. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.
Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в 19 веке, на строительство которого ушло 8 лет. И ещё осмотрим крепость Куня-Арк.
Окончание тура
Позавтракав, выезжаем в Ургенч, откуда вы полетите домой. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$715
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в 2-местных номерах
- Завтраки
- Трансфер из/до аэропорта и по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
- Минеральная вода
- Памятные подарки
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Самарканда и обратно из Ургенча
- Остальное питание
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Страховка на сумму от $30 000
- Доплата за 1-местное размещение - $146
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта - $30 с человека за седан и $50 с человека за микроавтобус
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- 1-местный номер - $50 за сутки
- 2-местный номер - $60 за сутки